Colombia

Culotauro salió del país por amenazas y mensaje de Inti Asprilla abrió el debate sobre el humor político: “Gracias por habérsela jugado”

El exsenador recordó el impacto que tuvo el programa ‘Por la ventana’ y destacó el papel de la risa como una herramienta para enfrentar momentos de frustración política y social

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Culotauro confirmó su salida de Colombia luego de denunciar amenazas contra su vida y el exsenador Inti Asprilla le envió sentido mensaje - crédito @intiasprilla/X - @culotauro/Instagram
Culotauro confirmó su salida de Colombia luego de denunciar amenazas contra su vida y el exsenador Inti Asprilla le envió sentido mensaje - crédito @intiasprilla/X - @culotauro/Instagram

El comediante colombiano Camilo Díaz, conocido en el mundo del entretenimiento como Culotauro, confirmó que abandonó el territorio nacional tras haber recibido graves amenazas contra su vida.

El anuncio provocó una ola de reacciones en el entorno digital, entre las que se destacó el mensaje de apoyo enviado por el líder político y exsenador de la Alianza Verde Inti Asprilla, que reconoció el valor del humorista y lamentó las circunstancias que lo obligaron a buscar refugio en el exterior.

El exilio del comediante abrió un debate sobre los riesgos que enfrentan las figuras públicas y los creadores de contenido cuando expresan posiciones políticas o sociales de manera abierta en Colombia.

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De alguna forma, Culotauro pareció relacionar su situación con el legado de Jaime Garzón, o al menos así lo dejó entrever en las imágenes de despedida que compartió, especialmente en la fotografía del famoso retrato que llevaba en la ventana de su vehículo y que lo acompañó en su programa Por la ventana.

Culotauro aseguró que su prioridad en este momento es proteger su integridad personal, por lo que decidió poner en pausa algunos de sus proyectos profesionales y su actividad pública - crédito @culotauro/Instagram
Culotauro aseguró que su prioridad en este momento es proteger su integridad personal, por lo que decidió poner en pausa algunos de sus proyectos profesionales y su actividad pública - crédito @culotauro/Instagram

Camilo Díaz explicó a través de su cuenta de Instagram que su prioridad absoluta en este momento es proteger su integridad física, una determinación compleja que lo obligó a poner en pausa indefinida su carrera profesional y varios proyectos que lideraba en las plataformas digitales.

Las palabras de aliento y empatía de Inti Asprilla

Al conocerse la publicación y los detalles del exilio del comediante, el exsenador del Partido Alianza Verde y activo defensor de los sectores oficialistas decidió pronunciarse públicamente.

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Inti Asprilla dejó un extenso comentario en la red social del humorista, compartiendo una reflexión personal en la que comparó el sentimiento de soledad del artista con las dinámicas complejas e ingratas que se viven dentro del ejercicio de la política.

“Parce, gracias por habérsela jugado por la vida; muchas noches por la ventana me hizo reír en momentos de decepción por la política, un consejo de un cuchacho que ha conocido el éxito y el fracaso, y que también se ha sentido solo porque pensaba que sería acompañado por algunos que nunca llegaron”, escribió inicialmente en los comentarios.

Inti Asprilla recordó el impacto que tuvo el programa ‘Por la ventana’ y destacó el papel del humor como una herramienta para enfrentar momentos de frustración política y social - crédito @culotauro/Instagram
Inti Asprilla recordó el impacto que tuvo el programa ‘Por la ventana’ y destacó el papel del humor como una herramienta para enfrentar momentos de frustración política y social - crédito @culotauro/Instagram

Para cerrar su mensaje, desde la política y la empatía, el excongresista envió un abrazo de solidaridad y expresó su deseo de que el comediante pueda regresar pronto a los escenarios colombianos una vez existan las plenas garantías de seguridad para el ejercicio de su profesión.

“El amor que se siente en trabajar desde tu campo por el bien del otro, siempre termina sanando la herida y llenando el vacío, un abrazo ✊🏽Fuerza✊🏽 y pronto regreso”, concluyó Inti Asprilla en su mensaje de respaldo.

Este fue el motivo del exilio de Culotauro

La decisión del humorista ocurre después de varias semanas de exposición pública marcada por sus opiniones, sus presentaciones de comedia y las conversaciones políticas que rodean sus contenidos digitales. Según explicó, las intimidaciones comenzaron a mediados de junio —cuando entrevistó al entonces candidato presidencial Iván Cepeda— y el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para que avancen las investigaciones correspondientes.

El humorista Camilo Díaz confirma que dejará Colombia y que publicará episodios ya grabados de su pódcast en los próximos meses - crédito @culotauro/IG
El humorista Camilo Díaz confirma que dejará Colombia y que publicará episodios ya grabados de su pódcast en los próximos meses - crédito @culotauro/IG

La entrevista con Cepeda, realizada en los días previos a la segunda vuelta presidencial, generó una fuerte conversación política en redes sociales. El episodio también estuvo marcado por problemas con la difusión del contenido y denuncias de los realizadores sobre ataques digitales contra el programa.

Aunque Culotauro no atribuyó públicamente las amenazas a un sector político específico, sí señaló que las intimidaciones comenzaron después del cierre de la campaña electoral y que puso la situación en conocimiento de las autoridades.

La salida del humorista abrió nuevamente la discusión sobre los riesgos que enfrentan los creadores de contenido cuando participan en debates políticos o entrevistan a protagonistas de la vida pública. Su caso también recordó las tensiones que suelen acompañar al humor político en Colombia, un terreno históricamente marcado por la sátira, la crítica y la confrontación.

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