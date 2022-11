David Racero se refirió al fracaso de la propuesta de impuestos al tabaco y los vapeadores: “Es lamentable que el Ministerio de Hacienda no lo apoyara”

El presidente de la Cámara de Representantes se refirió a lo sucedido con la Alianza Verde en el debate de la tributaria. Foto: Colprensa

Las congresistas Catherine Juvinao y Carolina Giraldo de la Alianza Verde no ocultaron su enojo luego de que en la plenaria que debatió la reforma tributaria, las proposiciones del partido no fueron tenidos en cuenta por el Ministerio de Hacienda ni por las directivas de la Cámara. David Racero, quien preside esta corporación, se refirió a lo sucedido y aseguró que es el ministerio el que “debe dar respuestas”.

Catherine Juvinao, congresista de la Alianza Verde, calificó como “un irrespeto” lo que sucedió en la plenaria de la Cámara de Representantes y pese a que ellos son partido de gobierno y han apoyado al presidente Gustavo Petro en varias ocasiones, afirmó que no acepta que traten al ‘Verde-Centro Esperanza’ con “esos desplantes”.

La polémica surge debido a que entre las proposiciones que tenían pensado realizar en el debate de la reforma tributaria se encontraban la de la renta diferencial a MyPimes, así como los impuestos al tabaco y los vapeadores, también esperaban gravar los juegos de azar en plataformas online, sin embargo, estos no fueron tenidos en cuenta y se hundieron en la plenaria que se llevó a cabo la semana pasada.,

Esto generó una enorme molestia entre varios sectores políticos, quienes resaltaron la importancia que tenían estas proposiciones por parte de la Alianza Verde y que ni siquiera fueron votadas en la plenaria. Incluso la congresista Carolina Giraldo denunció que las tabacaleras estuvieron haciendo “lobby” en el Congreso para hundir el articulado.

Ante esta enorme polémica que se suscitó tras las críticas de la Alianza Verde, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien también hace parte del Pacto Histórico, respondió a la pregunta de la periodista Paula Bolívar en las redes sociales, quien lo cuestionó por no permitir la votación para gravar los vapeadores y el impuesto al tabaco.

David Racero afirmó que, “la votación sí se hizo, en el paquete de proposiciones de artículos nuevos NO avalados por el Min. Hacienda y, en consecuencia, la Plenaria las negó. Fui ponente de un proyecto que justamente aumentaba impuesto al tabaco, defiendo ello. Es el Ministerio quien debe dar respuesta”.

Posteriormente el presidente de la Cámara de Representantes aseguró que, lamentó que el Ministerio de Hacienda no apoyara las proposiciones de la Alianza Verde. “Siempre he creído que el país pierde, cuando se sigue evitando imponer este impuesto. Aquí mi reacción cuando se hundió el proyecto, y por eso comparto que es absolutamente lamentable que el Ministerio de Hacienda no lo apoyara”.

La molestia de Juvinao con el gobierno de Petro

La congresista denunció lo sucedido en la plenaria de la Cámara de Representantes y rechazó la postura que se tomó desde el gobierno con respecto a la votación de la reforma tributaria, algo que terminó por hundir los articulados que iba a presentar la Alianza Verde. Catherine Juvinao también afirmó que espera que el gobierno de Gustavo Petro “corrija y apoye decididamente”.

“Esta es la razón de la molestia de la bancada Verde en plenaria de la #ReformaTributaria. Difícil hablar de cambio y de impuestos saludables y ni siquiera permitir el debate y votación de estas iniciativas. Esperamos que el gobierno corrija y apoye decididamente”, aseguró la congresista en sus redes sociales.

