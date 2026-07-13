Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

'Dai Dai' conquistó el mundo y rompió récords de streaming - crédito Shakira / Instagram

El hito global de Dai Dai llevó a Shakira al número uno del ranking mundial de videos musicales de YouTube el 1 de julio, en pleno auge de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Sin embargo, el hito se mantiene durante el lunes 13 de julio, mientras el tema también se mantuvo en la cima de Spotify.

Con Dai Dai, Shakira alcanzó un récord al situarse en el número uno de las plataformas de reproducción tanto en español como en inglés. El sencillo ha durado en el top de las reconocidas plataformas de streaming durante más de siete días y ya alcanzó por segunda semana consecutiva la apertura del Top Global de Spotify.

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Así se vio el top de Spotify el 13/07/2026 - crédito Kworb

De acuerdo con los reportes de visualización de la plataforma, la canción encabeza las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

También se confirmó que supera los 10 millones de reproducciones diarias en YouTube y rebasa los 400 millones de visualizaciones en su video oficial.

Entre tanto, se confirmó que el audio oficial en TikTok ya acumula más de seis millones de creaciones con la icónica coreografía de la barranquillera. A la vez, la canción se mantuvo en el número uno de Spotify con un nuevo pico de 4,85 millones de reproducciones diarias.

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Así se vio el top de YouTube el 13/07/2026 - crédito YouTube Charts

Las cifras de reproducciones y el alcance por países

En el detalle territorial, Dai Dai figura como número uno en más de 12 países, con presencia en Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Noruega, los Países Bajos, Eslovaquia, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Suecia y Bélgica.

La canción también aparece entre los cinco primeros puestos en Portugal, Canadá, China y en la lista de mitad de semana del Reino Unido. Ese desempeño coincidió con su segunda semana consecutiva en el número uno del Top Global de Spotify demostrando la importancia de Shakira a más de 35 años de carrera.

Cabe mencionar que entre los lanzamientos recientes se destaca el tercer álbum de Olivia Rodrigo que lleva por nombre You look sad for a girl so in love y Confessions II de Madonna, también artistas de talla internacional. Pese a esos estrenos, Dai Dai siguió al frente de la plataforma en medio de un Mundial que movió masas, pues hasta los sectores que no disfrutan del fútbol han estado atentos al torneo en 2026.

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Shakira y Gianni Infantino coincidieron en los palcos durante el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos - crédito @gianni_infantino/Instagram

Así, Dai Dai no solo se convirtió en la canción oficial del Mundial de fútbol sino en la confirmación de que la llamada reina de los Mundiales continúa brillando. Además, en época del evento deportivo es imposible no recordar otros temas de Shakira vinculados al torneo como Waka Waka (This time for Africa) hecho para Sudáfrica 2010 y La La La para Brasil 2014.

Ante los números que demuestran su éxito, 2026 se ha convertido en un año de celebraciones para la artista después de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en la que demostró todo su talento y que los años no le pasan.

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Por ahora, Shakira se encuentra en medio de la segunda etapa norteamericana de su gira que regresó a Estados Unidos con una versión adaptada al Mundial antes de su viaje a Madrid en septiembre.

'Dai Dai' alcanzó la cima de Spotify y YouTube en más de 30 países, marcando un hito inédito en su carrera - crédito Shakira / Instagram

El recinto temporal de Shakira

Durante su paso por Madrid, la cantante contempla 12 conciertos entre septiembre y octubre con una cantidad de fanáticos que esperan con ansias ver por primera vez a la famosa o aquellos que repiten evento para corear las mejores canciones de su carrera.

Cabe mencionar que para esa serie de presentaciones, la artista contará con un recinto temporal propio en el complejo Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde. El espacio fue diseñado por Bjarke Ingels Group (BIG) y tendrá capacidad para 50.000 personas.

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La artista demuestra por qué es una de las más importantes a nivel mundial - crédito Shakira / Instagram