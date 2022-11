Hombre que abusó de Hilary Castro en una estación de TransMilenio: ofrecen millonaria recompensa por datos para su captura

La menor de edad denunció su caso públicamente a través de las redes sociales debido a que, según ella, las autoridades pusieron muchos obstáculos para recibir su denuncia. REUTERS/Luisa Gonzalez

El caso de abuso sexual en la estación La Castella de TransMilenio en Bogotá, denunciado por una joven de 17 años identificada como Hilary Castro, desató una oleada de rechazo e indignación en la capital del país.

Muestra de eso son las manifestaciones que se registraron el pasado jueves 3 de noviembre en algunas zonas de la ciudad, donde cientos de mujeres se reunieron y en una sola voz rechazaron que este tipo de actos violentos se sigan presentando.

Ante esta lamentable situación y el eco que tuvo la denuncia en redes sociales y otros escenarios, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que toda la capacidad tecnológica está a disposición de este caso.

Así mismo, el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, informó sobre una millonaria recompensa por el responsable de este caso de abuso sexual en una estación de TransMilenio en la noche del pasado 31 de octubre.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, hay una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar, capturar y judicializar al delincuente que atacó sexualmente a Hilary Castro en La Castellana.

Es de resaltar que luego del eco que hizo esta denuncia, el presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó a las autoridades correspondientes celeridad en las investigaciones para ubicar lo más pronro posible al abusador de la joven de 17 años.

“Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la policía en la brevedad del tiempo la captura del criminal”, escribió el presidente de la República en sus redes sociales.

En un desgarrador relato, Hilary Castro contó los horribles momentos que pasó en La Castellana

La joven bogotana identificada como Hilary Castro, de 17 años de edad, utilizó sus redes sociales para denunciar lo que le ocurrió el pasado lunes 31 de octubre, cuando se celebraba la tradicional fiesta de Halloween.

Con lágrimas en los ojos, aseguró que decidió contar públicamente lo que ocurrió, pues al denunciar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes se vio frente a un proceso “totalmente revictimizante”. Añadió que hace la denuncia porque desea que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo.

En su mensaje, la joven además cuestionó la inseguridad al interior de las instalaciones del sistema de transporte. Indicó que cuando los hechos ocurrieron no había presencia de la Policía y tampoco de vigilantes en la solitaria estación de TransMilenio.

“El día de ayer fui victima de abuso en la estación de Trasmilenio la Castellena no habia ni un solo celador o policía cerca, Hoy al interponer la denuncia solo recibí todo un proceso totalmente revictimisante y simplemente me queda volver el día de mañana a seguir con este proceso. Hago esto publico por qué no quiero que esto le vuelva a suceder a otra mujer y hacer un llamado a la alcaldía de que tan seguro es esta mierda de transporte público”, escribió en su publicación en Instagram.

Una joven bogotana, menor de edad, aseguró que un habitante de la calle la abordó en la estación, la amenazó y la obligo a hacer actos sexuales.

Las medidas de la Fiscalía

Ante la oleada de comentarios y las multitudinarias manifestacines que se gestaron en un día, la Fiscalía General de la Nación anunció que designó un equipo especial que se hará cargo del caso de Hilary Castro.

El equipo de investigadores está compuesto por dos fiscales especializados en delitos sexuales y un grupo de expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Además se contará con el apoyo de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial y Criminal) de la Policía Nacional.

