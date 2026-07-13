Colombia

Juan David Tejada publicó actividad especial junto a su hijo, lejos de la polémica con Aida Victoria Merlano: “Enseñarle lo que me apasiona”

La imagen dejó ver al empresario junto al niño durante una visita al campo que tanto lo apasiona, por lo que decidió mostrarle detalles a sus seguidores

Guardar
Google icon
Los padres continúan llegando a acuerdos por el bienestar de su hijo - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram
Los padres continúan llegando a acuerdos por el bienestar de su hijo - crédito El rey de los agropecuarios - Aida Victoria / Instagram

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, sorprendió al compartir una imagen en una finca junto a Emiliano, el hijo que tuvo con la reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano, mostrando así una tranquila jornada en el campo lejos de las discusiones públicas con su expareja.

La publicación reforzó el sello con el que Tejada construyó su presencia digital, al mostrar actividades rurales, trabajo agropecuario y vida cotidiana en el campo, que ahora forman parte del tiempo que pasa con el niño durante los días que puede estar con él.

En la foto se ve al ahora creador de contenido agachado sobre el césped, sosteniendo a Emiliano mientras que él está de pie y muy sonriente, además de mirar a la cámara con una pequeña fruta en las manos. Tejada, como es costumbre, llevaba un sombrero.

PUBLICIDAD

La publicación estuvo acompañada por el texto: “Gracias, mi buen Dios, por permitirme enseñarle a mi niño lo que me apasiona”, escribió Tejada.

Emiliano se ve muy sonriente en las publicaciones de sus padres - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram
Emiliano se ve muy sonriente en las publicaciones de sus padres - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram

La publicación demostró la intención de Tejada de acercar a Emiliano a su rutina en el campo, un terreno que el empresario mostró de forma recurrente en redes con animales, cultivos y distintas actividades agropecuarias. Así, el espacio que suele ser parte de su marca personal forma ahora parte del vínculo que está construyendo con su pequeño hijo, que nació el 29 de julio de 2025.

La aparición de Tejada con Emiliano se conoció después de las declaraciones entre el empresario y Merlano, una dinámica que la expareja mantuvo de forma pública al hablar sobre problemas que llevaron al final de su relación.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ninguno de los dos ha entregado nueva información sobre cómo manejan la crianza tras la separación. Aunque los dos, según sus publicaciones, demostraron que Emiliano es su prioridad.

Juan David Tejada siempre ha demostrado su amor por el campo en las redes sociales - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram
Juan David Tejada siempre ha demostrado su amor por el campo en las redes sociales - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram

Juan David Tejada le puso una tutela a Aida Victoria

La creadora de contenido afirmó que Juan David Tejada presentó una tutela en su contra después de que su hijo Emiliano apareciera en un video promocional de Blessd, un episodio que, según relató en una transmisión en vivo de TikTok, se originó por el uso de la imagen del niño en una pieza vinculada al lanzamiento del álbum El Peor Hombre Del Mundo.

Merlano explicó que la tutela se basó, según su versión, en que debía informar al padre del menor si iba a explotar su imagen. También negó haber recibido dinero por la aparición del niño en el audiovisual.

“Yo nunca lo dije, pero el papá de mi hijo me entuteló hasta cuando mi hijo salió en el video que yo hice con Blessd. Me metió una tutela dizque porque yo tenía que decirle a él cuando yo explotara la imagen del niño. Y yo no cobré porque saliera Emiliano; o sea, él es estúpido, o sea, es un tipo hasta bruto”, dijo.

- crédito @aidavictoriam/Instagram
Juan David Tejada entuteló a su ex por la aparición de su hijo en una promo de Blessd - crédito @aidavictoriam/Instagram

La influenciadora también cuestionó el contenido de la acción legal y aseguró que allí se formularon acusaciones que consideró absurdas por el tipo de video en el que participó su hijo. En ese punto, dirigió sus críticas a Tejada y lo confrontó con señalamientos sobre su conducta.

¿Cómo un tipo de estos es capaz de decir que yo estoy poniendo a mi hijo en un video que denigra a la mujer, cuando él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar? O sea, yo decía: ‘que tipo tan absurdo’. Ahí hay hombres que hacen canciones que denigran a la mujer, pero tú denigras a la mujer, tú violentas a la mujer. Yo tengo resolución judicial de que me violentaste psicológicamente y verbalmente”, indicó.

Merlano cerró ese relato con una proyección sobre cómo imaginaría ese episodio su hijo cuando fuera mayor. “¿Tú te imaginas mi hijo cuando esté grande? ‘Yo salí en un video de Blessd’. (...) La anécdota con mi hijo, un video tan icónico después de todo el chisme y el bololó que hubo”, expresó.

Temas Relacionados

Juan David TejadaAida VictoriaEl AgropecuarioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En pleno plan retorno, manifestantes bloquean la vía Girardot - Bogotá: impresionante trancón en la entrada a la capital al final del puente festivo

El cierre total ocurre en el kilómetro 115 del corredor, en ambos sentidos, y genera demoras en plena jornada de alto flujo por el puente de la Virgen de Chiquinquirá hacia la capital

En pleno plan retorno, manifestantes bloquean la vía Girardot - Bogotá: impresionante trancón en la entrada a la capital al final del puente festivo

Bad Bunny hizo millonaria inversión en el automovilismo colombiano: estos son los tres pilotos patrocinados por el “Conejo Malo”

La agencia deportiva creada por el cantante puertorriqueño amplió su presencia internacional y encontró en Colombia una representación con figuras de distintas generaciones

Bad Bunny hizo millonaria inversión en el automovilismo colombiano: estos son los tres pilotos patrocinados por el “Conejo Malo”

Revelan la identidad del hombre que asesinó a Mayerly Olaya en un Homecenter: familia de la víctima aclaró si fueron pareja

La joven atendía su turno en un comercio del municipio cuando sufrió múltiples heridas con arma blanca y fue llevada de urgencia a San Mateo, donde el personal médico no logró salvarla

Revelan la identidad del hombre que asesinó a Mayerly Olaya en un Homecenter: familia de la víctima aclaró si fueron pareja

Iván Duque negó que su Gobierno hubiera roto relaciones con Venezuela: “Fue el régimen de Nicolás Maduro”

El expresidente de la República defendió que su Gobierno mantuvo una política de atención humanitaria para los migrantes venezolanos mediante la creación del Estatuto Temporal de Protección, al tiempo que promovió acciones internacionales en apoyo a la oposición venezolana

Iván Duque negó que su Gobierno hubiera roto relaciones con Venezuela: “Fue el régimen de Nicolás Maduro”

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

El mediocampista chileno ya había estado en medio de rumores con su posible vinculación al fútbol colombiano, en esa oportunidad era con América de Cali, ahora el destino podría ser Bogotá

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera causó polémica con reclamo a su ex, Isander Pérez, por publicación con su hija Mía: “Qué dijimos”

Isabella Ladera causó polémica con reclamo a su ex, Isander Pérez, por publicación con su hija Mía: “Qué dijimos”

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores por anuncio de lo que va a hacer con su placenta tras tener a su primer hijo: “Me la voy a tomar”

Actor de ‘La reina del Flow’ se casó en España: imágenes de la ceremonia que se realizó con la mayor discreción

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

Deportes

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

Franco Armani es nuevo jugador de Atlético Nacional, así lo confirmó el arquero en medio de su despedida de River Plate

Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Deportivo Pasto vendió a juvenil al Atlético de Madrid: otro jugador de la cantera del equipo podría ser transferido por cuatro millones de dólares