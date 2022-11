Nairo Quintana reaccionó a la decisión del TAS que confirmó que usó Tramadol: “La tormenta tiene que pasar”

Nairo Quintana habló sobre decisión del TAS Foto: pantallazo

“La vida sigue” dice el ciclista boyacense Nairo Quintana tras conocer el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte, el cual había anunciado que se publicaría este jueves 3 de noviembre en horas de la mañana. Pues así fue, el tribunal dio a conocer su respuesta y el pedalista colombiano no tiene más sino que resignarse a perder todo lo hecho durante el pasado Tour de Francia.

“Hola amigos, como había comunicado ayer, el día de hoy nos dieron el resultado del TAS, lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo. Con orgullo digo que en mi carrera he tenido más de 300 antidoping y nunca he tenido ningún problema por dopaje. Tengo muchas razones de por qué no he tomado este producto (tramadol). Lamentablemente ha salido el resultado así”, dijo en un video revelado por el equipo de prensa del deportista.

Nairo Quintana habló tras conocerse el dictamen de su caso por cuenta del TAS, ante el uso de tramadol en el pasado Tour de Francia.

Luego de esto, Nairo comentó que próximamente espera poder contar los pormenores de lo que implicó dar la pelea contra el TAS para demostrar su inocencia en este caso. Además dejó claro que su Gran Fondo Nairo Quintana en Antioquia sigue en pie y que espera poder dar una entrevista para ampliar su opinión frente a lo sucedido este jueves.

Quintana se desvinculó del Arkea Samsic a finales del mes de septiembre, luego de que corriera el Mundial de Ciclismo de Ruta en Australia con la Selección Colombia, pues el nulo respaldo en este caso habría fracturado la relación entre ambas partes teniendo en cuenta que a mediados de agosto se había anunciado la continuidad por tres temporadas más del colombiano en la escuadra bretona ahora que pasa al World Tour.

La apelación que hizo el colombiano no logró llegar a buen término finalmente, por lo que se ratifica la sanción que interpuso la Unión Ciclística Internacional (UCI) por los hallazgos de tramadol en la sangre del cafetero en el Tour de Francia, por lo que su descalificación de la carrera es un hecho y por ende la multa económica también, la cual es de 5000 francos suizos.

Esto no se toma como dopaje, sino como una violación a las restricciones médicas en el deporte, teniendo en cuenta los efectos nocivos que tiene el producto en cuestión. Ahora el pedalista boyacense espera poder seguir adelante con su carrera deportiva, aún sin conocerse a qué equipo irá en el 2023 para asumir las competencias más importantes del calendario deportivo.

La UCI también dio a conocer su opinión frente a la decisión del TAS en las últimas horas, viendo con satisfacción que la sanción al colombiano resulta marcando un precedente importante para los demás deportistas y de cara al futuro: “Esta decisión refuerza la validez de la prohibición de tramadol en el Reglamento Médico de la UCI para proteger la salud y la seguridad de los corredores. La UCI no hará más comentarios sobre este asunto”.

Se espera que Quintana pueda dar a conocer el próximo equipo en el que estará para el 2023, sin embargo, a falta de apenas poco más de dos meses para el arranque de la nueva temporada, resulta complicado que pueda llegar a una escuadra con grandes características de cara a las grandes vueltas.

