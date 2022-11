Jorge Luis Pinto confirmó problemas en el pago de salarios a los jugadores del Cali: “No se les ha podido cumplir”

Jorge Luis Pinto confirmó los problemas económicos del Deportivo Cali.

El Deportivo Cali retornó de vacaciones y ya prepara la fiesta del 2023, sin embargo, es claro que este club se encuentra en medio de una álgida crisis económica, problemática que fue confirmada por su director técnico en las últimas horas, quien explicó que desde la dirigencia se tomarán medidas oportunas.

El planeta futbolero se prepara para la fiesta del Mundial de Qatar 2022, no obstante, algunas ligas continúan con su ritmo agitado; caso de Colombia, país en donde se juegan las finales del torneo local y otros equipos se preparan para el 2023. El caso del Cali es particular, pues debe saldar las deudas con sus jugadores e intentar armar un plantel para la próxima temporada.

Sobre este tema habló Jorge Luis Pinto, timonel del ‘Azucarero’ que aclaró las dudas sobre el plantel. El santandereano sostuvo que hay varias inconformidades, no obstante, desmintió una versión que señalaba que los jugadores no entrenaron el lunes.

En el espacio El Alargue de Caracol Radio, Pinto expuso:

“Algunos inconvenientes, que no fueron a entrenar, no, todos los jugadores se presentaron como es de costumbre a las siete de la mañana allá, hubo desayuno, desayunaron y hablamos, no es fácil, es un momento que hay que reconocerlo porque es difícil, hay algunas deudas que no se les ha podido cumplir y en eso estamos, el presidente va a tener una reunión con ellos para ver alternativas sobre el tema”.

De igual forma, el estratega oriundo de San Gil demostró confianza en Luis Fernando Mena (Presidente del Deportivo Cali), pues confesó que el dirigente se acercaría a los jugadores con una solución económica, la cual se espera concretar este martes.

“De la reunión con el presidente de ahí para adelante no sé qué pueda pasar, yo creo que él va a traer una solución económica y por supuesto los jugadores de alguna manera se la van a entender, porque se entienden las deudas que hay con los jugadores”, explicó.

La mirada en el 2023

Si bien, para el verdiblanco el torneo ya finalizó, los jugadores tuvieron casi 15 días de vacaciones luego del todos contra todos. Pinto señaló que ahora se acoplará todo el plantel en torno a los trabajos de preparación para el apertura 2023, pues además, el Cali no consiguió ninguna plaza para torneo internacional.

“Deportivamente, hemos venido trabajando, llegaron de 14 días de vacaciones y se juntaron todo lo que el funcionamiento y todo lo que hay departamento médico del equipo profesional, todo lo del trabajo está perfecto. Es indudable que la parte económica sigue con unas deudas viejas, el presidente, soy testigo que estaba mirando movimientos, acciones y contactos para buscar arreglar eso”.

Entretanto, el técnico mundialista le dio un parte de tranquilidad a la hinchada, pues aseguró que se ha avanzado en conversaciones con varios jugadores, esto, con el fin de ficharlos para el año siguiente, no obstante, por ahora nada es concreto, incluso, desmintió las supuestas charlas que hubo con un portero uruguayo, el cual la prensa daba como nuevo guardameta verdiblanco.

“Hemos tenido muchísimos contactos, me la he pasado esta semana hablando toda la mañana, todas las tardes y noches con jugadores, con empresarios, con representantes, y para no negarle a la afición; hemos hecho muchos contactos con muchos jugadores, con Ichazo no he tenido contacto, no hemos hablado con él, no he tenido contacto, no hemos hablado con él”, aclaró Jorge Luis Pinto.

