J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

El reguetonero fue convocado para una dinámica en redes sociales en la que hizo una serie de "pegas" telefónicas a otras tres celebridades - crédito @elleusa/Instagram

Luego de su paso por la apertura del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, J Balvin se ha mantenido ocupado en Ibiza realizando una aparición junto a DJ Snake en Ushuaia Ibiza que serviría como preámbulo para un nuevo proyecto colaborativo entre ambos artistas. Aunque por ahora se desconoce si será una nueva canción o algo más extenso como su trabajo con Ryan Castro en OMERTA, lo cierto es que el paisa parece estar listo para lanzar más música en lo corrido de 2026.

Por lo pronto, el colombiano viene causando sensación en redes sociales luego de su aparición en las cuentas oficiales de la revista Elle, para las que protagonizó una serie de llamadas de broma a tres de sus amigos más cercanos: el exjugador de fútbol americano Tom Brady, el cantante Maluma y el basquetbolista Jimmy Butler.

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Las conversaciones, cargadas de humor y confianza, pusieron a prueba la lealtad y el nivel de credulidad de cada una de las víctimas elegidas por el cantante.

La primera llamada fue para Brady. Balvin le contó que estaba filmando un nuevo video musical en Miami y que, por un problema de permisos, lo habían sacado del lugar donde rodaba. Con esa excusa, le pidió prestada su mansión para continuar el rodaje con un equipo de 50 personas, entre las que había 30 mujeres. Brady, que en ese momento se encontraba en Europa, respondió con paciencia y hasta con disposición para ayudar.

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La llamada de J Balvin a Tom Brady simuló un problema de permisos para grabar un video musical en Miami y un pedido para usar su mansión - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

“¿30 chicas y tú? ¿Van a estar dentro de la casa con esas 30 chicas?”, le preguntó Brady, entre incrédulo y divertido. Balvin insistió en que todo podría hacerse afuera, aunque luego, ante la advertencia de que había obras en el exterior, propuso sin titubear: “Ok, entonces lo hacemos en tu cuarto.” Brady, ya entre risas, respondió: “Dios mío, eres increíble.”

Antes de que el exjugador de la NFL pudiera organizar la logística, Balvin reveló la broma: “Estoy aquí en la revista Elle, te estaba engañando." Brady cerró la llamada con un “Te amo”, y confesó que ya estaba pensando cómo resolver el problema.

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La segunda víctima fue Maluma, a quien Balvin llamó pasándole la razón de un periódico que supuestamente lo buscaba para pedirle declaraciones sobre una supuesta deuda de dinero.

“Me llamaron de una revista ahorita, que para que dieras unas declaraciones de un problema que tenés”, le dijo Balvin. “Que no devolviste unas platas que te llevaste”.

J Balvin le hizo creer a Maluma que un medio lo buscaba por una supuesta deuda de dinero y puso a prueba su reacción ante el llamado - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Maluma reaccionó con desconcierto: “¿Qué? Me estás chimbeando, pirobo”. Pero, fiel a la amistad, le aconsejó a su colega que se hiciera el desentendido si alguien lo interrogaba al respecto: “Claro, te haces el loco, obligado”. Cuando Balvin reveló el engaño —“Te estoy chimbeando aquí en la revista Elle“—, Maluma soltó un exasperado “No, come mierda, huevón. Que pereza, huevón”, antes de despedirse con un “Love you” repetido, entre risas.

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La tercera llamada fue la que tuvo la broma más elaborada y fue dirigída al basquetbolista y jugador de los Golden State Warriors de la NBA. En la llamada, Balvin le dijo a Butler que había perdido una cadena de dos millones de dólares que había comprado el día anterior y que, por error, había cargado el gasto a una cuenta compartida con su pareja, Valentina Ferrer. El cantante le pidió que le hiciera una transferencia bancaria para cubrir el monto de inmediato, prometiendo devolver el dinero esa misma noche.

Jimmy Butler aceptó transferir dos millones de dólares a J Balvin por una supuesta cadena perdida y el cantante destacó así la solidez de su amistad - crédito Kelley L Cox/Imagn Images

La respuesta del jugador de la NBA no dejó lugar a dudas sobre la solidez de su amistad con el colombiano: “Solo mándame tus datos bancarios y te lo envío”, expresó. Ante esa disposición inmediata, Balvin no aguantó más y confesó: “Te amo porque era mentira, pero acabas de pasar la prueba”.

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Butler, entre la risa y la incredulidad, le reclamó: “¿Qué te pasa? Dos millones de dólares. ¿Perdiste una cadena de dos millones? Estás loco”. Balvin cerró el video con una sentencia escueta: “Jimmy Butler tenía el efectivo”, comentó entre risas.