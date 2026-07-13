Colombia

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

El actor colombiano Marcos Andrés Carreño, conocido como Kiño, sorprendió con su matrimonio el 12 de julio con la influenciadora Abi Sandells en una ceremonia íntima al aire libre

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En redes sociales, el cantante de hip-hop compartió las imágenes que algunos de sus invitados replicaron de la ceremonia - crédito @kinokmusic/IG

Marcos Andrés Carreño y Abi Sandells dijeron “sí, quiero” el 12 de julio en una ceremonia íntima al aire libre, rodeados de jardines y pétalos de flores blancas que los invitados lanzaron a su paso.

El actor colombiano, conocido por millones de televidentes como Kiño —el personaje de AXL en La Reina del Flowformalizó así una relación que comenzó a hacerse pública desde la propuesta de matrimonio, en diciembre de 2025. De acuerdo con Carlos Ochoa, se casó en España, aunque no se conoció la ciudad.

Cómo lucieron los novios en el altar

Las primeras imágenes de la boda, difundidas en redes sociales, muestran a Carreño con un traje de paño azul marino de corte clásico, camisa blanca y corbata oscura. El look se completó con un llamativo cabello teñido de rubio platino que contrasta con el formalismo del conjunto.

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Kiño fomró parte de 'La reina del Flow' en dos de sus temporadas - crédito @kinomusic/IG

Sandells, por su parte, eligió un vestido de novia largo en color blanco con escote corazón y cuerpo de encaje o tul estructurado en la parte superior. La falda, de corte sirena con vuelo en la parte inferior, cayó hasta el piso y se extendió en una pequeña cola. La novia llevó el cabello lacio y suelto, y completó el atuendo con zapatos blancos de tacón.

Las palabras de Abi antes de llegar al altar

Horas antes de la ceremonia, Sandells dejó un mensaje en sus historias de Instagram que anticipaba el tono íntimo del evento. “Hoy es el día del ‘sí, quiero’. No puedo estar más feliz de vivir este momento a tu lado. Qué suerte la mía. Te amo, ahora y para siempre. Te veo en el altar”, escribió.

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Kiño se casó con una reconocida creadora de contenido de maquillaje y estilo de vida - crédito @kinomusic/IG

La influenciadora y creadora de contenido de belleza, moda y estilo de vida suma más de 13 mil seguidores en esa plataforma, donde también comparte momentos con su hijo Cristian.

La sorpresa de un compañero de set

Entre los videos que circularon en X ese día, uno en particular llamó la atención: Pedro Suárez, quien interpretó a Caronte en la serie, llegó a la celebración caracterizado exactamente como su personaje y les dedicó unas palabras a los recién casados.

La aparición convirtió el momento en algo más que una boda íntima, y los clips se viralizaron rápidamente entre los seguidores de la producción de Caracol Televisión.

Quién es Marcos Carreño fuera de la pantalla

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La pareja presume su relación sin condición en sus redes sociales - crédito @kinomusic/IG

Carreño es actor, músico y productor, nacido en Medellín. Su interés por el hip hop y el rap lo llevó a desarrollar una carrera paralela a la actuación: participó en proyectos musicales propios, entre ellos el álbum Los Marcos, y contribuyó con bandas sonoras para producciones televisivas.

Su consolidación llegó con La reina del Flow, donde mantuvo el personaje de AXL durante las tres temporadas de la serie. Antes de ese papel, ya había tenido participaciones en otras producciones, pero fue esa serie la que lo proyectó ante el público colombiano e internacional.

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