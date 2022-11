“¿Qué está pasando en este país contra las mujeres?”: Catherine Juvinao indignada por abuso sexual a vendedora de arepas empalada en Villavicencio

La congresista lamentó lo sucedido con la joven vendedora de arepas que fue abusada sexualmente y empalada. Fotos: Colprensa / @harmanfelipe

Indignación y conmoción generó el caso de Lina María Quintero, una joven estudiante de administración de empresas, quien fue secuestrada, agredida y abusada sexualmente, a tal punto que cuando fue encontrada por las autoridades se percataron que había sido empalada. Esta noticia indignó a la población en general y la congresistas Catherine Juvinao fue una de las figuras públicas que lamentó este aberrante hecho.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, calificó lo sucedido como una infamia y lamentó lo sucedido con la joven estudiante de administración de empresas. Cabe resaltar que hace algunas semanas Lina María Quintero fue tendencia en las redes sociales luego de que ella y su mamá fueran víctimas de agresiones por parte de una mujer que les arrojó excremento de perro en su puesto de venta de arepas.

“No Dios mío, qué es esta infamia. Estas noticias de violencia contra las mujeres me tienen entre shockeada, enfurecida y deprimida. ¿Qué está pasando en este país contra las mujeres? ¡Por favor!”, afirmó la representante a la Cámara Catherine Juvinao en sus redes sociales.

Otra de las figuras políticas que se refirió al aberrante caso de abuso y agresión sexual a Lina María Quintero fue el senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, quien aseguró que lo sucedido es “inadmisible” y aseguró que el país no puede seguir día a día con mujeres siendo víctimas de violencia.

“Este hecho de violencia de género escabroso en Villavicencio es inadmisible y demanda toda la atención de las autoridades para dar con los responsables. Como país no podemos seguir día tras día con mujeres victimas de la violencia”, afirmó el parlamentario.

El alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, rechazó contundentemente los hechos de violencia sexual en contra de la joven estudiante de administración de empresas y ofreció una recompensa a las personas que ayuden a dar con el paradero de los responsables del aberrante hecho.

“Los hechos sobre el episodio de violencia sexual contra una mujer se están investigando por autoridades competentes. Ofrecemos recompensa de 10 millones de pesos para dar captura al responsable. La familia ha pedido la mayor discreción. Pedimos respeto absoluto”, aseguró

Lina María Quintero actualmente se encuentra bajo observación médica en una clínica de Villavicencio y a la espera de los resultados de algunos exámenes que le realizaron desde su ingreso. En una entrevista con Revista Semana, la joven estudiante dio a conocer algunos detalles de lo sucedido, afirmó que fue abordada por dos individuos cuando se dirigía a comprar carbón para la venta de las arepas del siguiente día.

“Me hicieron conducir hacia un lugar oscuro sobre una carretera larga, ahí me agredieron y me abusaron sexualmente”, aseguró Lina María Quintero, quien fue dejada en ese lugar, donde posteriormente fue encontrada por las autoridades. “Los policías me encuentran con un palo con un preservativo en la vagina y en la boca tenía dos cuchillas con la que trabajan los barberos, así me encontraron”.

