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Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Milan, el hijo mayor de la barranquillera, fue el protagonista de una de sus más recientes publicaciones, en las que dejó en evidencia su pasión por el fútbol

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La cantante compartió en sus redes sociales el momento en que le preguntó a su hijo mayor por todo el palmarés de la Copa del Mundo - crédito @shakira/Instagram

La atención internacional está centrada en el desarrollo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que actualmente afronta la fase de grupos. Dentro del campo de juego son los futbolistas quienes se encargan de llevar el espectáculo y las expectativas de sus respectivas naciones a las pantallas de todo el globo, pero fuera del campo el protagonismo parece estar centrado principalmente en Shakira.

La colombiana fue la encargada de interpretar una de las canciones oficiales de esta edición, Dai Dai, grabada en colaboración con el nigeriano Burna Boy y compuesta junto con Ed Sheeran.

Este lanzamiento sirvió como plataforma para un nuevo paso de Las mujeres ya no lloran World Tour por Estados Unidos, esta vez en arenas especialmente seleccionadas, a las que se sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo de la gran final, junto a Madonna y BTS en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

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Shakira y sus hijos Milan y Sasha la han acompañado con regularidad en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - crédito Prensa Shakira

Aprovechando las vacaciones en el país, la cantante ha estado acompañada de sus hijos Milan y Sasha en lo corrido de estas presentaciones, mostrando algunas publicaciones junto a ellos en los camerinos. En una de las más recientes el protagonista fue Milan, que sorprendió al demostrar su buena memoria al mencionar, uno por uno y en orden, los campeones de los Mundiales.

La barranquillera subió a sus historias de Instagram una conversación en la que le pidió a su hijo que enumerara, año por año, los ganadores del torneo desde su primera edición en 1930.

El joven respondió sin titubear: “Ok, pues en el 1930 era Uruguay”, y continúa con una secuencia precisa: “En el 34, Italia. En el 38, Italia. En el 42 y 46 no se pudo por la Guerra Mundial. En el 50, Uruguay”.

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A medida que avanza, la cantante lo alienta con breves comentarios, mientras Milan sigue: “En el 54, Alemania. En el 58, Brasil. 62, Brasil; 66, Inglaterra; 70, Brasil; 74, Alemania; 78, Argentina; 82, Italia; 86, Argentina; 90, Alemania; 94, Brasil; 98, Francia; 2002, Brasil; 2006, Italia; 2010, España; 2014, Alemania; 2018, Francia; 2022, Argentina”.

Durante el intercambio, Shakira no ocultó sus gestos de sorpresa por la memoria de su hijo, quien mencionó de forma ordenada cada país campeón y hasta señaló correctamente los años en los que no se celebró el torneo debido a la Segunda Guerra Mundial. En la parte final del video, Shakira no dudó en demostrarle su admiración con una broma: “¡Dios mío! No sabes nada tú”, soltó ante la exhaustiva respuesta de Milan.

Shakira y la “buena suerte” de ”Dai Dai" a los goleadores del Mundial

Shakira dejó entrever que "Dai Dai" le está trayendo suerte a los goleadores de la Copa del Mundo - crédito @shakira/Instagram
Shakira dejó entrever que "Dai Dai" le está trayendo suerte a los goleadores de la Copa del Mundo - crédito @shakira/Instagram

Mientras la cantante mantiene en expectativa a su fanaticada con el anunciado estreno de la versión en español de Dai Dai, compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparecen algunas de las figuras en los primeros partidos del Mundial, acompañada de un mensaje en el que sugiere que la canción oficial les está trayendo suerte a los máximos goleadores.

En la publicación, la artista utilizó tanto inglés como español para dirigirse a sus seguidores: “Looks like Dai Dai is bringing these top scorers some luck! / Parece que Dai Dai les está dando suerte a estos máximos goleadores!”, escribió, encima de un mosaico en el que aparecen el argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland, el francés Kylian Mbappé, el alemán Jamal Musiala, el brasileño Vinicius Jr., y el inglés Harry Kane.

Shakira felicitó a Messi
Shakira le dedicó unas palabras a Messi luego de su doblete ante Austria - crédito @shakira/Instagram

De los destacados por la colombiana, Messi es el máximo goleador hasta el momento con cinco anotaciones, seguido de Mbappé y Haaland con cuatro goles cada uno. Por su parte, Musiala, Vinicius y Kane llevan dos anotaciones cada uno tras dos partidos disputados.

A continuación, la lista de los máximos goleadores del Mundial 2026:

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