Colombia

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

El momento se difundió ampliamente en las plataformas digitales, en las que los seguidores del equipo nacional no dudaron en felicitar al jugador por esta acción

Guardar
Google icon

Los jugadores interactuaron con la multitud en el banderazo y el gesto del guajiro le llenó el corazón a los seguidores del Junior - crédito soypequenojuan / Instagram

Luis Díaz mostró la camiseta del Junior de Barranquilla durante el banderazo de la Selección Colombia antes del partido ante República Democrática del Congo, que se disputará el martes 23 de junio de 2026 a las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Akron de Guadalajara.

El gesto del jugador sorprendió a los seguidores del Tiburón, que aseguraron que sigue siendo humilde y que recuerda sus raíces, pues el joven inició su carrera deportiva en el tradicional club de la capital de Atlántico.

Cabe mencionar que el video se viralizó horas antes del encuentro que puede dejar al equipo clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que se convierte en un juego decisivo para la Tricolor.

PUBLICIDAD

El partido obliga a Colombia a derrotar al conjunto africano para asegurar de manera anticipada su paso a la siguiente ronda, antes del encuentro contra Portugal que se llevará a cabo el 27 de junio.

Ilustración de un hombre joven con camiseta amarilla de Colombia y manos juntas, mirando una camiseta roja y blanca a rayas del Junior que flota en el aire.
El futbolista colombiano Luis Díaz se emocionó al ver la camiseta del equipo Junior de Barranquilla que un aficionado le lanzó durante el banderazo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena en la que se ve a Luis Díaz con la camiseta del Junior fue grabada en la noche del lunes 22 de junio, un día antes del partido contra RD Congo en medio del recibimiento que la barra Fiebre Amarilla les dio a los jugadores y al cuerpo técnico a las afueras del hotel de concentración.

Entre banderas con los colores nacionales y vuvuzelas, el plantel salió a saludar a los hinchas y fue en ese momento cuando el creador de contenido identificado como Pequeño Juan le lanzó la camiseta al guajiro.

PUBLICIDAD

Ante el ambiente de fiesta, Díaz tomó la camiseta, la exhibió y segundos después se le vio agitando la prenda del actual bicampeón del fútbol colombiano. Aunque el futbolista del Bayern Múnich recibió la camiseta con una expresión de alegría, luego la devolvió al público.

El influenciador que lanzó la camiseta le dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Ahí le tiré la camiseta a Lucho y de una alentó a nuestro Junior del Alma!! Nota: Solo quería recordarle su primer amor y lo cumplimos. Luis Díaz, disculpa por lanzártela así, pero ajá estaba lejos. Abrazos”.

Luis Díaz sigue consolidándose como uno de los mejores jugadores de la Tricolor - crédito Fernando Vergara/AP Foto
Luis Díaz sigue consolidándose como uno de los mejores jugadores de la Tricolor - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Luis Díaz confirmó que aún recuerda con cariño al club en el que se consolidó como uno de los mejores jugadores de Colombia

El gesto tuvo una carga simbólica para los hinchas por la relación del jugador con el Junior de Barranquilla, club en el que jugó entre 2017 y 2019 tras llegar desde Barranquilla FC. En ese tramo vistió la camiseta rojiblanca hasta mediados de 2019, cuando dio el salto al fútbol internacional.

Antes de su paso por Junior, el extremo guajiro había comenzado su recorrido profesional en Barranquilla FC entre 2016 y 2017, en la segunda división colombiana. Allí se destacó por su velocidad y su capacidad de atacar al rival con resultados notables, por lo que Junior le dio una oportunidad y representó el salto a la primera división en la que sumó varios títulos y continuó realizando una carrera de éxito.

El jugador brilló en su paso por el Junior - crédito Rodolfo Buhrer / REUTERS
El jugador brilló en su paso por el Junior - crédito Rodolfo Buhrer / REUTERS

Reacciones en redes sociales

Los internautas no dudaron en comentar : “Algún día volverá a casa Lucho”, “Lucho es todo lo que está bien en esta vida”, “Eterno tiburón”, “Ese sentimiento por el junior jamás lo abandonará” y “Desde las canchas de Barrancas a Bombona en el Barranquilla FC al gran Metro, tu vitrina de la casa Junior te abrió al mundo”.

Otros se refirieron a su destreza al atrapar la camiseta: “Y el reflejo 😬… como quien recibe un centro” y “La atrapada de la camiseta wow”.

El jugador sigue con una carrera exitosa en Europa

  • Luis Díaz empezó su paso por el fútbol internacional con el FC Porto, donde jugó entre 2019 y 2022.
  • En 2022 pasó a Liverpool F.C. Durante su etapa en Inglaterra, que se extendió hasta 2025, ganó varios títulos de renombre
  • Desde 2025 pasó a conformar el plantel del Bayern de Múnich, adonde fue transferido por una cifra cercana a 75 millones de euros.

Temas Relacionados

Luis DíazJuniorSelección ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paloma Valencia entregó propuesta programática al Gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: “Es nuestro aporte para grandes soluciones”

La excandidata presidencial entregó un documento construido con aportes de más de 250 personas, 19 mesas programáticas y más de 100 propuestas prioritarias, como insumo técnico para enfrentar los principales desafíos del país

Paloma Valencia entregó propuesta programática al Gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: “Es nuestro aporte para grandes soluciones”

Aida Quilcué rechazó la narrativa de “voto fusil” a favor de Iván Cepeda: “No permitiremos que se promuevan persecuciones”

Algunos políticos aseguraron que, en algunas regiones del país donde hay una fuerte presencia de grupos armados, el excandidato presidencial logró un importante incremento en el número de respaldos y en algunas mesas la votación a su favor fue del 100%

Aida Quilcué rechazó la narrativa de “voto fusil” a favor de Iván Cepeda: “No permitiremos que se promuevan persecuciones”

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K

Andrés Forero y Mafe Carrascal protagonizaron un acalorado choque por el polémico “voto fusil” tras las elecciones: “¿Cuál es la mentira?"

Los congresistas se enfrentaron en redes sociales tras la defensa del voto por Iván Cepeda hecha por la representante del Pacto Histórico, mientras su contraparte rechazó sus afirmaciones y mostró supuestas evidencias

Andrés Forero y Mafe Carrascal protagonizaron un acalorado choque por el polémico “voto fusil” tras las elecciones: “¿Cuál es la mentira?"

Inmueble del narcotráfico en Bogotá fue intervenido: había 21 comercios, incluida una cancha de ‘fútbol 5′, que pagaban arriendo a invasores

El predio, que tiene un valor comercial de más de $32.000 millones, será subastado por la SAE tras la intervención

Inmueble del narcotráfico en Bogotá fue intervenido: había 21 comercios, incluida una cancha de ‘fútbol 5′, que pagaban arriendo a invasores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Hijo de Alejandro Estrada podría estar en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos’: esto reveló el actor

Piter Albeiro reaccionó a tendencia en redes sociales sobre Abelardo de la Espriella, presidente electo: “Hay gente buscando candidato para el 2030″

Juliana Calderón despierta el misterio sobre el padre de su bebé tras una reciente publicación: esto se sabe

El mensaje de Aida Victoria Merlano al nuevo presidente de los colombianos: “No queremos que el país se vaya al carajo”

Deportes

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K

Roberto Martínez se refirió a Cristiano Ronaldo y su récord en la Copa del Mundo: “Lleva lo simple a la excelencia”

Técnico de la República Democrática del Congo se puso la vara alta ante la Selección Colombia: “Va a ser victoria o empate”

Cristiano Ronaldo ignoró la pregunta sobre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland: esto fue lo que pasó

Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en Colombia el partido del grupo A del Mundial 2026