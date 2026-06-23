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Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

La modelo explicó cómo la pandemia y la maternidad le dieron un giro total a su carrera. Además, recordó su historia con el cantante de reguetón y dejó clara su postura sobre las relaciones famosas

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Alejandra Buitrago contó por qué salió de la televisión y qué pasó con J Balvin - crédito @alebuitragoh/IG
Alejandra Buitrago contó por qué salió de la televisión y qué pasó con J Balvin - crédito @alebuitragoh/IG

Alejandra Buitrago salió a hablar por primera vez sobre dos de los episodios más comentados de su vida pública: su salida de la televisión colombiana y la mediática ruptura con el cantante J Balvin.

En una conversación en el pódcast Reflejos, de Tatiana Ramos, la modelo, presentadora y actriz reveló que nunca tomó la decisión de alejarse de la pantalla chica, sino que las circunstancias personales transformaron por completo el rumbo de su vida.

Durante la entrevista, Buitrago sorprendió al aclarar que su retiro del entretenimiento no ocurrió por voluntad propia, pues cuando le preguntaron por qué había desaparecido de formatos como El Lavadero y Tu voz estéreo, respondió de manera contundente: “Yo no me fui. Me fueron”.

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Sin embargo, reconoció que el proceso no fue sencillo. Alejarse de Bogotá significó dejar atrás años de trabajo como modelo, actriz y figura de televisión, pero la maternidad la obligó a replantear completamente su proyecto de vida.

Alejandra Buitrago confirma que considera cerrada su etapa en la pantalla chica - crédito @alebuitragoh/IG
Alejandra Buitrago confirma que considera cerrada su etapa en la pantalla chica - crédito @alebuitragoh/IG

“Me costó soltar lo que yo tenía acá en Bogotá, todo lo que yo había construido como modelo, actriz, tantos años para dedicar mi vida a una personita. Eso no es tan fácil”, confesó.

Con el paso del tiempo, aseguró que encontró en la maternidad el papel más importante de su vida. Por eso, aunque continúa desarrollando proyectos digitales y colaboraciones comerciales, considera que su etapa en la televisión ya quedó atrás.

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Ya la televisión siento que puedo decir que es un ciclo cerrado. Un ciclo cerrado. No sé qué pueda pasar en mi vejez. Yo amo la actuación, pero mi hija me necesita más”, afirmó.

La expresentadora explicó que todo cambió cuando se enamoró y se trasladó a Pereira poco antes de que comenzara la temporada de la pandemia por el Covid 19 y lo que inicialmente parecía una visita temporal terminó convirtiéndose en una nueva etapa personal.

Alejandra Buitrago revela que mantiene una relación de seis años con el padre de su hija en bajo perfil - crédito @alebuitragoh/IG
Alejandra Buitrago revela que mantiene una relación de seis años con el padre de su hija en bajo perfil - crédito @alebuitragoh/IG

El confinamiento, su embarazo y posteriormente la llegada de su hija marcaron un antes y un después en sus prioridades: “Quedé encerrada en Pereira y a los 4 meses quedé en embarazo. No hicimos nada más en pandemia, sino que ver televisión, [risas] procrear. Mi hija es una bebé pandemia”, relató entre risas.

Actualmente, Alejandra Buitrago divide su tiempo entre la creación de contenido para redes sociales, campañas publicitarias y proyectos empresariales enfocados en el empoderamiento femenino. La presentadora aseguró sentirse plena con la posibilidad de trabajar desde casa y compartir más tiempo con su primogénita.

Incluso destacó que esta nueva etapa le ha permitido ayudar a otras mujeres a encontrar independencia económica y fortalecer su liderazgo, una faceta que asegura le genera gran satisfacción personal.

La verdad sobre su ruptura con J Balvin

Otro de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando Tatiana Ramos abordó la relación sentimental que Buitrago sostuvo hace varios años con J Balvin, una historia que en su momento ocupó titulares en medios de entretenimiento de todo el país.

La modelo recordó que, pese a la relevancia mediática del artista, siempre procuró mantener su vida amorosa lejos del escrutinio público. Por esa razón nunca salió a contar su versión después de la ruptura, a pesar de las constantes solicitudes de la prensa.

Alejandra Buitrago explicó su silencio sobre J Balvin - crédito Reuters
Alejandra Buitrago explicó su silencio sobre J Balvin - crédito Reuters

“Yo siento que, por ejemplo, sobre todo las personas que son tan públicas, esa intimidad que hay con tu pareja, que solo la encuentras con tu pareja en tu hogar, pues es solo tuya y te pertenece solo a ti”, explicó.

Buitrago reveló que tanto esa relación como todas las que ha tenido se manejaron con absoluta discreción para evitar comentarios externos y proteger los procesos emocionales que acompañan cualquier separación.

Nosotros nunca digamos que lo hicimos tan público precisamente para que nadie opinara”, señaló sobre su noviazgo con el intérprete de éxitos internacionales.

La ahora creadora de contenido también reflexionó sobre la presión que enfrentan las parejas famosas cuando deben explicar públicamente una ruptura mientras atraviesan un momento emocional complejo.

Imagínate uno en una tusa bien berraca después de haber hecho una relación pública y salir a hablar”, comentó, al explicar por qué siempre ha preferido mantener distancia entre su vida sentimental y las redes sociales.

En medio de la conversación, Alejandra sorprendió al revelar que lleva seis años de relación con el padre de su hija, aunque prácticamente nadie lo sabe. La decisión responde a la misma filosofía que ha guiado su vida sentimental desde hace años: mantener sus vínculos lejos de la exposición mediática.

Pues de hecho nadie sabe que yo estoy en una relación hace 6 años con el papá de mi hija, pero me encanta, o sea, bajo perfil”, puntualizó.

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