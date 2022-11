Benedetti le dijo “pendejo” a Guaidó y le tocó disculparse: “Me regañaron”

Dos de los políticos implicados en estos casos ya fueron condenados. Foto: Colprensa

Después de llamar ‘pendejo’ y ‘huevón’ al líder opositor Juan Guaidó, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pidió disculpas públicas por sus declaraciones.

Durante una entrevista Benedetti calificó al presidente de la Comisión Delegada Legislativa de la Asamblea Nacional de 2015, con sus fuertes palabras a la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, en su programa ConLaLuz. “En la oposición son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes”, aseguró el diplomático cuando llegó al país vecino.

“Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino de cuando era senador...”, señaló.

Por las anteriores declararaciones, el embajador de Colombia en Venezuela pidió disuclpas este miércoles a medios de comunicación, confesó que no debió haber dicho eso.

“Si hay que pedir excusas a la oposición, se piden y al mismo Guaidó. Es una mala forma de expresarme”, expresó Benedetti.

Además, el diplomático confesó que recibió un “regaño” por parte del Ejecutivo colombiano por este hecho.

Luego de sus fuertes declaraciones, el embajador Armando Benedetti no descartó reunirse con políticos de la oposición y del Gobierno, siempre y cuando estén diespuestos a sentarse con él a conversar. “Estoy dispuesto a reunirme con los dos lados, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo que me reúna con los dos lados. Y siempre he estado dispuesto a colaborar con lo que se me pida de lado y lado”.

Vale mencionar que, esta no es la primera vez que Armando Benedetti se refiere a los integrantes de la oposición de Venezuela, a inicios de septiembre, manifestó a la revista Semana que: “Juan Guaidó no existe ni aquí (Colombia) ni allá (en Venezuela)”.

Por otra parte, en el mismo mes del presente año, el embajador de Colombia ironizó a los mismos miembros del vecino país, por supuestamente, culparse entre ellos del desfalco a la empresa Monómeros. ”La oposición de Venezuela es muy chistosa. Ahora los de Guaidó dicen que fueron los de Leopoldo los que saquearon Monómeros y se preguntan por qué el expresidente Iván Duque no investigó”, afirmó el diplomático.

Armando Benedetti se refirió a la regulación de las drogas: “O se prohíbe el alcohol o no se prohíbe nada”

Desde el pasado 7 de agosto, cuando se posesionó el gobierno de Gustavo Petro en el país se han desatado varias discusiones entre los sectores de la oposición y quienes apoyan el primer mandato de izquierda en el país. Uno de esos debaes es sobre lo que plantea el actual Presidente sobre la lucha contra las drogas.

La oposición critica que el actual mandatario de los colombianos no está interesado en continuar luchando fuertemente contra las drogas, sino que pretende legalizarlas todas. Sin embargo, el presidente Petro ha señalado en diferentes ocasiones que su propuesta no está dirigiada a la legalización de todas las drogas, sino a replantear las estrategias en contra de las sustancias psicoactivas.

El tema sigue siendo parte de las discusiones de cada semana en diferentes escenarios políticos y hasta del día a día de los ciudadanos. En las últimas horas, Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela, se refirió al respecto en su cuenta oficial de Twitter y nuevamente encendió el debate al mostrar su posición a favor de la regulación de las drogas.

Benedetti abordó la discusión al mencionar un tema que causa diferentes impresiones entre quienes no consumen drogas, pero sí bebidas alcohólicas. El funcionario del gobierno Petro señaló que el licor causa muchos estragos en diferentes aspectos de la vida cotidiana; sin embargo, no está regulado o prohibido como unas drogas que provocan menores consecuencias.

“O SE PROHÍBE EL ALCOHOL O NO SE PROHÍBE NADA!”, escribió el embajador en una primera publicación. Sin embargo, al notar las múltiples reacciones que su trino generaba, decidió hacer otro en el que insistió en esta postura y agregaba más información para sustentarla.

