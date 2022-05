Así es el tatuaje en honor a Amparo Grisales que se hizo el cantante Jhon Álex Castaño

Jhon Álex Castaño. Foto: Instagram @jhoanalexcastano

Uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en Colombia, Jhon Álex Castaño confesó a través de sus redes sociales el valor especial que tiene su tatuaje en el cuello con la actriz Amparo Grisales.

En las historias de Instagram el cantante de música popular fue consultado por Pipe Bueno, “¿ese tatuaje, ese pico siempre me ha preguntado de quién será esa boca tan espectacular? Eso tiene que haber sido una boca inolvidable”, preguntó mientras grababa el video.

“¿Usted sabe realmente de dónde saqué esos labios? Esos labios los saqué de una revista de los labios de Amparo Grisales”, respondió Jhon Álex Castaño.

Además, el intérprete de música popular agregó, “eso sí no lo puedo negar y me han dado palo”.

Tatuaje de Jhon Álex Castaño. Foto: Captura de video

Los comentarios en la publicación no dieron espera, hubo internautas que no creyeron que los labios sean de la diva de televisión, “qué va. De alguna ex y claramente no lo va a decir por su actual relación”.

Otros por su parte, lo envidiaron por tener un tatuaje de Amparo, “y qué de malo tiene, palo por qué. Normal, antes, que privilegio tener marcados los labios de una actriz tan reconocida en Colombia”.

Con el lanzamiento de una canción, así fue como Jhon Álex Castaño celebró su cumpleaños

En sus redes sociales el intérprete de ‘Lo tengo todo’ fue realizando algunas publicaciones con las que dio cuenta de la manera como celebró su natalicio. Para empezar, publicó un video sobre la sorpresa –con mariachi– que le hizo su pareja, Jenny Alexandra Suárez. A su vez, el risaraldense redactó en la leyenda del post: “Feliz cumpleaños para mí. Así empieza mi cumpleaños #41 con una gran sorpresa”.

Más allá de los regalos y mensajes de felicitaciones que seguramente el cantante popular recibió de parte de sus amigos, familiares, pareja y seguidores, Castaño quiso celebrar con música. De ahí, el lanzamiento de una canción.

“En esta fecha les tengo un regalo, escribí una canción de cumpleaños que refleja todo lo que a mí me gusta vivir en una celebración; buenos deseos, fiesta, regalos, familia y chupe…”, fue lo redactado por el cantante en otro post en su cuenta de Instagram.

Fue así como estrenó el tema que lleva por nombre ‘Feliz cumpleaños’, el cual fue lanzado en conjunto con su videoclip. En lo corrido de estas horas, dicha pieza audiovisual va por las 13 mil visualizaciones, pero es cuestión de tiempo para que las vistas aumenten a millones como con otros videoclips del risaraldense. Además, el tema muy seguramente se convertirá en el himno de las fiestas de cumpleaños de más de un fanático del artista.

No sobra decir que, al ver entre los comentarios de sus publicaciones en Instagram, aparte de las cariñosas palabras de su público, también figuran mensajes de felicitaciones de algunos colegas, por ejemplo, de Arelys Henao, quien como Castaño también se dedica a la música popular. “Feliz cumpleaños mi negro, Dios lo bendiga”, fueron las palabras de la cantante.

