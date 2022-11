Carlos Antonio Vélez explotó por un penal a favor de Santa Fe que no se pitó: “No supero ese adefesio”

El comentarista deportivo se refirió a lo sucedido en el juego entre Santa Fe y Junior. Foto: Captura de pantalla / Dimayor

El empate sin goles entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay sigue dando de qué hablar. El juego tuvo algunas jugadas muy discutidas, sin embargo, el penal que no fue sancionado por el árbitro Jhon Alexander Ospina generó una enorme controversia.

El reconocido periodista y comentarista deportivo, Carlos Antonio Vélez, se refirió nuevamente a lo sucedido en el encuentro que se disputó el pasado domingo 13 de noviembre en el estadio El Campín y no dudo en cuestionar al colegiado por sus decisiones en el partido ante el club bogotano. El comunicador criticó que pese a que las imágenes señalaban la infracción, determinó que no hubo tal y tras 5 minutos en el VAR decretó que no hubo infracción.

Este resultado dejó a Independiente Santa Fe con cinco puntos y ahora está ubicado en la segunda casilla del grupo A, mientras que Millonarios encabeza la tabla con 7 unidades, en tercer lugar está el Deportivo Pereira con tres puntos y en el último lugar está Junior de Barranquilla que solo ha sumado un punto.

También puede leer: El técnico de Santa Fe confirmó que se queda en el club: “Me buscan otros equipos, pero tengo contrato con ellos”

En el minuto 55 de partido entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla el jugador Andrey Estupiñán hizo un pase en el área a José Enamorado, quien recibió la pelota, controló, buscó acomodarse, pero fue derribado por un defensor rival. El juez central acudió al VAR, revisó la jugada por varios minutos pero determinó no hubo infracción. Una decisión polémica.

Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, afirmó que, “lo del VAR, en compañía con el juez es otro asalto a mano armada a la realidad. Yo no sé qué explicación habrán dado y no me interesa, porque si uno ve la jugada, Dios mío. No aparecieron las rayitas, pero a buen ojo estaba Enamorado (José) habilitado y lo toca de atrás Arias. ¿Usted me puede demostrar que no lo tocó?, ¿me puede demostrar que no lo desestabilizó?”.

Imagen del juego entre Santa Fe vs. Junior en la última fecha de los cuadrangulares. Foto: Dimayor

Esto le puede interesar: Accionistas minoritarios de Santa Fe protestan ante la Dimayor por errores arbitrales

Además agregó que, “no me vaya a decir que, ‘iba en contravía de la puerta’ porque es que eso no tiene nada qué ver. Eso es falta aquí y en la China, y otra vez estos imberbes, que seguramente son buenos tipos, pero muy malos en el cumplimiento de su oficio, llamaron al señor Ospina (...) fue al VAR, seis minutos, la misma jugada 20 veces y después determinó que no y dio balón a tierra, lo que quiere decir que no sancionaron fuera de juego sino le devolvió la pelota a Junior”.

Carlos Antonio Vélez siguió hablando del tema y un día después volvió a comentar sobre lo sucedido en el juego entre Santa Fe - Junior y la polémica sobre la decisión arbitral en el penal no pitado a favor de los bogotanos y afirmó, “créanme, lo he intentado, quiero superar ese episodio, no me gusta tragar entero (...) no he podido digerir semejante adefesio del árbitro y de Ospina”.

SEGUIR LEYENDO: