Colombia

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

La canción lidera las listas de Spotify y YouTube en 31 países, mientras la barranquillera continúa consolidándose como la reina de los Mundiales, tal como la bautizaron sus fans

Guardar
Google icon
'Dai Dai' conquistó el mundo y rompió récords de streaming - crédito Shakira / Instagram
'Dai Dai' conquistó el mundo y rompió récords de streaming - crédito Shakira / Instagram

El hito global de Dai Dai llevó a Shakira al número uno del ranking mundial de videos musicales de YouTube el 1 de julio, en pleno auge de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Sin embargo, el hito se mantiene durante el lunes 13 de julio, mientras el tema también se mantuvo en la cima de Spotify.

Con Dai Dai, Shakira alcanzó un récord al situarse en el número uno de las plataformas de reproducción tanto en español como en inglés. El sencillo ha durado en el top de las reconocidas plataformas de streaming durante más de siete días y ya alcanzó por segunda semana consecutiva la apertura del Top Global de Spotify.

PUBLICIDAD

Así se vio el top de Spotify el 13/07/2026 - crédito Kworb
Así se vio el top de Spotify el 13/07/2026 - crédito Kworb

De acuerdo con los reportes de visualización de la plataforma, la canción encabeza las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

También se confirmó que supera los 10 millones de reproducciones diarias en YouTube y rebasa los 400 millones de visualizaciones en su video oficial.

Entre tanto, se confirmó que el audio oficial en TikTok ya acumula más de seis millones de creaciones con la icónica coreografía de la barranquillera. A la vez, la canción se mantuvo en el número uno de Spotify con un nuevo pico de 4,85 millones de reproducciones diarias.

PUBLICIDAD

Así se vio el top de YouTube el 13/07/2026 - crédito YouTube Charts
Así se vio el top de YouTube el 13/07/2026 - crédito YouTube Charts

Las cifras de reproducciones y el alcance por países

En el detalle territorial, Dai Dai figura como número uno en más de 12 países, con presencia en Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Noruega, los Países Bajos, Eslovaquia, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Suecia y Bélgica.

La canción también aparece entre los cinco primeros puestos en Portugal, Canadá, China y en la lista de mitad de semana del Reino Unido. Ese desempeño coincidió con su segunda semana consecutiva en el número uno del Top Global de Spotify demostrando la importancia de Shakira a más de 35 años de carrera.

Cabe mencionar que entre los lanzamientos recientes se destaca el tercer álbum de Olivia Rodrigo que lleva por nombre You look sad for a girl so in love y Confessions II de Madonna, también artistas de talla internacional. Pese a esos estrenos, Dai Dai siguió al frente de la plataforma en medio de un Mundial que movió masas, pues hasta los sectores que no disfrutan del fútbol han estado atentos al torneo en 2026.

Shakira y Gianni Infantino coincidieron en los palcos durante el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos - crédito @gianni_infantino/Instagram
Shakira y Gianni Infantino coincidieron en los palcos durante el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos - crédito @gianni_infantino/Instagram

Así, Dai Dai no solo se convirtió en la canción oficial del Mundial de fútbol sino en la confirmación de que la llamada reina de los Mundiales continúa brillando. Además, en época del evento deportivo es imposible no recordar otros temas de Shakira vinculados al torneo como Waka Waka (This time for Africa) hecho para Sudáfrica 2010 y La La La para Brasil 2014.

Ante los números que demuestran su éxito, 2026 se ha convertido en un año de celebraciones para la artista después de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en la que demostró todo su talento y que los años no le pasan.

Por ahora, Shakira se encuentra en medio de la segunda etapa norteamericana de su gira que regresó a Estados Unidos con una versión adaptada al Mundial antes de su viaje a Madrid en septiembre.

'Dai Dai' alcanzó la cima de Spotify y YouTube en más de 30 países, marcando un hito inédito en su carrera - crédito Shakira / Instagram
'Dai Dai' alcanzó la cima de Spotify y YouTube en más de 30 países, marcando un hito inédito en su carrera - crédito Shakira / Instagram

El recinto temporal de Shakira

Durante su paso por Madrid, la cantante contempla 12 conciertos entre septiembre y octubre con una cantidad de fanáticos que esperan con ansias ver por primera vez a la famosa o aquellos que repiten evento para corear las mejores canciones de su carrera.

Cabe mencionar que para esa serie de presentaciones, la artista contará con un recinto temporal propio en el complejo Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde. El espacio fue diseñado por Bjarke Ingels Group (BIG) y tendrá capacidad para 50.000 personas.

La artista demuestra por qué es una de las más importantes a nivel mundial - crédito Shakira / Instagram
La artista demuestra por qué es una de las más importantes a nivel mundial - crédito Shakira / Instagram

Temas Relacionados

ShakiraSpotifyDai DaiColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué hacer con los dólares ahora que el precio alcanzó mínimos históricos en Colombia: expertos explican si es hora de comprar o vender

La estrategia clave pasa por analizar los objetivos financieros y aprovechar posibles ahorros sin comprometer fondos de largo plazo ni asumir riesgos innecesarios

Qué hacer con los dólares ahora que el precio alcanzó mínimos históricos en Colombia: expertos explican si es hora de comprar o vender

Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalizó el torneo con 1.739,89 puntos, lo que ubica a la ‘Tricolor’ por fuera de las mejores 10 selecciones del mundo en el ranking FIFA

Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

Pasajera denunció a taxista que le cobró $100.000 de la terminal de transporte al norte de Bogotá: qué puede hacer para que no le pase a usted

El caso quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y abrió nuevamente la conversación sobre los mecanismos que tienen los usuarios para verificar tarifas y reportar posibles irregularidades en el transporte individual

Pasajera denunció a taxista que le cobró $100.000 de la terminal de transporte al norte de Bogotá: qué puede hacer para que no le pase a usted

Qué son los caracoles pala, especie protegida en el Caribe: la Armada frustró millonario negocio de contrabando de 151 de estos ejemplares

Los ejemplares fueron recuperados en un operativo de control realizado en aguas del Golfo de Morrosquillo y devueltos a su hábitat natural con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre

Qué son los caracoles pala, especie protegida en el Caribe: la Armada frustró millonario negocio de contrabando de 151 de estos ejemplares

José Manuel Restrepo informó que se logró acuerdo con el FMI para contrarrestar el deterioro de las finanzas que deja el Gobierno Petro

El vicepresiente electo alertó que las preocupaciones que se tienen sobre los desafíos en materia fiscal “son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado”

José Manuel Restrepo informó que se logró acuerdo con el FMI para contrarrestar el deterioro de las finanzas que deja el Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Juan David Tejada publicó actividad especial junto a su hijo, lejos de la polémica con Aida Victoria Merlano: “Enseñarle lo que me apasiona”

Juan David Tejada publicó actividad especial junto a su hijo, lejos de la polémica con Aida Victoria Merlano: “Enseñarle lo que me apasiona”

Isabella Ladera causó polémica con reclamo a su ex, Isander Pérez, por publicación con su hija Mía: “Qué dijimos”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Deportes

Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

Jhon Lucumi no seguiría en el Bologna: el colombiano llegaría a la Juventus, el AC Milan o equipos de la Premier League

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

Franco Armani es nuevo jugador de Atlético Nacional, así lo confirmó el arquero en medio de su despedida de River Plate

Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido