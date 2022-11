Paloma Valencia molesta con el encuentro entre Petro y Maduro: “Los dictadores no son dictadores”

La senadora del Centro Democrático dejó un vainazo al gobierno y su ideología política. Foto: Colprensa

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, es una de las líderes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y ha mantenido firme su postura con respecto a algunos de los escenarios que se han venido presentando bajo el mando del jefe de Estado y su gabinete. La congresista ha rechazado algunos de los proyectos del nuevo gobierno y se ha mostrado en contra de la forma en la que se vienen haciendo las cosas en el país.

La reforma tributaria, la política de la Paz Total, el restablecimiento de las relaciones internacionales con Venezuela, entre otros, han sido objetos de críticas por parte de la oposición y de la senadora Paloma Valencia en contra del presidente Gustavo Petro, además en reiteradas oportunidades ha advertido sobre los riesgos que estos podrían conllevar en algunos sectores de la sociedad.

Pese a los cuestionamientos, la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue aprobada en las plenarias de Senado y Cámara, por lo que ahora entra a conciliación y posteriormente podrá ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esta decisión fue festejada por los partidos de gobierno, pero muy criticada por la oposición.

La senadora Paloma Valencia, recientemente se refirió al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, la congresista destacó que la ideología política podría llevar a generar cambios en los discursos, además dejó algunas pullas al gobierno con respecto a su forma de hacer política.

“Cuando de ideología política se trata: Los terroristas no son terroristas, sino que fueron obligados a serlo por entrampamientos. Los dictadores no son dictadores sino faros democráticos Las sanciones a los países donde no hay democracia son abusos imperialistas”, aseguró la congresista en sus redes sociales.

Paloma Valencia rechaza encuentro entre Petro y Maduro

Luego del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Venezuela, la senadora rechazó los acercamientos y aseguró que, “que vergüenza un presidente democrático avalando un dictador. ¿olvida la acusación de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad, la oposición presa, miles de desplazados?“. América Latina es un faro de la democracia” Petro a Maduro”.

Y agregó, “reunirse con un dictador que ha llevado a la ruina al pueblo venezolano, que ha puesto presos a los líderes de oposición, que ha cerrado los medios de comunicación y está acusado de crímenes de lesa humanidad y creer que eso le aporta a Colombia es un exceso de sectarismo político”.

Críticas al Ministerio de Salud

Tras la enorme polémica que se suscitó tras la aprobación de la reforma tributaria, la senadora Paloma Valencia, se refirió al sistema de salud y a la ministra Carolina Corcho, se cuestionó sobre los recientes incrementos de casos de la viruela del mono y preguntó sobre la llegada de las vacunas al país.

“Van más de 1.200 casos de viruela de mono en Colombia; ¿para cuando las vacunas ministra Carolina Corcho?”, afirmó la senadora en sus redes sociales. Posteriormente la congresista invitó a las personas a defender el sistema de salud y aseguró que se aproxima “una taque” para destriurlo

“Ahora viene el ataque para tratar de destruir el sistema de salud… estoy lista para defenderlo ¿quién se suma?”, afirmó Valencia.

