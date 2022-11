Aumento de matrículas en las universidades privadas: el ministro de Educación adivirtió que deben informar si quieren subir por encima de la inflación

Alejandro Gaviria, ministro de Educación, aseguró que las universidades que quieran incrementar sus tarifas por encima del IPC deben presentar un informe

Sigue la polémica por alza de los precios de las matrículas para el 2023, en las universidades privadas, hecho que ha generado diversas manifestaciones frente a los claustros, además que en algunos los estudiantes están en paro hasta que las directivas no replanteen estas decisiones, pues los incrementos, en algunos casos, son más del 13 %, tomando como referencia, lo que pasa en la Universidad Javeriana donde un semestre de medicina puede llegar a costar 30 millones de pesos, aproximadamente. Aunque el gobierno reconoce que no puede intervenir en esta situación, está haciendo un llamado para que se reconsidere esto, tomando en cuenta la sugerencia que se había hecho hace casi un mes, cuando se habló de la posibilidad que los aumentos no fueran superiores al IPC.

De hecho, el presidente Gustavo Petro publicó a través de sus redes sociales que no se debe especular sobre los precios de la educación, además que no es lógico el disparado aumento, ya que los costos en la educación no fueron tan significativos en comparación, por ejemplo, con los alimentos:

“Los costos de la educación crecieron solo el 5% este año y bajarán en el entrante. No es la hora de especular con los precios de un bien común: el conocimiento”.

El Ministerio de Educación, encabezado por Alejandro Gaviria, declaró compartir el malestar y nerviosismo de estudiantes y padres, estos últimos que en muchos casos son los que costean las matrículas, por lo que mantuvo la postura que expuso en la propuesta hace casi un mes, cuando pedía que los incrementos, si se presentaban, no fueran superiores al Índice de Precios del Consumidor.

Sumado a esto, señala que estos cambios deberían ser informados oportunamente, tanto para el alumnado como al gobierno:

“Las universidades pueden fijar esos precios, pero tienen que informarlos oportunamente (...) Si va a haber un incremento por encima del IPC, observado en el mes de octubre de cada año, cada universidad tiene que decirle al Ministerio de cuánto son esos recursos adicionales que conseguirán por ese aumento y en qué se los van a gastar”.

Recordemos que el Índice de Precios al Consumidor para el mes de octubre fue del 12,2 %, cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y con lo señalado por el presidente sobre el aumento puntual en los servicios de la educación, que fue del 5 %, no es lógico que se disparen de esa manera las tarifas, consideran los estudiantes.

“El Ministerio recibe un informe justificatorio de las universidades y la subdirección de inspección y vigilancia toma la decisión de aprobar o no esos aumentos (...) La inflación o los costos de la educación han crecido muy por debajo de la inflación general. Ese aumento de los costos asociados a la educación está por el orden del 5 %, no del 12 %. Y la inflación de base del país es del 8 % o 9 %”, manifestó Alejandro Gaviria.

El pronunciamiento se hizo en medio de la elección del rector de la Universidad de Caldas, evento que se desarrolló en el municipio de Villamaría, de este departamento; fue aprovechado para asegurar que hasta el momento no han recibido ese informe justificatorio, que según Gaviria, tendrán que presentarse a más tardar el 15 de diciembre.

“Yo tengo dos preocupaciones: la primera. el efecto sobre las finanzas de familias y estudiantes por la inflación y el segundo. el efecto que puede haber también sobre las finanzas de familias y estudiantes por la desaceleración de la economía. y un posible aumento del desempleo en el año entrante, por eso yo hice un pronunciamiento hace aproximadamente un mes haciendo una exhortación, diciéndole a las universidades privados que entiendo la preocupación y qué tienen la prerrogativa que el Ministerio de Educación no tiene la facultad legal de controlar esas tarifas, pero, los aumentos deberían ser inferiores al IPC, no superiores al IPC”, enfatizó Gaviria.

SEGUIR LEYENDO: