Jhonny Rivera revela el origen de su canción más exitosa, ‘Soy soltero’: “Yo no la quería grabar”

Jhonny Rivera, cantante de música popular. Foto: Instagram @jhonnyrivera

En este punto de su vida Jhonny Rivera puede darse el lujo de decir que ha gozado de tener una exitosa carrera musical marcada por himnos como ‘El dolor de una partida’, ‘El Intenso’, ‘Angelito de la calle’ y, por supuesto, hay que nombrar ‘Soy soltero’. De hecho, fue sobre este último tema que el cantante de música popular recientemente quiso hablar, específicamente para explicar el origen de su composición.

Fue así que desde su cuenta en Facebook el cantante pereirano compartió un video el pasado sábado 5 de noviembre para ahondar en los detalles del nacimiento de este tema, que define como el más exitoso de su trayectoria; de este modo, empezó por decir: “Yo creo que la canción que se puede considerar como mi cédula es ‘Soy soltero’, es la canción más exitosa de mi carrera indiscutiblemente, es con la que me conocen en todo lado”.

Posteriormente, Rivera recordó cómo fue que le llegó la idea de componer ‘Soy soltero’. Por aquel tiempo, cuando el cantante popular tenía una novia que vivía en Dosquebradas (Risaralda), fue a visitarla. Sin embargo, la mujer lo puso a esperar en el primer piso de su casa mientras terminaba de arreglarse para salir y la espera fue bastante larga, tanto que al también intérprete de ‘Te extraño’ le empezó a dar mal humor de tanto esperar y lo tarde que se les estaba haciendo para salir.

“... Mandó al hermano dizque pa’ que me entretuviera, pa’ que me pusiera charla mientras ella se arreglaba y el hermano no sabía de qué hablarme... y me dijo: -Entonces qué parce, ¿bien o no?- y dije: -Bien- y yo estaba de mucho mal genio porque ella nada que bajaba... (El hermano dijo) -Parce y ¿cuándo me va a hacer una canción a mí?- y yo: -¿Cómo de qué quiere usted canción?, (respondió el hermano) -Una canción que diga que yo soy soltero y que no le pido permiso pa’ salir a la calle a nadie, que me gusta la rumba, las cabalgatas, me gusta andar de farra en farra...”

Una vez terminada la conversación con su cuñado a Jhonny Rivera se le prendió el bombillo y le llegarona la mente las primeras estrofas de ‘Soy soltero’, sin embargo, el tema no le gustó en un principio, incluso quería dárselo a otro cantante.

“Esa canción no me gustó, yo no la quería grabar porque no me veía ahí, no sé, como que no era mi estilo. Entonces dije: -Esta canción es para Darío Darío- él era más atrevido en sus temáticas... Y cuando estaba terminando mi álbum, que era de 13 canciones, me dijo Diego Pareja, el prodictor: -Jhonny quite una o componga otra porque el número 13 es de mala suerte-”

En ese momento Rivera prefirió agregar ‘Soy soltero’ al repertorio del álbum porque temía eliminar cualquiera de sus canciones y que, a su vez, estuviera casualmente borrando el tema que podría ser el más exitoso de su disco. Incluso, cuando sumó el mencionado tema a la lista, lo catalogó como un “relleno”, relleno que terminó por ser muy popular entre el público.

“De las 14 canciones, fue la canción que más le gustó a la gente y la que menos me gustaba a mí”, fue la frase con la que el cantante de música popular concluyó su relato.

Son muchas las anécdotas sobre su vida que Jhonny Rivera ha contado desde sus redes sociales y a mediados de octubre pasado compartió otra historia con su público en Instagram: cómo fue la primera vez que viajó en avión.

El cantante de música popular puso este tema sobre la mesa en vista de que uno de sus tantos seguidores en la mencionada red social le planteó el siguiente interrogante: “¿Cómo fue tu primera experiencia montando en avion?”; y bueno, el intérprete de ‘Cómo le explico’ no dudó en rememorar aquel viaje que lo emocionó tanto hasta el punto de querer laminar su pasabordo para que no se le dañara y tener la prueba física de que había montado en avión y nadie dudara de ello en la vereda en la que vivía.

