Invierten en el Giro de Rigo mientras sus ciclistas en la Vuelta al Porvenir corren en precarias condiciones: las críticas a la gobernación del Meta

Por estos días se inició la Vuelta al Porvenir por tierras santandereanas y tras la primera etapa, la cual fue una contrarreloj entre Barbosa y Vélez, se generó una polémica por las duras condiciones bajo las cuales corren los jóvenes ciclistas del Meta. La precariedad que evidenciaron en el primer día de competencia generó una polémica en la que se menciona a la Gobernación del departamento, despertando críticas por la próxima realización del Giro de Rigo, para lo que sí hubo presupuesto, según algunos usuarios de redes sociales.

Las condiciones para que los nuevos deportistas puedan realizar sus entrenamientos y posteriormente asistir a competencias, casi siempre resultar ser complicado para muchos de ellos, pues el coste de cada una de las herramientas para ser competitivos resulta ser alto y por lo general no cuentan con los recursos necesarios para ello.

Aún así, algunos encuentran la posibilidad de entrar a buenos equipos, lo cuales les ofrecen algo de estabilidad para la práctica del ciclismo. Otros, como es el caso de Juan Sebastián Miranda, Cristián Felipe Pérez, Julián Enrique Navarrete, Aldair Cardona y Marco David Montaña, sencillamente no cuentan con ningún tipo de suerte a la hora de salir a la carretera frente a sus rivales, pues se encontraron con la dura realidad de no contar tan siquiera con lo más básico para poder representar al Meta de la mejor manera.

Ciclistas del Meta corren en precarias condiciones la Vuelta al Porvenir

Los corredores contaron que recibieron las bicicletas para hacer la contrarreloj apenas unas horas antes y les tocó armarlas y ajustarlas, por lo que no pudieron calentar para dar su máximo desempeño en la carrera que arrancó este miércoles en Santander.

“A última hora nos dijeron que no teníamos técnico, no teníamos carro, no teníamos masajista ni mecánico, es muy bárbaro, antes de la crono nos llegó todo el material, no pude calentar bien porque yo salía de primeras, estuve cambiando cadena, pacha ruedas, cambiándome y buscando rodillos para calentar... Nos preguntamos entre todos cómo se siente tener un equipo así, que estén pendientes de uno y que uno solo tenga que estar pendiente en la carrera”, fueron las palabras de uno de los corredores para el portal Fuga del día.

Además, en el video se conoció que les hacía falta conseguir hidratación, sales y demás avituallamiento para poder concluir la ronda juvenil, incluso, al final de la primera jornada, solo contaban con un gel para poder recuperarse del esfuerzo hecho: “toca ver cómo nos lo rendimos”.

Diferentes usuarios hicieron la denuncia de la situación de los corredores y esta mañana de jueves el corredor llanero Omar Mendoza quien milita en el Colombia Tierra de Atletas a nivel profesional, escribió en una de las publicaciones donde se denunció el caso de los ciclistas que tanto la Gobernación del Meta como el Giro de Rigo enviaron ayudas a los jóvenes corredores para la competencia.

¿Pero qué tiene que ver el Giro de Rigo?

Varias personas han salido a criticar que se vaya a realizar la reconocida competencia para aficionados en honor al pedalista paisa Rigoberto Urán, quien desde hace algunas temporadas hace esta carrera trayendo a grandes corredores del pelotón nacional y a nivel internacional al país, lo que sin duda genera grandes entradas económicas a los lugares a donde se realiza.

Sin embargo, para esta ocasión la crítica se hace directamente para la Gobernación del Meta dado que habría hecho una inversión importante para poder tener todo listo de cara al paso de la caravana de más de 4000 ciclistas por las vías del llano.

Para esta edición se contará con la presencia del joven corredor esloveno dos veces campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar del UAE Team Emirates, lo cual prevé que habrá una gran llegada de turistas al llano para poder verlo.

