Álvaro Uribe reiteró su rechazo al proyecto de educación sexual: “¿Quién educa a los niños, el Estado o la familia?”

Álvaro Uribe pide que no se apruebe proyecto de educación sexual para jóvenes. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El Centro Democrático ha sido de los principales frentes políticos que se opone a un proyecto de ley en el Congreso que busca educar en los colegios públicos y privados sobre educación sexual. El jefe natural de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha enarbolado los más férreos comentarios contra la iniciativa y, en las últimas horas, volvió a lanzar nuevas críticas.

A través de su Twitter, donde es muy común que emita cuestionamientos, compartió una entrevista a varios medios de comunicación del país donde reiteró su tesis de que la ideología de género no puede dirigir la educación de los niños colombianos. Con ello, una vez más, exhortó a los congresistas a que rechacen esa iniciativa, que sigue causando polémicas desde diferentes sectores de la opinión pública, como los religiosos y de ultraderecha como el uribismo.

“Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático, llamo a los congresistas a que no aprueben ese proyecto”, invitó Uribe, que actualmente sigue siendo investigado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

Álvaro Uribe (Colprensa-Sergio Acero)

De acuerdo con el exmandatario, esta iniciativa afectaría, a su concepto, la felicidad de la niñez del país. Incluso, aseguró que tienen que ser los tutores de los menores los que dirijan a los pequeños en esos temas. “No le anticipan al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez. Dejen que el niño sea niño y que sean los padres de familia quienes tomen la iniciativa de orientarlo”, expuso el también exsenador.

Además, como lo ha hecho recientemente en su cuenta de Twitter, Uribe abogó para que el Estado no interfiera en la educación sexual del estudiando colombiano. Así mismo, reiteró que desde su colectividad han velado por cuidar a la familia y que las supuestas ideologías de género no interfieran en los modelos tradicionales.

“La familia induce los valores, el profesor debe dialogar con los padres de familia frente al niño, pero no sustituirlos. El rol del Estado es subjetivo, excepcional. Por ejemplo, que el niño abandonado lo atienda bienestar familiar”, señaló el jefe del Centro Democrático.

De hecho, aunque dijo que en su partido supuestamente respetan “la libertad y la intimidad” no le parece que la ideología de género sea la que determine la orientación sexual de los niños y niñas en Colombia. “Con la ideología de género dicen que el niño no nace varoncito o mujercita, sino que la cultura lo determina a ser una cosa o la otra. El factor determinante no es la cultura, el elemento determinante es la naturaleza y todo va llegando en su lugar. No le anticipen al niño temas que le afectan la felicidad de la niñez”, aseveró el exjefe de Estado.

Álvaro Uribe reitera su rechazo al proyecto de educación sexual

Estos comentarios en contra de la iniciativa que promueve la congresista Susana Boreal, del Pacto Histórico, no son nuevos. Esta semana, por ejemplo, Uribe ya se había metido a interceder para que se hundiera el proyecto. En su perfil de Twitter, el excongresista del Centro Democrático aseguró que ni el Estado ni otras corrientes deben influir en la pedagogía de los niños y adolescentes.

“Al niño lo debe guiar la familia, no el Estado, menos las tendencias de ideología de género”, trinó el jefe natural del Centro Democrático donde, además, le sugirió a los docentes del país cómo deben actuar frente a la educación que imparten a los estudiantes colombianos.

“El papel del profesor debe ser el diálogo con padres y madres de familia, no sustituirlos en la orientación del niño”, aseveró el investigado exmandatario, que sigue involucrado en el proceso por fraude procesal y manipulación de testigos.

Por otra parte, Uribe había asegurado que “la ideología de género no construye libertad, pero sí destruye valores y pretende invadir el fuero de la familia para orientar al niño”. Además, defendió a capa y espada, como lo ha hecho su movimiento político en el Congreso y otros espacios, al modelo tradicional de familia.

