Jhon Alex Castaño compartió con sus seguidores los graciosos nombres de sus gatos

Tomada de Instagram @jhonalexcastano

No es sorpresa que buena parte de los cantantes y personajes del entretenimiento en Colombia sean amantes de los animales. Es una imagen usual en las redes sociales de todos ellos ver cómo aprovechan sus grandes casas o sus patios para darle un hogar a varias mascotas, que usualmente son rescatadas de la calle.

Entre ellos se incluye el cantante Jhon Alex Castaño, que sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras contar que uno de sus gatos se había perdido. Aunque los seguidores no dudaron en expresar su pesar por lo compartido por el cantante de música popular, tampoco faltaron las risas cuando compartió los nombres de los otros gatos que aún tiene en casa.

Jhon Alex contó que hace poco menos de un mes estaba haciendo algunas remodelaciones en su casa. Sin embargo, mientras se desarrollaban los trabajos, uno de sus gaticos, llamado Repercutín, se metió en una de las loncheras de uno de los trabajadores y se asustó, por lo que salió corriendo cuesta abajo.

Desde que esto ocurrió, el cantante ha tratado de encontrarlo por los alrededores, incluso buscándolo en el bosque aledaño a su casa, pero no hay rastros del felino. De hecho, el video que publicó en sus redes sociales tenía como objetivo pedir la ayuda de las personas que vivían por el sector si lo han visto.

Sin embargo, lo que capturó la atención de quienes observaban el video fueron los curiosos nombres que Jhon Alex le puso a los demás gatos que tiene en su hogar. Aparte de Repercutín, el cantante tiene en su casa a Carepuñito, Cilantro, Piquiña, Carbón y Franklin.

Los comentarios de sus seguidores (que llegan al millón y medio en Instagram) no se hicieron esperar. Por un lado, le daban consejos para lograr que Repercutín volviera a su hogar, como hablar con los gatos y decirles que quería al felino de vuelta en su casa. Por otro lado, y sin dejar de manifestar su preocupación por el gato extraviado. los internautas reaccionaron con ternura y gracia a los llamativos nombres que escogió el intérprete de ‘Guaro’, ‘Borrachera’, ‘Mujer divina’, ‘Dos razones’ o ‘De bar en bar’. Sin embargo, no todos se mostraron optimistas con el destino del gato, argumentando que si en un mes no volvió a su hogar, era muy probable que estuviese muerto o ya no lo pudiera volver a encontrar.

Días atrás, el artista volvió a llamar la atención de sus fans cuando, durante un concierto, compartió una anécdota que vivió tiempo atrás. Después de brindar un concierto, contó que se enamoró de una joven que se encontraba entre el público. “Me metí una enrumbada y me enamoré de una niña del público”, confesó el cantante, mientras los asistentes al evento se mostraban eufóricos por las palabras del risaraldense. En medio de los gritos, Jhon Alex remató la historia diciendo “Nos volamos, fuimos amigos con derechos todo el fin de semana, lo hicimos hasta en el comedor”.

SEGUIR LEYENDO: