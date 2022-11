El técnico de Santa Fe confirmó que se queda en el club: “Me buscan otros equipos, pero tengo contrato con ellos”

El técnico uruguayo Alfredo Arias reconfirmó su compromiso con Independiente Santa Fe. Imagen: AP.

La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2022 está próxima a desarrollarse y en esta instancia se puede definir al menos uno de los dos finalistas que disputarán la reconocida ‘estrella de navidad’ que los coronará campeones del Fútbol Profesional Colombiano.

Uno de los equipos que se tomó por sorpresa el campeonato y está cerca a poder llegar al último partido es el cuadro capitalino Independiente Santa Fe, que a inicios del semestre no se perfilaban a ser uno de los contendores al título y bajo la dirección técnica del uruguayo Alfredo Arias, lograron concretar un puesto dentro de los mejores ocho y asegurar su participación en los cuadrangulares semifinales.

Ha sido de tal recompensa el juego implementado por el Charrúa, que la afición le entregó su confianza y apoyo, aspecto que muy pocas veces sucede dentro del balompié nacional; sin embargo, en las últimas semanas se comentó sobre una posible salida del entrenador debido al interés de un equipo de su tierra natal, preocupando a toda la hinchada del León.

Aquella escuadra que estuvo interesada en robárselo para llevarlo de regreso a Uruguay fue el Montevideo Wanderers, conjunto con el que Arias tiene grandes recuerdos y una excelente relación. La preocupación de los seguidores Cardenales fue creciendo poco a poco, llegando hasta los oídos del propio entrenador que en conversación con Caracol Radio, reafirmó su compromiso con el equipo bogotano.

En su entrevista, Arias afirmó que los rumores de que el Wanderers lo estaba buscando son ciertos, pero que esa situación se ha dado constantemente y no implica que se vaya a ir próximamente de Santa Fe. El timonel precisó que el club uruguayo es dueño de una parte de su corazón al ser el primer equipo que le entregó la oportunidad de ejercer como técnico profesional, pero la situación no va más allá del cariño:

“El equipo de mi corazón es Montevideo Wanderers, un equipo donde yo debuté en primera división y donde me dieron la oportunidad a los 52 años de empezar a dirigir. Ese equipo ya nombró técnico, es verdad que todos los años ese equipo - después de 82 años salimos campeones con ese equipo -, el cariño que yo tengo por ellos, ellos lo tienen por mí y siempre preguntan si hay posibilidades de volver”

Arias confirmó que su respuesta siempre fue la misma y era que no estaba dispuesto a dejar Santa Fe por regresar al equipo. Les dejó claro en varias ocasiones que actualmente tiene contrato con el Cardenal y que lo único que está pensando para su futuro es el próximo partido con su equipo:

“Mi respuesta fue la misma, que yo estaba en pleno campeonato, tengo contrato y que la única capacidad que tengo es de pensar en el otro partido. Y es lo que quiero pensar, en el otro partido y esa fue mi respuesta”

El técnico tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta diciembre de 2023, un poco más de un año para poder volver a dejar al cuadro capitalino en lo más alto del balompié colombiano. La única chance en la que Alfredo no cumpla con la totalidad de tiempo establecido en su contrato es que no cumpla con los resultados exigidos y las directivas decidan dejarlo libre de sus obligaciones, aspecto que por el momento no pasará.





