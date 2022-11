Polémica por la compra de dos aviones por parte del Ministerio de Defensa para cubrir la ruta Bogotá - Caracas

El ministro de defensa colombiano habló sobre la posibilidad de comprar dos aviones para que Satena cubra la ruta de Bogotá a Caracas

Las expectativas sobre la apertura de frontera aérea entre Colombia y Venezuela se volvieron altas, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro mostrará avances diplomáticos entre ambas naciones. Incluso, los acuerdos avanzaron de forma acelerada y este 7 de noviembre se dio el primer vuelo tras dos años de cierre; este se llevó a cabo por parte de la aerolínea Turpial Airline.

Sin embargo, Satena sorprendió asegurando que sería otra de las aerolíneas que comenzará rápidamente a activar esta ruta internacional desde esta semana: “La @AerocivilCol ha autorizado la operación de un vuelo charter de pasajeros en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá para el día miércoles 9 de noviembre, a las 7:50 a.m. hora Colombia”, informó la Aeronáutica Civil Colombiana desde su cuenta oficial de Twitter.

Incluso, sus precios fueron muy cuestionados, pues, el valor se encuentra entre los 299 dólares y los 220 dólares, valor muy similar a vuelos a otras partes del mundo.

Tras unos días parece que desde las instituciones estatales se frenará esta operación, pues en la mañana del 11 de noviembre, el canciller colombiano Álvaro Leiva aseguró que la aerolínea colombiana no tiene la capacidad para lograr cumplir con el objetivo de estos viajes.

“Se ha especulado, se habla de que se abren los cielos con Venezuela y que Satena podría cumplir un papel, hay que ver cómo porque el equipo que tiene Satena no puede hacer vuelos directos Bogotá - Caracas, pero creo que es un buen principio y es que el cielo hay que abrirlo a todos los países del mundo”, anotó el político en medio de una rueda de prensa desde Egipto, donde se está desarrollando la COP27, y agregó: “No se va a cambiar la flota porque un país quiera un avión colombiano que aterrice allí”.

Sin embargo, como lo señalado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cambia el panorama, pues aseguró que para poder cumplir con la ruta de Colombia-Venezuela, desde su cartera se estaría pensando en comprar dos aviones.

“Sobre esta ruta se requiere tener aviones de por lo menos de 180 pasajeros para que sea una ruta rentable, el propósito es que este itinerario se cumpla. Serían dos aviones, siempre en estas operaciones se requiere que haya un avión de reserva, para cubrir las eventualidades que se puedan presentar”, expresó.

Y advirtió que por ahora la solución es: “Esta Barranquilla – Caracas que si puede ser cubierto por los aviones de Satena que es de 50 pasajeros y se está buscando adquirir los aviones necesarios. Es decir, esa ruta se va a cubrir, lo que se requiere es tener los aviones apropiados”.

En redes sociales la noticia no cayó bien a algunos usuarios que comenzaron a criticar la posibilidad de que se compren aviones solo para hacer esta ruta, en los mensajes que lanzaron anotaron que es mejor que otras aerolíneas asuman esta responsabilidad.

“No será mejor que las empresas de aviación ( Avianca, Wingo. LATAM, Viva Colombia etc) asuman esa ruta. Del afán no queda sino el cansancio y cuando inicie las rutas formales esos nuevos aviones de Satena que harán? Satena no tiene como competir precios con las otras aerolíneas”, “Esa pelota de @AlexKleinO dizque sacando pecho por satena y sus vuelos a Venezuela, pero resulta que los aviones de satena no tienen autonomía para ir a Venezuela ajajajaja y tampoco es rentable”; entre otros comentarios.





