Juan David Tejada publicó actividad especial junto a su hijo, lejos de la polémica con Aida Victoria Merlano: “Enseñarle lo que me apasiona”

Los padres continúan llegando a acuerdos por el bienestar de su hijo - crédito El rey de los agropecuarios - Aida Victoria / Instagram

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, sorprendió al compartir una imagen en una finca junto a Emiliano, el hijo que tuvo con la reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano, mostrando así una tranquila jornada en el campo lejos de las discusiones públicas con su expareja.

La publicación reforzó el sello con el que Tejada construyó su presencia digital, al mostrar actividades rurales, trabajo agropecuario y vida cotidiana en el campo, que ahora forman parte del tiempo que pasa con el niño durante los días que puede estar con él.

En la foto se ve al ahora creador de contenido agachado sobre el césped, sosteniendo a Emiliano mientras que él está de pie y muy sonriente, además de mirar a la cámara con una pequeña fruta en las manos. Tejada, como es costumbre, llevaba un sombrero.

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La publicación estuvo acompañada por el texto: “Gracias, mi buen Dios, por permitirme enseñarle a mi niño lo que me apasiona”, escribió Tejada.

Emiliano se ve muy sonriente en las publicaciones de sus padres - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram

La publicación demostró la intención de Tejada de acercar a Emiliano a su rutina en el campo, un terreno que el empresario mostró de forma recurrente en redes con animales, cultivos y distintas actividades agropecuarias. Así, el espacio que suele ser parte de su marca personal forma ahora parte del vínculo que está construyendo con su pequeño hijo, que nació el 29 de julio de 2025.

La aparición de Tejada con Emiliano se conoció después de las declaraciones entre el empresario y Merlano, una dinámica que la expareja mantuvo de forma pública al hablar sobre problemas que llevaron al final de su relación.

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Hasta el momento, ninguno de los dos ha entregado nueva información sobre cómo manejan la crianza tras la separación. Aunque los dos, según sus publicaciones, demostraron que Emiliano es su prioridad.

Juan David Tejada siempre ha demostrado su amor por el campo en las redes sociales - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram

Juan David Tejada le puso una tutela a Aida Victoria

La creadora de contenido afirmó que Juan David Tejada presentó una tutela en su contra después de que su hijo Emiliano apareciera en un video promocional de Blessd, un episodio que, según relató en una transmisión en vivo de TikTok, se originó por el uso de la imagen del niño en una pieza vinculada al lanzamiento del álbum El Peor Hombre Del Mundo.

Merlano explicó que la tutela se basó, según su versión, en que debía informar al padre del menor si iba a explotar su imagen. También negó haber recibido dinero por la aparición del niño en el audiovisual.

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“Yo nunca lo dije, pero el papá de mi hijo me entuteló hasta cuando mi hijo salió en el video que yo hice con Blessd. Me metió una tutela dizque porque yo tenía que decirle a él cuando yo explotara la imagen del niño. Y yo no cobré porque saliera Emiliano; o sea, él es estúpido, o sea, es un tipo hasta bruto”, dijo.

Juan David Tejada entuteló a su ex por la aparición de su hijo en una promo de Blessd - crédito @aidavictoriam/Instagram

La influenciadora también cuestionó el contenido de la acción legal y aseguró que allí se formularon acusaciones que consideró absurdas por el tipo de video en el que participó su hijo. En ese punto, dirigió sus críticas a Tejada y lo confrontó con señalamientos sobre su conducta.

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“¿Cómo un tipo de estos es capaz de decir que yo estoy poniendo a mi hijo en un video que denigra a la mujer, cuando él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar? O sea, yo decía: ‘que tipo tan absurdo’. Ahí hay hombres que hacen canciones que denigran a la mujer, pero tú denigras a la mujer, tú violentas a la mujer. Yo tengo resolución judicial de que me violentaste psicológicamente y verbalmente”, indicó.

Merlano cerró ese relato con una proyección sobre cómo imaginaría ese episodio su hijo cuando fuera mayor. “¿Tú te imaginas mi hijo cuando esté grande? ‘Yo salí en un video de Blessd’. (...) La anécdota con mi hijo, un video tan icónico después de todo el chisme y el bololó que hubo”, expresó.

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