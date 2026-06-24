Suiza vs. Canadá: día, hora y dónde ver la tercera fecha del grupo B de la Copa del Mundo 2026

La segunda jornada del grupo B de la Copa del Mundo 2026 tendrá un duelo clave entre Suiza y Canadá, dos selecciones que llegan con la obligación de sumar para acercarse a la clasificación a la segunda fase del torneo. El compromiso enfrentará a un conjunto europeo con experiencia mundialista y a una selección canadiense que busca consolidar su crecimiento internacional tras varias apariciones importantes en los últimos años.
El partido se jugará el 23 de junio de 2026 en el estadio de Guadalajara, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, Fútbol RCN, Dsports y las aplicaciones de Dgo, Disney Plus Premium y Paramount Plus. El árbitro del encuentro será el español Alejandro Hernández.
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Cómo llegan los equipos al encuentro y el historial reciente
Suiza
Los dirigidos por Murat Yakin cuentan con jugadores que tienen recorrido en las principales ligas del mundo, como Manuel Akanji, Granit Xhaka y Breel Embolo, quienes serán fundamentales en la búsqueda de avanzar a las fases decisivas del campeonato.
Suiza llega a este compromiso después de una preparación en la que enfrentó diferentes rivales internacionales, buscando ajustar detalles antes del inicio de la Copa del Mundo.
Así viene Suiza en sus últimos cinco partidos:
- 17 de junio de 2026 - Mundial FIFA 2026 - Fase de grupos: Suiza 2-1 rival del grupo B.
- 8 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 2-0 Austria.
- 3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 1-1 Bélgica.
- 29 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Alemania 2-1 Suiza.
- 26 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 3-0 Noruega.
Convocados de Suiza para el Mundial 2026
Arqueros
Yann Sommer (Inter de Milán)
Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)
Defensas
Manuel Akanji (Manchester City)
Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)
Fabian Schär (Newcastle United)
Ricardo Rodríguez (Real Betis)
Silvan Widmer (Mainz 05)
Leonidas Stergiou (Stuttgart)
Eray Cömert (Valladolid)
Mediocampistas
Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
Remo Freuler (Bologna)
Denis Zakaria (AS Mónaco)
Fabian Rieder (Stuttgart)
Vincent Sierro (Toulouse)
Dan Ndoye (Nottingham Forest)
Delanteros
Breel Embolo (AS Mónaco)
Ruben Vargas (Sevilla)
Zeki Amdouni (Burnley)
Noah Okafor (AC Milan)
Kwadwo Duah (Ludogorets)
Canadá
Canadá basa su juego en la intensidad, la velocidad por las bandas y la capacidad ofensiva de jugadores como Alphonso Davies y Jonathan David, quienes representan las principales amenazas para cualquier defensa rival.
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El cuadro norteamericano sabe que sumar en este encuentro será clave para sus aspiraciones de avanzar en el torneo, especialmente en un grupo donde cada partido puede ser determinante. Así viene Canadá en sus últimos cinco partidos:
- 17 de junio de 2026 - Mundial FIFA 2026 - Fase de grupos: Canadá 1-1 rival del grupo B.
- 10 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Canadá 2-1 Estados Unidos.
- 5 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Canadá 1-1 México.
- 30 de marzo de 2026 - Liga de Naciones Concacaf: Canadá 3-0 Honduras.
- 26 de marzo de 2026 - Liga de Naciones Concacaf: Jamaica 1-2 Canadá.
Convocados de Canadá para el Mundial 2026
Arqueros
Milan Borjan (Slovan Bratislava)
Dayne St. Clair (Minnesota United)
Maxime Crépeau (Portland Timbers)
Defensas
Alphonso Davies (Bayern Múnich)
Alistair Johnston (Celtic)
Kamal Miller (Portland Timbers)
Derek Cornelius (Olympique de Marsella)
Moïse Bombito (OGC Niza)
Richie Laryea (Toronto FC)
Mediocampistas
Stephen Eustáquio (FC Porto)
Ismaël Koné (Olympique de Marsella)
Jonathan Osorio (Toronto FC)
Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps)
Tajon Buchanan (Inter de Milán)
Delanteros
Jonathan David (Juventus)
Cyle Larin (Mallorca)
Liam Millar (Hull City)
Theo Corbeanu (Granada)
Jacen Russell-Rowe (Columbus Crew)
El enfrentamiento entre Suiza y Canadá promete ser uno de los duelos más importantes de la segunda jornada del grupo B. La selección europea intentará hacer valer su experiencia y equilibrio táctico, mientras que el conjunto norteamericano buscará aprovechar la velocidad y el talento ofensivo de sus figuras.
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Así va la tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026
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