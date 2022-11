Estos son los nuevos impuestos de la reforma tributaria de Gustavo Petro que deberán pagar los colombianos desde 2023

Los colombianos empezarán a ver los efectos de la reforma tributaria desde el 1 de enero de 2023. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Hay satisfacción en el Gobierno de Gustavo Petro por la aprobación de la reforma tributaria, que fue conciliada por el Congreso de la República y ahora solo se espera que sea sancionada para ser ley de la República.

Esta se aprobó tras discutirse durante horas. Incluso, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, indicó que le dedicó más de 400 horas con todos los sectores para acordar cada punto.

“Esta reforma tributaria es una gran contribución al cambio que pretende adelantar con fuerza el Gobierno nacional. Aquí se combinan dos elementos esenciales: garantizar que tenemos una política fiscal sólida y que tenemos los recursos adicionales para impulsar el gran avance de la paz total”, afirmó el ministro.

La reforma buscará recaudar 20 billones de pesos para invertirlos en programas sociales. Para conseguirlo trae nuevos impuestos:

Sobretasa a petróleo, hidroeléctricas y bancos

Los petroleros y mineros pagarán una sobretasa de renta que depende del precio internacional de los últimos 10 años. En el caso del petróleo sería progresiva de 5 %, 10 % y 15 %. No podrán deducir las regalías.

Para las hidroeléctricas y bancos la tarifa sigue en 35 %. No obstante, para el caso de las hidroeléctricas queda un alza en el 3 % y el sector financiero debe asumir una sobretasa del 5 %, que sería temporal hasta el 2027 y empezará en 2023. Entonces, quedará en 38 % y 40 %, respectivamente.

Impuesto al carbono

La tarifa dependerá de la emisión para cada combustible y corresponderá a 20.500 pesos por tonelada de carbono equivalente.

Impuestos saludables

Para los alimentos ultraprocesados, teniendo en cuenta lo que se les añada de sal o sodio, grasas extra y también azúcares, tendrán una tarifa del 10 % en 2023, del 15 % en 2024 y del 20 % desde 2025.

Este tiene una excepción, pues productores y personas naturales que en el año gravable anterior o en el año en curso obtuvieron ingresos brutos inferiores a 380 millones de pesos, no serán responsables de este impuesto. Los chocolates no serán gravados si no tienen azúcar extra.

Empezará a cobrarse a finales de 2023.

Plástico de un solo uso

Grava los envases, embalajes y empaques plásticos de un solo uso equivalente a 1,9 pesos por gramo de plástico utilizado.

Esto representará, según Acoplásticos, un incremento en el precio del alimento, bebida o producto de aseo o limpieza que viene empacado o envasado, que sería de entre 1 % y 6 %.

Cárcel para evasores

Los evasores tendrán cárcel si omiten activos, declaren un menor valor de estos o declaren pasivos inexistentes para defraudar o evadir 1.000 millones de pesos o más. Se les impondrá cárcel de 48 a 108 meses.

IVA a corridas de toros

Las boletas para ingresar a eventos taurinos, como la corridas de toros, deberán pagar IVA. También deberán hacerlo para la comercialización de animales de compañía.

Personas naturales

Deberán contribuir más los que ganen más de 10 millones de pesos, puesto que se limitó el monto total de lo que una persona se puede deducir al declarar renta. Los dividendos tendrán tarifas que irán de 0 a 15 % para personas naturales y de 20 % para entidades extranjeras y personas naturales no residentes.

Las ganancias ocasionales quedaron en 15 %.

Impuesto al patrimonio

Será progresivo con tarifas marginales: de 0,5 % para los de más de 3.000 millones de pesos, de 1 % para los de más de 5.000 millones de pesos y de 1,5 % para los de más de 10.000 millones de pesos.

