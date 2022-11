Catherine Juvinao sigue furiosa con el gobierno de Gustavo Petro: “Esperamos que corrija”

Catherine Juvinao, representante a la cámara por Bogotá. Foto: Twitter/ Cathy Juvinao

La reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro sigue generando eco entre los pasillos del Congreso. Por un lado hubo sectores que celebraron su aprobación en Senado y Cámara; otros, como es el caso de la oposición, que ya piensan cómo proceder ante lo sucedido y también hay quienes, pese a que estuvieron de acuerdo con esta forma de recaudo, no pudieron ocultar su molestia por algunas situaciones específicas que se presentaron en los debates, como es el caso de la congresista Catherine Juvinao.

Como “un irrespeto” calificó la parlamentaria Catherine Juvinao lo sucedido en la Cámara de Representantes cuando las propuestas de la Alianza Verde, entre las que estaban la renta diferencial a MyPimes, impuesto al tabaco, a los vapeadores y juegos de azar online, no fueron tenidos en cuenta por el ministro de Hacienda ni la mesa directiva de la Cámara.

La representante a la Cámara de la Alianza Verde se refirió nuevamente a lo sucedido en el debate de la reforma tributaria y en un diálogo con Semana expuso las razones de su molestia y críticas al gobierno de Gustavo Petro, así como al Pacto Histórico. La congresista aseguró que el partido político ha apoyado en varias ocasiones al jefe de Estado y sus programas de gobierno, pero esperan que las propuestas de los verdes también sean tenidos en cuenta.

También puede leer: Reforma tributaria generará menor desarrollo en las regiones, mayor inflación y devaluación, alertó Campetrol

Juvinao explicó las razones de su molestia, y la de algunos miembros de la Alianza Verde, debido a que esperaban que las dos propuestas que tenían fueran discutidas en el debate; sin embargo, “sucede en la práctica que meten en una sola votación los 90 artículos, que pueden ser artículos absolutamente distintos. Cuando se toman esas decisiones desde la mesa directiva, efectivamente se cercena el debate. Aquí creemos que no hay ninguna justificación para votar todos esos artículos en bloque porque no había términos para aprobar la tributaria, no es que se nos venciera el tiempo ayer”.

Posteriormente la parlamentaria solicitó en la plenaria y antes de que se discutieran todos los artículos, que tanto a ella como a la congresista Carolina Giraldo se les permitiera votar las dos proposiciones de los verdes aparte, sin embargo esto no sucedió y contó en Semana que, “cuando nos dimos cuenta, el presidente llamó a votar todo en bloque. En ese momento fue cuando nosotras, obviamente absolutamente molestas, pedimos la palabra e hicimos la intervención en el sentido en la que la hicimos”.

Esto le puede interesar: Precio del dólar, entre la cercanía a los 5.200 pesos y las oportunidades de exportación

Catherine Juvinao también denunció lo sucedido en la plenaria de la Cámara de Representantes en sus redes sociales y afirmó que es, " difícil hablar de cambio y de impuestos saludables y ni siquiera permitir el debate y votación de estas iniciativas. Esperamos que el gobierno corrija y apoye decididamente”.

Por otra parte la congresista Carolina Giraldo también se refirió a lo sucedido tras la plenaria y lo calificó como el “colmo del descaro” y afirmó que, “sin argumentos, el Gobierno no nos avala #MásImpuestoAlTabacoYa, y ahora nos niegan la oportunidad de que la proposición sea votada y debatida con la plenaria, como es NUESTRO DERECHO. Están cercenando al Partido Verde y a los colombianos”.

SEGUIR LEYENDO: