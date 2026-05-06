El Pacto Histórico encendió las alarmas sobre las elecciones: “Sin auditoría real del software electoral no hay confianza”

El Pacto Histórico lanzó una advertencia sobre el sistema electoral a pocas semanas de la primera vuelta presidencial - crédito Joel González/Presidencia

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, el colectivo político que respalda al Gobierno de Gustavo Petro lanzó una alerta sobre el sistema electoral que reabre el debate sobre las garantías del proceso; el pronunciamiento se centra en la auditoría del software de escrutinio, un elemento clave para la consolidación de resultados.

El Pacto Histórico, fuerza política del Ejecutivo, expresó dudas sobre la forma en que se adelanta la revisión técnica del sistema bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La preocupación gira en torno a la posibilidad de verificar de manera completa e independiente el funcionamiento del software.

PUBLICIDAD

A través de la red social X, el colectivo fijó su posición con una frase que marcó el tono del debate: “Sin auditoría real del software electoral no hay confianza plena en el proceso”. En el mismo mensaje, añadió: “Exigimos acceso completo, trazabilidad del código, herramientas independientes y acompañamiento de organismos garantes. La transparencia no se proclama: se verifica”.

El Pacto Histórico insiste en que puede haber inconsistencias durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 - crédito @PactoCol/X

El Pacto Histórico lanzó duras advertencias sobre las elecciones

El movimiento acompañó esa declaración con un comunicado técnico que recoge los hallazgos de la primera semana de acompañamiento a la auditoría: “Informamos a toda la ciudadanía que (…) se identificaron situaciones que generan preocupación sobre el alcance real, la independencia y la profundidad del proceso de revisión”.

PUBLICIDAD

Según el texto, una auditoría debe permitir revisar cada fase del sistema electoral: “Consideramos que una auditoría electoral debe permitir verificar, en condiciones adecuadas, cómo se captura, almacena, procesa, transmite y consolida la información”. Sin embargo, advirtió: “Hasta el momento, eso no se ha garantizado”.

“Solicitamos fortalecer las condiciones de la auditoría, facilitando el acceso a la información técnica necesaria (…) y asegurando que cualquier modificación del sistema quede debidamente documentada, controlada y trazable”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

El colectivo pidió el uso de herramientas independientes para verificar el funcionamiento del software para las elecciones de 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El comunicado también incluyó un requerimiento sobre procesos anteriores: “Que la Registraduría entregue copias completas de las auditorías de Capel y Jahv McGregor de las elecciones del 8 de marzo”. A juicio del colectivo, estos insumos pueden aportar elementos relevantes para el análisis actual.

En materia de acompañamiento institucional, el movimiento propuso ampliar la presencia de organismos de control: “Solicitamos incluir (…) a la Misión de Observación de la Unión Europea – UE, a la OEA, a la Defensoría, Procuraduría y demás autoridades que garanticen la transparencia y efectividad del proceso”.

PUBLICIDAD

Rol de la Registraduría en la auditoría del sistema electoral, de acuerdo con el Pacto Histórico

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento se refiere a las condiciones en las que se realiza la auditoría: “La auditoría se desarrolla bajo condiciones altamente controladas por la propia Registraduría y sus operadores tecnológicos”.

Entre las restricciones, detalló: “No se permite el ingreso de celulares ni equipos de cómputo propios, no hay acceso a internet y tampoco es posible utilizar herramientas (…) independientes”.

PUBLICIDAD

El Pacto Histórico compartió un comunicado en el que mostraron sus advertencias sobre las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @PactoCol/X

“Los auditores no han contado con plena autonomía para revisar todos los componentes del sistema ni acceder a información clave”, indicó.

Otra de las alertas apunta a cambios detectados durante el proceso:“Se identificaron ajustes en componentes del código durante el desarrollo de la auditoría”. A partir de ello, planteó una inquietud central: “El código que se está revisando puede ser modificado (…) sin que exista un mecanismo plenamente verificable”.

PUBLICIDAD

“Se hace necesario contar con mayor claridad sobre cuál es la versión oficial del software, así como (…) los mecanismos que garanticen su trazabilidad, control y verificación”, se puede leer en el comunicado del Pacto Histórico.

El colectivo del Pacto Histórico solicitó a la Registraduría entregar informes de auditorías previas realizadas en marzo - crédito Luisa González/Reuters

El documento también menciona que algunos elementos aún no se encuentran disponibles para análisis completo:“Algunos componentes relevantes del sistema aún no han sido puestos a disposición”.

PUBLICIDAD

“Reiteramos que nuestro propósito es contribuir al fortalecimiento de la transparencia electoral y de la confianza ciudadana”, concluyó el texto del colectivo político en la red social X.