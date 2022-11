Yina Calderón responde a quienes no creen que realmente tenga novio

Yina Calderón, DJ y empresaria colombiana. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Yina Calderón suele compartir en sus redes sociales cada detalle de su vida, sin embargo, la DJ huilense ha optado por mantener su actual relación sentimental alejada del ojo público. Empero, respecto de este tema hay personas que han puesto en duda que la también empresaria tenga pareja, incluso, le enviaron el siguiente comentario recientemente: “Deje de inventar que tiene novio”.

Fue así que desde sus Historias de Instagram Calderón dio cuenta de que no le importa en absoluto que haya personas que crean que se ha inventado su relación amorosa.

“Mi amor (dirigiéndose al usuario), si tú me quieres creer bien y si no, no hay problema. Si quieres pensar que mi novio es de mentira y que me invento eso, dale. Yo se los cuento a veces porque me gusta chismosear con ustedes, por respeto a él contarles que tengo a alguien en mi vida que me hace feliz, pero yo no voy a exponer mi relación solamente para que ustedes me crean”.

Posteriormente, también dio a entender que la decisión de no exponerse como pareja en redes fue tomada entre los dos. “Yo no lo voy a exponer a él porque es parte de mi privacidad y preferimos mantener nuestra relación privada. Entonces, mi amor si quieres creerlo listo”, fueron las últimas palabras de la ‘Exprotagonista de nuestra tele’ sobre el tema.

Aunque no ha mostrado el rostro de su novio en redes sociales, Yina Calderón sí ha hablado sobre él en ocasiones anteriores, aunque sin revelar mucha información. De este modo, a mediados de octubre psado cuando uno de sus seguidores le manifestó su interés por saber algunos datos curiosos sobre su actual noviazgo, la DJ también resaltó en aquel momento que no iba a mostrar a su pareja, pero lo describió como un buen chico.

“Yo a ustedes les cuento todo, me muestro tal cual soy... pero lo único que sí les pido y quiero mantener privada es mi relación. Siempre ha sido así, las veces que de pronto se ha sabido quién es mi pareja es porque me lo pillan por ahí... siento que esa parte es muy de mí. A él no le gustan las redes, les puedo decir que es un buen chico, pero ya, no van a saber otro dato curioso ni nada...”.

Y la influenciadora tampoco dejó pasar la oportunidad de halagar físicamente a su pareja. “Póngase a ver esas relaciones que se muestran tanto, que te regalo esto, que te regalo lo otro ... luego no terminan tan bien y es porque esa parte es de uno, es privada de uno, es mía; es mejor tenerla ahí como un tesoro, escondido, guardado ... Además que está súper guapo”.

Aparentemente Yina Calderón no cuenta con muy buena suerte en cuanto a redes sociales y plataformas digitales similares se trata, puesto que varias han sido las veces en que sus cuentas de Instagram han sido inhabilitadas y ahora le pasó lo mismo con su cuenta de Twitch (plataforma para hacer tranmisiones en vivo), puesto que sin tan siquiera usarla por vez primera, le fue suspendido su perfil.

“La reina de la inhabilitación”, Yina Calderón bromea después de que le suspendieran su cuenta en Twitch sin subir el primer video

