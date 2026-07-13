Colombia

Gustavo Petro prohibió posesión de Abelardo de la Espriella en una base militar e Isabel Zuleta lo respaldó: “El presidente electo todavía no puede dar órdenes”

La senadora del Pacto Histórico reiteró la necesidad de respetar los límites constitucionales y advirtió a los miembros de la fuerza pública sobre las posibles consecuencias de obedecer órdenes del presidente electo antes de la posesión

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Abelardo De La Espriella, aspirante presidencial, anunció en entrevista su intención de sacar al país del organismo internacional, generando reacciones inmediatas y críticas desde sectores políticos y legislativos como la de Isabel Zuleta - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @DELAESPRIELLAE
La senadora Isabel Zuleta aprovechó la controversia para pronunciarse sobre la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Mariano Vimos/Colprensa - @DELAESPRIELLAE/X

Isabel Zuleta, que hasta el 20 de julio será senadora de la República por el Pacto Histórico, salió en respaldo al más reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, que se puso al deseo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una guarnición militar. Y con un mensaje en sus redes sociales dio a conocer los motivos por los cuales, según ella, el jefe de Estado entrante está impedido para adelantar dicho acto.

En un mensaje dirigido a los miembros del Congreso y de las Fuerzas Militares, Zuleta hizo énfasis en los límites constitucionales en torno al mando durante el proceso de sucesión presidencial. Y señaló que el legislativo “no tiene potestad de decidir sobre los espacios administrados por el poder ejecutivo”, lo que alimentó aún más la controversia con miras al acto que debe hacerse, por mandato legal, el 7 de agosto.

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Isabel Zuleta reaccionó a la polémica por la instalación de Abelardo de la Espriella
La senadora del Pacto Isabel Zuleta reaccionó a la polémica por la instalación de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, que quiere que se haga en guarnición militar - crédito @IsaZuleta/X

Si un general de la República obedece una orden del presidente electo, puede incurrir en una falta grave, el presidente electo todavía no puede dar órdenes porque quien las da hasta el momento de la entrega de la posesión del entrante es el presidente actual”, afirmó Zuleta, que está de acuerdo con el pronunciamiento de Petro: que dio la orden de prohibir que se disponga cualquier instalación militar para dicho propósito.

La congresista, a la que no le alcanzó para renovar su presencia en el Capitolio, insistió en que “un presidente electo no es comandante y jefe de las fuerzas militares y policía" y el que decide todo “sobre cada uno de los espacios militares es el presidente actual”. Con ello reiteró la importancia de respetar el marco legal vigente durante el periodo de transición,.en una administración a la que solo le restan 25 días en el poder.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asistió el 8 de julio de 2026 reacciona durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en Cúcuta (Norte de Santander), en un contexto marcado por fricciones con el Gobierno nacional saliente durante el periodo de transición del poder - crédito EFE/ Mario Caicedo
Abelardo de la Espriella ha sido reiterativo en afirmar que solo se posesionará en una guarnición militar - crédito Mario Caicedo/EFE

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre la posesión de Abelardo de la Espriella?

Cabe destacar que en la noche del domingo 12 de julio, el primer mandataro lanzó una fuerte advertencia a las Fuerzas Militares, pues en su perfil de X, al que siguen más de 8,8 millones de usuarios, fue enfático en rechazar cualquier posibilidad de que la posesión de su sucesor se lleve a cabo en una guarnición. Y recordó que hasta el momento en que De la Espriella no tome juramento, él seguirá siendo el jefe de las FF. MM.

Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, afirmó Petro, que explicó que la ley establece de manera clara el procedimiento para la transmisión del mando. Y reafirmó en sus declaraciones que “es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás”; en una clara oposición a su contradictor.

Gustavo Petro prohibió que se usen instalaciones militares para posesión de Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro prohibió que se usen instalaciones militares para posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédto @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro también se refirió a la oposición de Abelardo de la Espriella a su administración, incluso, con ironía. “Que Abelardo no me dé la mano, es más o menos, un halago, pero obedezco las leyes de la constitución de 1991”, indicó el mandatario, que defendió la institucionalidad y recalcó que “los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure”.

Hasta ese momento, reiteró que es “el comandante supremo de las fuerzas militares” y se encargó de encender aun más la controversia sobre las diferencias en los conceptos jurídicos sobre este asunto. “Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo”, añadió Petro, que insistió en que, según las normas constitucionales, “la transmisión del mando es bajo las leyes de la República”.

Por último, el presidente también abordó el rol de los espacios militares y legislativos. “La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros. En los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida”, remató Petro, que con ello parece haber zanjado su posición frente a esta situación.

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