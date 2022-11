Exestrella de Millonarios reveló cómo las drogas acabaron con su carrera: “Ni me acordaba qué había hecho”

Jair Palacios, exjugador de Millonarios. Foto: Colprensa/Sofía Toscano

Jair Palacios, exjugador de Millonarios F.C reveló para el portal GolCaracol algunos por menores de lo que fue su paso por el equipo embajador y lo que lo llevó a dejar el fútbol a nivel profesional, siendo la droga y el alcohol la principal razón. Ahora que el equipo capitalino se consolidó como campeón de la Copa Colombia ante el Junior de Barranquilla, la historia de Palacios se hace relevante al recordar que fue dos veces campeón con el equipo.

No todas las historias de los futbolistas están escritas a punta de derrotas o bien gestas dentro de la cancha, también se cuentan desde la cotidianidad, desde donde no tienen puesto un uniforme y no representan a un equipo, pues un jugador como Jair, que aunque supo lo que era perder pero también ganar en el deporte, tuvo que vivir una de las competencias más drásticas que se le haya puesto por delante: “vivir para contarla”.

Palacios confesó que durante mucho tiempo fue esclavo de las drogas y el alcohol, lo que finalmente influyó en su rendimiento y posteriormente en su evolución como futbolista profesional. A pesar de eso, dice que siempre recibió de parte del equipo todo el apoyo necesario, pero nunca lo aceptó: “Mi corazón es azul, soy hincha de Millonarios, quedé campeón dos veces con el equipo y todos se tocaron el corazón, me dieron la mano, pero el terco fui yo. No fue Jorge Luis Pinto, ni Catalina Chica, ni Serpa, ni Camacho, era yo el que no reaccionaba. Ellos al ver eso, me mocharon. En el Atlético Bucaramanga aún sabiendo como era, el profesor Willy Rodríguez, que ha sido como mi papá, me reclutó y me llevó al Atlético Bucaramanga, dándome la mano, apoyándome, pero no lo hice y mi carrera deportiva se vino a pique”, dijo al medio deportivo.

Le puede interesar: Sigue el enfrentamiento entre la esposa del alcalde de Medellín y José Félix Lafaurie: “Repite conmigo, los animales son mis amigos, no mi comida”

En ocasiones, según contó, llegaba en mal estado a los entrenamientos y aún así desde el plantel lo aconsejaban y algunos de sus compañeros se le acercaron para ofrecerle un abrazo y una voz de apoyo, por lo que recordó a algunas de esas personas: “Macalister Silva, Jhon Duque, Harold Santiago Mosquera, Duvier Riascos, cuántas veces no me hablaron y me jalaban las orejas. Me decían: ‘negro no más, ponle cuidado a la vida, valórala’. Esos manes me ayudaron todo lo que quisieron, fueron un amor de personas”.

Asimismo, resaltó el gran trato que recibió de parte del técnico Miguel Ángel Russo y de Jorge Luis Pinto a pesar de que en su momento llegó a considerar a este último como su enemigo: “Llegaba alcoholizado a los entrenamientos de Millonarios, por eso no jugaba con el profesor Jorge Luis Pinto, quien es exigente, y antes fue mucho lo que me aguantó. Es alguien a quien quiero mucho porque antes de él irse del club, me abrazó y me dijo que apretara los dientes y que yo podía, ya que era muy útil; fueron unas palabras muy lindas que aún recuerdo”, contó a modo de anécdota.

Puede leer: Egan Bernal sería protagonista en el Tour de Francia 2023, asegura el INEOS Grenadiers: “Se adapta bien a él”

Mientras de Russo dijo: “Igual el profesor Miguel Ángel Russo me ayudaba y fue cuando tuve mi mejor momento. Con él, fue al principio que me hacían pruebas por el problema con el que venía y cuando salía positivo, se me acercaba, me llamaba aparte y me decía: ‘Jair, por favor, no más, no acabes con tu vida de esa manera, dedícate al fútbol, prolonga tu vida unos años más’. Y él hacía énfasis en la vida, años de vida no para el fútbol ni nada de eso porque al paso que iba, terminaría con mi vida”.

Palacios ahora ve el fútbol desde otra perspectiva, pues su carrera deportiva se acabó a temprana edad, pues justo cuando estaba en un buen momento tuvo una crisis de pánico, según contó, lo que lo llevó a tirarse de un cuarto piso consumido por las drogas y el alcohol, este fue su duro relato de este episodio, el cual, lo hizo reflexionar sobre su vida: “Estaba en un trance de pánico y me lancé. No sé cómo estoy vivo porque yo caí en pavimento. Cuando me levanto de la clínica, el hueso de la cadera estaba hacia arriba”.

SEGUIR LEYENDO: