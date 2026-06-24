Lionel Mpasi le negó el gol a Colombia y es figura en Guadalajara

Lionel Mpasi, arquero de República Democrática del Congo, fue la figura del primer tiempo atajando varias situaciones de gol de Colombia - crédito Daniel Becerril/REUTERS

El partido entre Colombia y la República Democrática del Congo cierra la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y enfrenta a dos combinados que parten con la posibilidad de clasificar a los dieciseisavos de final. Los cafeteros saben que con una victoria tienen un lugar asegurado en la segunda ronda, y los Leopardos son conscientes de que una victoria les permitiría pelear por los puestos directos de clasificación hasta la última fecha.

Congo arrancó más determinado, pero poco a poco Colombia fue controlando el balón y encerrando a los africanos en su área. En ese momento emergió la figura de Lionel Mpasi, arquero de los Leopardos, deteniendo una serie de tiros.

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Primero, uno a Jhon Arias a los 4 minutos desde la izquierda; luego, un fuerte remate de James Rodríguez desde 50 metros a los 11 minutos que le obligó a lanzarse hacia su lado izquierdo.

A los 16 minutos probó Luis Díaz dentro del área y Mpasi rechazó el balón con sus piernas en el suelo, y nuevamente intervino en el minuto 19 ante un tiro de larga distancia ejecutado por Gustavo Puerta, nuevamente atajado por Mpasi.

Mpasi le negó el gol a Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Gustavo Puerta - crédito Raquel Cunha/REUTERS

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