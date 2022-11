Halloween 2022: de la ternura de Shakira como ángel, a la sensualidad de otras famosas colombianas

Famosas colombianas que descrestaron con sus atuendos, desde Shakira como un ángel hasta princesas de Disney. Tomada de redes sociales @shakira @carolinacruzosorio y @caritosotooficial

El último fin de semana de octubre se ha convertido en una de las fechas más deseadas por las celebridades colombianas, en el que dan muestra del derroche de creatividad a la hora de escoger sus mejores disfraces. Una de las primeras en compartir sus atuendos fue la colombiana Shakira, que ha dado de qué hablar con sus apariciones en público.

La primera de ellas, luciendo como una delicada porrista en la celebración de Halloween junto a su hijo Mlilan. Este lunes, la intérprete de Waka Waka sorprendió con dos disfraces, pues apareció en sus redes sociales vestida de Mujer Maravilla y horas después, para dejar a más de uno con las oraciones en boca, con un tierno atuendo de angelita.

“Las cosas que uno hace por sus hijos. Disfrazada todo el fin de semana solo por verlos sonreír!”, fue el texto con el que la artista acompañó la publicación en su cuenta de Instagram que ya se acerca a los 250.000 likes.

Shakira sorprendió con los atuendos que utilizó el fin de semana de Halloween con los tres disfraces en cada una de las salidas con sus hijos. Tomada de Instagram @shakira

Sin embargo, otro de los disfraces que llamó la atención de los internautas fue el utilizado por la expresentadora de La Voz Kids y La Vos Senior, Laura Tobón, recordando a Marilyn Monroe en la obra Los caballeros las prefieren rubias, con un elegante vestido en color fucsia con un imponente escote, un collar de piedras brillantes y la característica cabellera rubia ondulada de la considerada actriz más sexy de los Estados Unidos en su época dorada.

La presentadora Laura Tobón sorprendió con su gran parecido con Marilyn Monroe y el disfraz que llevó en su honor. Tomada de Instagram @laura_tobon

Otras famosas que han manifestado su gusto por la llegada de este mes fueron Carolina Cruz, Mabel Moreno y Linda Palma, quienes se unieron a la colombiana al elegir a la Mujer Maravilla como su personaje deseado para poder disfrutar la llamada Noche de los Niños y disfrutar como pequeños gigantes.

Mabel Moreno, Carolina Cruz y Linda Palma, las actrices que se robaron algunos cumplidos como la 'Mujer Maravilla'. Tomado de Instagram @mabelmorneo1 @lindapalma y @carolinacruzosorio

Las cantantes no fueron la excepción, en este caso Karol G hizo alusión a su más reciente éxito musical Gatúbela, llevando un atrevido y sexy disfraz de una de las enemigas de Batman, pero diferente, ya que la paisa prefirió lucirse con uno en color rojo dejando a más de uno suspirando con sus curvas.

Como toda una 'Gatubela' tal y como dice su más reciente sencillo, la paisa lució despampanante con ese atuendo en látex color rojo. Tomada de Instagram @karolg

Johanna Fadul sorprendió con su disfraz durante el fin de semana de Halloween, ya que rindió un homenaje a Freddie Mercury al estar vestida con el personaje que el cantante británico lució durante el video I want to break free. También hizo parte de este cuadro de celebridades a Martina La Peligrosa a quien se le vio vestida como Prince, otro de los íconos de la música que pasó por distintos géneros musicales como el funk, el R&B, el new wave, el soul, el blues, el rock, e incluso el jazz.

Johana Fadul y Martina La Peligrosa se robaron los aplausos con sus disfraces de dos íconos de la música; Fredie Mercury y Prince. Tomada de redes sociales

La presentadora de Día a Día Carolina Soto decidió llevar el disfraz de la princesa Jasmín, de la película animada de Disney, Aladdín. Su compañera de set, Catalina Gómez, fue un poco menos arriesgada y sobre su cuerpo lució una malla en color azul, una peluca abundante y su rostro maquillado, recordando uno de los personajes de Avatar. La presentadora compartió en su cuenta de Instagram cómo fue el proceso de maquillaje, que llevó un gran trabajo y bastantes horas frente al espejo para que cada detalle fuera perfecto.

Carolina Soto disfrazada como la princesa Jasmín de Disney en la película Aladdín. Tomada de Instagram @caritososooficial

Catalina Gómez, presentadora de Día a Día, se disfrazó de uno de los personajes de la película Avatar. Tomada de Instagram @apuntesdecata

Las mujeres también se deleitaron con los famosos

El chef Juan Diego, del matutino Día a Día, recordó la infancia de algunos al llevar consigo el personaje de Woody, el vaquero más guapo del oeste. Por su parte, Jessi Uribe dejó a más de una con la boca abierta al lucir sus trabajados pectorales y un maquillaje de Catrino.

Jessi Uribe y Juan Diego Vanegas, dejaron a sus seguidoras suspirando con los disfraces que llevaron en la celebración de Halloween. Tomada de Instagram @jessiuribe3 y @juandiegovanegasl

