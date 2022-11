Sigue el enfrentamiento entre la esposa del alcalde de Medellín y José Félix Lafaurie: “Repite conmigo, los animales son mis amigos, no mi comida”

La primera dama de Medellín arremetió contra José Felix Lafaurie

La campaña Únete al Planeta, liderada por la primera dama de Medellín sigue dando de que hablar, pues el rifirrafe entre Diana Osorio y el presidente de Asociación Colombiana de Ganaderos, José Felix Lafaurie ha escalado, en esta oportunidad, Osorio arremetió con un polémico trino que fue respondido de inmediato con una particular fotografía, por parte del hijo del funcionario.

La esposa del alcalde Daniel Quintero, le realizó una particular invitación al presidente de Fedegan, esto con el fin que el funcionario “aprendiera” un concepto sobre los animales, en este caso señal: “José Félix Lafaurie, repite conmigo: los animales son mis amigos, no mi comida”.

Trino de Diana Osorio a José Felix Lafaurie.

Ante esta sugerencia de la primera dama, Juan José Lafaurie, hijo del presidente de Fedegán y la senadora María Fernanda Cabal, respondió “ok” y dejó que una imagen hablara por él, pues adjuntó una imagen en donde se evidencia a Osorio junto a Quintero, frente a un jugoso trozo de carne.

Diana Osorio y Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Tras esta corta confrontación, Diana Osorio habló en los micrófonos de Blu Radio sobre la polémica, aquí, la primera dama destacó que esperaba que próximo año los candidatos de las elecciones regionales, enfatizaran en el tema del cuidado del medio ambiente, a su vez, instó a la comunidad a no caer en radicalismos, pues su idea es crear consciencia y esto no le impide sentarse con una persona que consuma carne.

“No significa que yo no pueda sentar al lado de amigos y de mi esposo en un restaurante en la misma mesa a comer, porque hablaríamos de radicalismo, nosotros no estamos invitando a la gente a no comer carne, esa es la diferencia, nosotros estamos haciendo la invitación, porque yo no le puedo decir a la gente o prohibir”.

Asimismo, la funcionaria destacó ante el medio mencionado, que junto con su esposo siempre han acogido este tipo de dinámicas desde la educación, considerando que lo es viable prohibir.

“Daniel y yo somos unos convencidos de la educación y no de la prohibición, yo no puedo decirle a la gente, no coma carne, yo puedo sugerirle a la gente reducir su consumo de carne y mi campaña siempre ha sido esa”, aseguró.

La primera dama explicó que suele compartir con varios “carnívoros”, pues aunque ella es vegetariana, acompaña a su esposo cuando él desea disfrutar de un plato con algún tipo de carne, situación que la lleva a ella a ordenar a su gusto y según la disponibilidad de la carta, respecto a los productos vegetales.

“No significa que la gente no pueda comer ningún día carne, pero sí reducir el consumo de carne, no significa limitarlo. Yo no consumo carne, yo no consumo pollo, yo no consumo cerdo, mi esposo sí, es que hay que tener en cuenta que, los vegetarianos y los veganos salimos con amigos carnívoros”.

Finalmente, Diana Osorio puntualizó que su disputa no está enfocada en arremeter contra Lafaurie, pues únicamente trata de hacer caer en consciencia sobre el daño que hace la ganadería al medio ambiente.

“La industria ganadera es de la que más contamina, más que los cerdos, contamina más que los pollitos, por eso nos enfocamos en la industria que más contamina, pero de nuevo mi invitación no es a radicalismos y decirle a la gente no coma carne”, señaló Osorio.

