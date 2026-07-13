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Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

La modelo y creadora de contenido venezolana dio a luz el 11 de julio de 2026 tras 26 horas de parto en casa y en el agua. Dos días después, abrió una dinámica de preguntas en Instagram donde hizo la confesión respecto al órgano temporal que conecta a la madre con el bebé

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Isabella Ladera – Hugo García – Perú – entretenimiento – 24 febrero
La venezolana reveló que se comerá la placenta de su bebé - crédito Instagram/isabella.ladera

“Me la voy a tomar en pastillas y batidos”: esa fue la confesión de Isabella Ladera sobre su placenta que dividió a sus seguidores dos días después de dar a luz.

La modelo y creadora de contenido venezolana no esperó mucho para responder las preguntas de sus seguidores en Instagram. Apenas 48 horas después del nacimiento de su hijo Koa, el 11 de julio de 2026, abrió una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias donde reveló, entre otras cosas, qué hará con la placenta: consumirla en pastillas y batidos.

Ladera no es la primera figura pública en adoptarla: otras celebridades han recurrido a la misma práctica con argumentos similares, como el caso de Eva Luna Montaner, esposa de Camilo Echeverri.

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El parto que casi la hace “tirar la toalla”

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Isabella Ladera confesó que se comerá su placenta - crédito @inforfarandulacolombia/IG

El camino hasta esa decisión fue largo y agotador. La propia Ladera lo documentó en sus redes sociales con una franqueza que sus seguidores no esperaban.

"26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa“, escribió en sus historias de Instagram.

El alumbramiento se realizó en casa, en una piscina inflable, sin estructura hospitalaria. Las imágenes que publicó junto a Hugo García —exparticipante del reality peruano Esto es guerra y padre del bebé— muestran a la pareja en los minutos posteriores al nacimiento, con Koa sobre el pecho de su madre.

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Cómo afrontó las contracciones

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La modelo venezolana respondió qué tan fuertes fueron las contracciones de su segundo embarazo - crédito @inforfarandulacolombia/IG

En la misma dinámica de preguntas, una seguidora que también espera un parto natural quiso saber qué tan intensas fueron las contracciones. La respuesta de Ladera apuntó directamente a la actitud mental como herramienta central:

Fueron duras, pero la mentalidad y respiración lo son todo. Yo agradecía a cada una porque una más, en realidad, era una menos y todas me acercaban a mi bebé. También me la pasaba con audífonos con audios de frecuencias e hice muchas afirmaciones. Oré cada segundo, cada hora”, escribió en una segunda respuesta a sus fans.

La venezolana combinó técnicas de respiración con afirmaciones, audios de frecuencias y oración durante las contracciones. Nada de epidural ni intervención médica convencional.

El mensaje que publicó al conocer a Koa

Dos historias de Instagram; la primera muestra una tina de parto inflable, velas y plantas; la segunda, un rostro con texto sobre el alumbramiento
Isabella Ladera publicó en sus redes sociales las 26 horas de su parto y el nacimiento de su hijo Koa, y comparte un mensaje posterior - crédito @isabella.ladera/IG

Minutos después del anuncio de García —quien escribió “Bienvenido al mundo, Koa. 11.07.26” junto a un carrete de fotos en Instagram—, Ladera publicó su propia reflexión sobre lo que acababa de vivir.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”.

El tono íntimo del texto contrastó con la crudeza de las 26 horas previas que había descrito.

La familia que se amplía

Para Ladera, Koa es su segundo hijo. De una relación anterior tiene a Mía Antonella, de seis años, quien ahora asume el rol de hermana mayor.

En una entrevista publicada en febrero por ¡HOLA!, la influencer había adelantado cómo recibió su hija mayor la noticia del embarazo: “Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto”.

Isabella Ladera dio a luz a su segundo bebé y compartieron emotivas fotos en sus redes sociales junto a Hugo García - crédito @isabella.ladera/IG
Isabella Ladera dio a luz a su segundo bebé y compartieron emotivas fotos en sus redes sociales junto a Hugo García - crédito @isabella.ladera/IG

También contó cómo le dio la noticia a García. Sin una gran puesta en escena, en un parque y sin poder aguantar más el secreto, le dijo que estaba embarazada. “El niño se queda como en shock. Él me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’. Me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato”, recordó.

La placentofagia —como se denomina esta práctica— carece de respaldo científico que confirme sus beneficios. Quienes la defienden aseguran que acelera la recuperación en el posparto, mejora el ánimo, incrementa la energía y favorece la lactancia.

Una publicación en PubMed por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) concluyó que “no existe evidencia científica de ningún beneficio clínico de la placentofagia en humanos” y que tanto el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) desaconsejan la práctica.

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