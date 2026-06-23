Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Los jugadores interactuaron con la multitud en el banderazo y el gesto del guajiro le llenó el corazón a los seguidores del Junior - crédito soypequenojuan / Instagram

Luis Díaz mostró la camiseta del Junior de Barranquilla durante el banderazo de la Selección Colombia antes del partido ante República Democrática del Congo, que se disputará el martes 23 de junio de 2026 a las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Akron de Guadalajara.

El gesto del jugador sorprendió a los seguidores del Tiburón, que aseguraron que sigue siendo humilde y que recuerda sus raíces, pues el joven inició su carrera deportiva en el tradicional club de la capital de Atlántico.

Cabe mencionar que el video se viralizó horas antes del encuentro que puede dejar al equipo clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que se convierte en un juego decisivo para la Tricolor.

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El partido obliga a Colombia a derrotar al conjunto africano para asegurar de manera anticipada su paso a la siguiente ronda, antes del encuentro contra Portugal que se llevará a cabo el 27 de junio.

El futbolista colombiano Luis Díaz se emocionó al ver la camiseta del equipo Junior de Barranquilla que un aficionado le lanzó durante el banderazo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena en la que se ve a Luis Díaz con la camiseta del Junior fue grabada en la noche del lunes 22 de junio, un día antes del partido contra RD Congo en medio del recibimiento que la barra Fiebre Amarilla les dio a los jugadores y al cuerpo técnico a las afueras del hotel de concentración.

Entre banderas con los colores nacionales y vuvuzelas, el plantel salió a saludar a los hinchas y fue en ese momento cuando el creador de contenido identificado como Pequeño Juan le lanzó la camiseta al guajiro.

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Ante el ambiente de fiesta, Díaz tomó la camiseta, la exhibió y segundos después se le vio agitando la prenda del actual bicampeón del fútbol colombiano. Aunque el futbolista del Bayern Múnich recibió la camiseta con una expresión de alegría, luego la devolvió al público.

El influenciador que lanzó la camiseta le dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Ahí le tiré la camiseta a Lucho y de una alentó a nuestro Junior del Alma!! Nota: Solo quería recordarle su primer amor y lo cumplimos. Luis Díaz, disculpa por lanzártela así, pero ajá estaba lejos. Abrazos”.

Luis Díaz sigue consolidándose como uno de los mejores jugadores de la Tricolor - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Luis Díaz confirmó que aún recuerda con cariño al club en el que se consolidó como uno de los mejores jugadores de Colombia

El gesto tuvo una carga simbólica para los hinchas por la relación del jugador con el Junior de Barranquilla, club en el que jugó entre 2017 y 2019 tras llegar desde Barranquilla FC. En ese tramo vistió la camiseta rojiblanca hasta mediados de 2019, cuando dio el salto al fútbol internacional.

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Antes de su paso por Junior, el extremo guajiro había comenzado su recorrido profesional en Barranquilla FC entre 2016 y 2017, en la segunda división colombiana. Allí se destacó por su velocidad y su capacidad de atacar al rival con resultados notables, por lo que Junior le dio una oportunidad y representó el salto a la primera división en la que sumó varios títulos y continuó realizando una carrera de éxito.

El jugador brilló en su paso por el Junior - crédito Rodolfo Buhrer / REUTERS

Reacciones en redes sociales

Los internautas no dudaron en comentar : “Algún día volverá a casa Lucho”, “Lucho es todo lo que está bien en esta vida”, “Eterno tiburón”, “Ese sentimiento por el junior jamás lo abandonará” y “Desde las canchas de Barrancas a Bombona en el Barranquilla FC al gran Metro, tu vitrina de la casa Junior te abrió al mundo”.

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Otros se refirieron a su destreza al atrapar la camiseta: “Y el reflejo 😬… como quien recibe un centro” y “La atrapada de la camiseta wow”.

El jugador sigue con una carrera exitosa en Europa

Luis Díaz empezó su paso por el fútbol internacional con el FC Porto, donde jugó entre 2019 y 2022.

En 2022 pasó a Liverpool F.C. Durante su etapa en Inglaterra, que se extendió hasta 2025, ganó varios títulos de renombre

Desde 2025 pasó a conformar el plantel del Bayern de Múnich, adonde fue transferido por una cifra cercana a 75 millones de euros.