James Rodríguez se convirtió en el jugador con más partidos en Mundiales con Colombia: sus estadísticas en cada edición

James Rodríguez con el signo de capitanía de la Selección Colombia en el partido con el que se convierte en uno de los tres jugadores con más partidos en las Copas del Mundo con la Tricolor - crédito Daniel Becerril/Reuters

James Rodríguez continúa escribiendo páginas importantes en la historia de la Selección Colombia. El mediocampista cucuteño se convirtió en uno de los tres jugadores colombianos con más partidos disputados en la Copa del Mundo, un registro que alcanzó tras su segunda participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde ya sumó minutos en el debut del equipo nacional frente a Uzbekistán, y este 23 de junio lo hizo ante República Democrática del Congo.

El actual capitán de la Tricolor llegó a diez compromisos disputados en esta, que es la máxima cita orbital del mundo de fútbol. La misma cantidad que alcanzaron Freddy Rincón y Carlos “El Pibe” Valderrama. Seguramente, James termine superándolos en el compromiso ante la Selección de Portugal en la tercera fecha del grupo K y quede como el jugador colombiano con más partidos en Copas del Mundo con once participaciones. Registro que podrá ampliar si la Tricolor avanza de ronda.

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James Rodríguez acumula 6 goles y 4 asistencias, cifras que lo mantienen como el máximo goleador histórico de Colombia en la Copa del Mundo y uno de los futbolistas más determinantes que ha tenido el país en escenarios internacionales.

Los jugadores de la Selección Colombia entonando el himno nacional del país - crédito Raquel Cunha/Reuters

Brasil 2014: el Mundial que convirtió a James en figura mundial

La Copa del Mundo de Brasil 2014 marcó un antes y un después en la carrera de James Rodríguez. Con apenas 22 años, el volante colombiano lideró a una Selección Colombia que logró la mejor actuación de su historia en un Mundial al alcanzar los cuartos de final.

James disputó cinco partidos y fue una de las grandes figuras del torneo. Marcó seis goles y entregó dos asistencias, números que le permitieron quedarse con la Bota de Oro como máximo goleador del Mundial.

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Su rendimiento fue determinante desde la fase de grupos. Anotó en cada partido que disputó: abrió su cuenta frente a Grecia, volvió a marcar contra Costa de Marfil y cerró la fase inicial con un gol ante Japón.

Las banderas listas de los equipos en disputa. la de Colombia y la de República Democrática del Congo, en los actos protocolarios del partido - crédito Raquel Cunha/Reuters

En los octavos de final apareció uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol colombiano. Frente a Uruguay, James marcó un doblete, incluyendo una volea desde fuera del área que fue elegida como el Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año. Ese tanto quedó como una de las imágenes más icónicas de aquel Mundial.

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Su último gol en Brasil 2014 llegó en los cuartos de final contra Brasil, desde el punto penal, en un partido en el que Colombia quedó eliminada tras una histórica campaña.

Rusia 2018: una participación marcada por una lesión

Cuatro años después, James llegó al Mundial de Rusia 2018 como una de las principales figuras de Colombia, pero una lesión muscular condicionó su participación durante el torneo.

El mediocampista disputó tres partidos, no logró marcar goles, pero sí aportó dos asistencias para el equipo nacional.

En la fase de grupos fue titular y disputó los 90 minutos en los encuentros frente a Polonia y Senegal, siendo importante en la clasificación de Colombia a los octavos de final.

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Sin embargo, en el duelo ante Inglaterra por los octavos de final no pudo completar el compromiso y tuvo que abandonar el campo, en un partido que terminó con eliminación colombiana en la definición por penales.

Más del 90% de los asistentes al Estadio Akron de Guadalajara vestido con la camiseta de la Selección Colombia - crédito Raquel Cunha/Reuters

Estados Unidos 2026: un nuevo capítulo en su historia mundialista

La llegada de James Rodríguez al Mundial de 2026 representó un nuevo capítulo en su trayectoria con la Selección Colombia. Después de dos participaciones anteriores, el volante volvió a disputar un partido mundialista frente a Uzbekistán, aumentando su registro histórico.

Su presencia en esta edición confirmó la importancia que ha tenido dentro del combinado nacional durante más de una década. Desde aquel joven talento que sorprendió al mundo en Brasil 2014 hasta el referente actual del equipo, James ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes del fútbol colombiano.

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