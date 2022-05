Video: “No puedo beber en años”, Jhon Alex Castaño trabajará duro para recuperar su figura

Jhon Álex Castaño trabajará en ejercitar su cuerpo y reveló que se está recuperándose de la enfermedad que padece. Tomada e Instagram

A mediados de 2021, el cantante de música popular Jhon Álex Castaño reveló a sus seguidores que padece de problemas de tiroides, motivo por el cual debió alejarse permanentemente del trago durante sus presentaciones, además, tiene problemas de azúcar, por lo que debió dejar de lado las bebidas azucaradas y los postres.

“Ya tengo 40 años, a raíz de qué quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterada el tema del azúcar”, reveló Castaño.

Y aunque el artista no interrumpió las presentaciones que tuvo a lo largo de 2021 y cumplió a sus seguidores, debido al problema con la glándula tiroides presentó un aumento de peso el cual le hizo perder la liposucción a la que se había sometido, que acompañó con una marcación láser de su abdomen, de la cual no queda sino el recuerdo.

Por tal motivo, reapareció en sus redes sociales y confesó que comenzaría una nueva rutina de ejercicios y de alimentación para volver a recuperar el cuerpo que tenía hace algunos meses, para dejar a sus seguidoras suspirando nuevamente por él.

“Familia estoy muy feliz, como he venido chicaneando y hablando, me estoy aliviando, no puedo beber en años, pero me estoy aliviando que es lo importante, gloria a Dios”, mencionó el intérprete de canciones como ‘De bar en bar’, ‘Amigos con derechos’ y ‘Déjala que se vaya’; allí, procedió a quitarse la camiseta que llevaba puesta para hacer ejercicio y dejó descubierto su torso.

Según mencionó, el procedimiento estético que se había realizado fue hace seis años por lo que recalcó que “perdida la cirugía, no tengo hombros”, e hizo una invitación a alguno de sus seguidores que se quiera unir a su reto de recuperar el abdomen plano que tuvo hace algunos años.

“¿Quién se me va a pegar a recuperar el cuerpo chimba? (…) vean hoy estamos así, después vemos en unos meses cómo me veo”, concluyó el cantante de música popular.

Además, confesó que volverá a hacer ejercicio para recuperar su figura

Las reacciones a la nueva tarea que tiene el artista para poder recuperar el cuerpo que tuvo hace más de seis años no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ se encargó de replicarlas logrando más de 12.500 reproducciones y cerca de 170 ‘me gusta’. Entre los comentarios de sus fanáticas destacan que se alegran de verlo recuperándose lentamente.

Tatuaje en honor a Amparo Grisales

En las historias de Instagram el cantante de música popular fue consultado por Pipe Bueno, “¿ese tatuaje, ese pico siempre me ha preguntado de quién será esa boca tan espectacular? Eso tiene que haber sido una boca inolvidable”, preguntó mientras grababa el video.

“¿Usted sabe realmente de dónde saqué esos labios? Esos labios los saqué de una revista de los labios de Amparo Grisales”, respondió Jhon Álex Castaño, sin embargo, el artista agregó que ese tatuaje le ha generado ciertos inconvenientes porque le han dado palo, pero no especificó si se trataba de su casa o sus seguidoras.

