La Liendra se refirió a la relación de su ex, Luisa Castro, con Reykon: “Pero si yo los presenté”

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

Desde el inicio del año en curso iniciaron los rumores de una supuesta relación entre Luisa Castro, influenciadora, y el cantante de reguetón, Reykon. En medio de la información que circula acerca de este noviazgo, Mauricio Gómez, reconocido en redes sociales como ‘La Liendra’, y exnovio de Castro, hizo algunas declaraciones al respecto.

“Por ahí me pillé un chiste, pero a mí no me importa ya esto, de verdad. A mí no me importa qué está pasando entre ellos o no, pero ahí es cuando dice uno: ‘pero si yo los presenté’. Pero bueno, que sean felices, de eso se trata la vida, de superar y de avanzar”, comentó el influenciador. Es de destacar que la Liendra y Castro terminaron su relación en el año 2020. El pasado mes de septiembre, Gómez se refirió a su exnovia en redes sociales.

La Liendra abrió la ventana de preguntas desde sus historias de Instagram bajo el título de “¿Qué piensas y cómo te cae? Famosos”; de esta forma le dio vía libre a sus fanáticos para que le pusieran sobre la mesa los nombres de diferentes figuras públicas y él, posteriormente, diría su opinión sobre ellos.

Fotos originales tomadas de Instagram

Fue así que un usuario le hizo llegar el nombre de Luisa Castro, su exnovia. Enseguida, el creador de contenido no tuvo ningún reparo en brindar su opinión sobre la influenciadora, aunque destacó que lleva tiempo son saber de ella. “No he vuelto a saber nada de ella, pero espero que esté bien, que le esté yendo bien, cero rencores. Yo ya pasé esa etapa de mi vida, ahorita estoy muy feliz enfocado en mi nueva relación, pero espero que le esté yendo bien donde esté y en la buena”.

En marzo de este mismo año, en medio de un reto realizado por Gómez. El paisa y su amigo, Maxiolly (quien se desenvuelve como cantante urbano), se pusieron a hacer retos entre sí, uno de ellos fue responder “preguntas incómodas y pesadas”. De este modo, el reguetonero le planteó al influencer el interrogante de: “¿Qué extrañas de Luisa?”.

Enseguida, por la gestualidad de La Liendra, la pregunta fue, en efecto, incómoda, pero aun así la respondió: “No la extraño ni a ella”, pero Maxiolly no estuvo satisfecho con la respuesta y le repitió el interrogante, entonces el creador de contenido le aseveró de forma más contundente: “¡Nada! ¡estoy pleno con la mujer que tengo ahorita! no estoy en el pasado, estoy en el presente”. Pero el reto no concluyó ahí, pues el cantante urbano insistió con su pregunta. “¡Nada! ¿entonces miento pues?... ¡pero si no extraño nada!”, fueron las últimas palabras de La Liendra sobre el tema en cuestión.

La Liendra publicó sensual foto con Dani Duke y usuarios recordaron una imagen muy parecida que se había tomado con su exnovia, Luisa Castro. Foto: Instagram

En julio pasado, de la misma manera, el quindiano publicó en su cuenta de Instagram algunas fotografías en las que se le veía posar desnudo, aunque no mostró nada explícito, con su novia actual, Dani Duke. De este modo, se le vio posar con su cara apoyada sobre los glúteos de su pareja, y también compartió un video duchándose con ella.

La fotografía llamó la atención por su gran parecido a una del pasado, a una que se había tomado con su exnovia Luisa Castro. En cuentas de Instagram dedicadas a replicar publicaciones de figuras del entretenimiento nacional, se sacó del baúl de los recuerdos una antigua imagen de La Liendra sentado desnudo sobre un sanitario con su exnovia posando con una toalla al lado.

“Realmente lo que me choca es que haya gente tan pobre de contenido que su único tema sea comparar a dos mujeres hermosas, únicas e irrepetibles”, contestó Duke luego de una comparación que le hicieron el pasado mes de marzo. “Mauricio se vino a vivir a Medellín, yo no hablaba con Luisa, nunca he hablado con ella, nunca fui su amiga, la saludé en las ocasiones que la conocí. Yo no soy tan mala gente, yo no soy creída entonces no, nunca le he quitado ni me he metido con el novio de una amiga”, sentenció.





