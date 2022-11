Egan Bernal sería protagonista en el Tour de Francia 2023, asegura el INEOS Grenadiers: “Se adapta bien a él”

Egan Bernal es visto con buenos ojos de cara al Tour de Francia 2023. Foto: BettiniPhoto/ Instagram Egan Bernal

Egan Bernal ya puede ver el ciclismo desde la perspectiva más rigurosa, pues ya se encuentra recuperado del accidente que sufrió en enero de este 2022 y tiene algunas competencias previstas para iniciar su campaña 2023 con su equipo Ineos Grenadiers, el cual espera verlo en el mejor nivel pensando en el Tour de Francia, según comentó uno de sus directores deportivos.

Por estos días Bernal tomas sus vacaciones junto con su novia por algunos países sudamericanos según se ve en sus redes sociales, mientras que espera en su regreso al país volver a coger la bicicleta para preparar la siguiente temporada deportiva, pues según dijo uno de los directores del equipo, en diciembre se estarán realizando las concentraciones como escuadra para planear de mejor manera lo que se viene.

Por ahora, Egan tendría previsto iniciar su cronograma de carreras en la Vuelta a San Juan en Argentina y luego pasaría a hacer algunas competencias por etapas en Europa, sin embargo, habría que ultimar algunas pruebas que podría hacerse en el país como el Tour Colombia, el cual estaría en veremos y los Campeonatos Nacionales de Ruta. “Es casi seguro que Bernal comenzará en la Vuelta a San Juan, en el calor de Argentina, y Ganna también estará allí”, dijo Matteo Tosatto director deportivo del Ineos.

Ahora otro de los directores deportivos comentó que el perfil de la competencia francesa, la cual ya conquistó hace tres años Egan Bernal, para el 2023 se le adapta bien a las características del pedalista cafetero, aunque no confirmó que estará en la ronda gala ni ejercerán algún tipo de presión para que esté en ella: “Claro que sería un Tour de Francia fantástico si Bernal estuviera en plena forma, pero aún no sabemos si podrá hacerlo... Probablemente esté por delante de calendario, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Sobre el papel es un Tour muy bueno para él pero no le vamos a poner ninguna presión extra”, reveló para Velonews Steve Cummings.

Desde hace tres temporadas el Ineos Grenadiers no gana el Tour de Francia, pues durante casi una década fueron los máximos ganadores de la competencia con Bradley Wiggins, luego en cuatro oportunidades más con Chris Froome, una con Geraint Thomas y finalmente en el 2019 con Egan Bernal, siendo esta la última vez.

Aunque en el 2021 lograron ganar el Giro de Italia con Bernal y en distintos momentos Richard Carapaz estuvo en algunos podios del Tour, Giro y Vuelta a España.

Para el 2023 se podría ver una dupla interesante en las grandes rondas con Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, quien demostró gran calidad de líder este 2022, ganando algunas competencias como la Vuelta al País Vasco y la Copa Sabattini, además de estar en el podio de otras carreras como la París Niza, la Vuelta al Algarve y el Giro de la Toscana. Se espera conocer el cronograma de Martínez también a final de este año para saber a qué le apuntarán con el soachuno.

