Petro arremetió contra generadoras de energía y lanzó dura advertencia: pidió quitar beneficios a “poderosos” para enfrentar la crisis económica

El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de tensión por el manejo de las finanzas públicas, el crecimiento de la deuda y las discusiones sobre tarifas de energía en varias regiones del país - crédito Lenin Nolly/EFE

El presidente Gustavo Petro volvió a agitar el debate económico tras publicar un mensaje en su cuenta de X en el que defendió la necesidad de nuevas medidas fiscales y cuestionó duramente a sectores empresariales del país.

“Devolverle los impuestos a los poderosos dueños de generadoras después que estafaron al pueblo de Colombia con tarifas diez veces más altas que lo que debían cobrar”, escribió el mandatario, en una crítica directa al sector energético y a las discusiones recientes sobre alivios tributarios.

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En el mismo mensaje, Petro insistió en la urgencia de adoptar decisiones de fondo para enfrentar la coyuntura fiscal. “La emergencia económica era necesaria y sigue siendo necesaria. Hay que allegar más recursos al Estado para disminuir el impacto del costo frecuente de la deuda, que crece precisamente por estas medidas contra la economía”, señaló.

El presidente también dejó clara su postura sobre el origen de esos recursos. “Dichos recursos deben salir de la bolsa de los grandes especuladores del país y no del bolsillo de los trabajadores de Colombia”, afirmó, reforzando su discurso de que las cargas fiscales deben recaer en los sectores de mayor capacidad económica.

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El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de tensión por el manejo de las finanzas públicas, el crecimiento de la deuda y las discusiones sobre tarifas de energía en varias regiones del país. Las palabras del jefe de Estado anticipan nuevos choques políticos con gremios y sectores empresariales, que en ocasiones anteriores han cuestionado este tipo de propuestas.

Por ahora, se espera la reacción de los actores involucrados, así como posibles anuncios del Gobierno sobre medidas concretas que respalden lo expresado por el mandatario. La discusión, que mezcla tarifas, deuda y política fiscal, vuelve a instalarse en el centro del debate nacional.

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