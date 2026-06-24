Polémica por gol anulado a Colombia ante República Democrática del Congo

Colombia se puso en ventaja ante República Democrática del Congo, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar de Daniel Muñoz - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El arranque del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo fue intenso y dejó la primera polémica del partido.

Al minuto 6, un pase en profundidad fue interceptado por Daniel Muñoz. El lateral del Crystal Palace chocó tratando de disputar el balón con el arquero Lionel Mpasi, pero se recompuso y logró rematar a puerta vacía. Pero mientras iba a celebrar hacia el banderín del tiro de esquina, la jugada fue anulada inmediatamente por el VAR, que señaló una posición adelantada de Muñoz.

Las primeras revisiones mostraban que el colombiano tenía su brazo derecho por delante de la línea de gol, pero el reglamento considera esta como una excepción, por lo que en principio no parecía ser una jugada ilegal. Pero más tarde, la repetición mostró que el hombro del colombiano se encontraba en posición adelantada, justificando de manera muy fina la decisión arbitral de anular el gol.

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El VAR determinó que el hombro de Muñoz estaba por delante de la línea de gol - crédito Raquel Cunha/REUTERS

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