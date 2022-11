Catherine Juvinao furiosa con el ausentismo de los congresistas del Pacto Histórico: “No hay derecho”

En la imagen, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde quien se mostró molesta por el hundimiento del proyecto que buscaba prohibir la corrida de toros. . Foto: Colprensa

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, no pudo ocultar su enojo luego de que en la plenaria de la Cámara de Representantes se hundiera el proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros en Colombia por solo tres votos de diferencia. La parlamentaria criticó la ausencia de algunos miembros del Pacto Histórico y pidió que le cumplan al país.

El Pacto Histórico fue uno de los movimientos políticos que más votos consiguió en las pasadas elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo en todo el país. Algunas de las promesas de campaña eran a favor de los derechos de los animales e incluso esto es una de las banderas de campaña del gobierno del presidente Gustavo Petro, razón por la que muchos ciudadanos criticaron la ausencia de los congresistas en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Con 78 votos a favor y 75 en contra, fue archivado el proyecto de ley presentado por el congresista Juan Carlos Losada que buscaba prohibir las corridas de toros en todo el país. La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, se refirió a lo sucedido y mencionó que uno de los factores principales para que este proyecto no fuera aprobado fue la ausencia por parte de siete parlamentarios del Pacto Histórico, quien hace parte de la bancada del gobierno.

También puede leer: Se hundió proyecto que prohibía las corridas de toros: Juan Carlos Losada le echó la culpa al exviceministro Juan Alberto Londoño

Juvinao aseguró en sus redes sociales que, “me da mucha pena con colegas de la bancada de gobierno, pero no hay derecho a las múltiples inasistencias —injustificadas— hoy en plenaria cuando se votaba el proyecto de prohibición de toros. Los proyectos se aprueban votando, no hablando carreta para las cámaras. Seamos serios”.

En medio de la plenaria, la representante a la Cámara también advirtió en sus redes sociales que, “deplorable espectáculo en la tarde de hoy. Congresistas personalizan el debate de forma irrespetuosa contra el autor del proyecto Juan Carlos Losada y recurren a todo tipo de artimañas —otra vez— para hundir este proyecto. ¡Por favor, no más toros! ¡Cumplámosle al país!”.

Los congresistas del Pacto Histórico que no estuvieron presentes en la plenaria de la Cámara de Representantes fueron Jorge Bastidas y Hermes Pete (Cauca), José Alberto Tejada (Valle del Cauca, reconocido por ser periodista del Canal 2), Pedro Suárez Vacca (Boyacá), Mary Anne Perdomo (Santander), Gabriel Parrado (Meta), David Toro (Antioquia) y Alirio Uribe (Bogotá).

Esto le puede interesar: Miguel Polo Polo criticó la “doble moral” del Pacto Histórico: “Festejan el asesinato de un bebé en el vientre y defienden la vida de unos toros”

La congresista por Bogotá en la Cámara de Representantes, María Fernanda Carrascal, aseguró que, “se acaba de hundir en la @camaracolombia el proyecto de ley 007 del 22 que prohibía las corridas de toros. Esto es un retroceso ante una sociedad que exige cambio. ¡No vamos a desistir! Seguiremos trabajando por el reconocimiento y la dignidad de todos los seres sintientes”.

Sin embargo, hubo algunos congresistas que se mostraron felices por la decisión como es el caso del congresista Miguel Polo Polo, quien manifestó en sus redes sociales que, ”la izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo, con sus pañuelitos verdes, el asesinato de un bebe en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Cómo ellos dicen: si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas”.

SEGUIR LEYENDO: