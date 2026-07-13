Colombia

Pasajera denunció a taxista que le cobró $100.000 de la terminal de transporte al norte de Bogotá: qué puede hacer para que no le pase a usted

El caso quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y abrió nuevamente la conversación sobre los mecanismos que tienen los usuarios para verificar tarifas y reportar posibles irregularidades en el transporte individual

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El caso quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y abrió nuevamente la conversación sobre los mecanismos que tienen los usuarios para verificar tarifas y reportar posibles irregularidades en el transporte individual-crédito johana.manotas.lp/TikTok

Un recorrido en taxi entre la Terminal de Transportes Salitre y Suba Santa Rita quedó en el centro de la discusión luego de que una pasajera denunciara un presunto cobro de 100.000 pesos por parte del conductor. El caso fue expuesto en redes sociales mediante un video en el que la mujer cuestiona el valor solicitado y pide verificar la tarifa establecida para ese servicio.

La grabación muestra el momento en que la usuaria le solicita al taxista el tarjetón oficial de precios, documento que debe permanecer disponible dentro del vehículo para que los pasajeros puedan consultar las tarifas autorizadas. “¿Me puedes mostrar la tarjeta de precios?… 100 mil pesos es demasiado”, se escucha decir a la mujer durante la conversación.

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La pasajera grabó el momento en que pidió al conductor verificar el valor de la carrera mediante el tarjetón oficial de tarifas-crédito johana.manotas.lp/TikTok
La pasajera grabó el momento en que pidió al conductor verificar el valor de la carrera mediante el tarjetón oficial de tarifas-crédito johana.manotas.lp/TikTok

Según el relato de la pasajera, el monto indicado por el conductor no correspondía con el trayecto realizado, pues aseguró que en ocasiones anteriores había pagado una suma mucho menor por una ruta similar. Ante la diferencia, manifestó que presentaría una queja y pidió revisar la información consignada en el documento de tarifas.

El hecho volvió a poner sobre la mesa las inquietudes de algunos usuarios frente a posibles cobros irregulares en el servicio de taxi en Bogotá. Aunque cada recorrido puede variar según factores como la distancia, el tiempo de espera y los recargos autorizados, la tarifa no puede ser definida de manera libre por el conductor.

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En la capital del país, los taxis convencionales deben operar con taxímetro, un sistema encargado de calcular el valor de la carrera a partir de las unidades registradas durante el recorrido. Estas unidades están relacionadas con la distancia recorrida y el tiempo en que el vehículo permanece detenido durante el servicio.

Polémica por tarifas de taxi tras relato de periodista - crédito @colombiaoscura/X
Los taxis en Bogotá deben calcular el costo del servicio con base en el taxímetro y las tarifas autorizadas por el Distrito- crédito @colombiaoscura/X

De acuerdo con la reglamentación distrital, el cobro debe ajustarse a las tarifas oficiales vigentes y a los valores que marque el taxímetro. Además, el conductor está obligado a permitir que el pasajero consulte el tarjetón de tarifas, una herramienta que sirve para verificar los costos establecidos por las autoridades.

Por esta razón, la pasajera decidió grabar la situación y solicitar la comprobación del valor exigido. El video, que rápidamente circuló en plataformas digitales, generó comentarios entre ciudadanos que recordaron la importancia de conocer los mecanismos disponibles para reclamar ante posibles abusos en este tipo de servicios. Frente a casos similares, las autoridades recomiendan que los usuarios revisen siempre la información del vehículo antes de iniciar un recorrido. Entre los datos que pueden resultar útiles están la placa del taxi, la identificación del conductor y la tarjeta de operación, elementos necesarios para realizar una eventual denuncia.

Si una persona considera que fue víctima de un cobro irregular, también puede recopilar pruebas que respalden su reclamación. Fotografías del vehículo, videos del momento, capturas de información relacionada con el servicio o cualquier otro soporte pueden ayudar durante el proceso de investigación. Las quejas pueden ser presentadas ante la Secretaría Distrital de Movilidad mediante sus canales oficiales, entre ellos la Línea 195 y la plataforma Bogotá te Escucha. Allí los ciudadanos pueden reportar situaciones que consideren contrarias a las normas establecidas para la prestación del servicio público de transporte individual.

Delincuentes atracaron a un taxi en Bogotá. Colprensa
Las autoridades recomiendan conservar datos como la placa del vehículo y la identificación del conductor ante una posible denuncia-crédito Colprensa

Además de denunciar, las autoridades insisten en que los pasajeros conozcan sus derechos y exijan condiciones claras durante cada viaje. El uso correcto del taxímetro, la disponibilidad del tarjetón de tarifas y la posibilidad de verificar el valor de la carrera son herramientas que buscan brindar mayor transparencia en la relación entre usuarios y conductores.

El caso registrado entre la Terminal Salitre y Suba Santa Rita queda ahora como una nueva alerta sobre la importancia de fortalecer los controles y la responsabilidad tanto de quienes prestan el servicio como de quienes lo utilizan. Mientras avanzan las verificaciones correspondientes, el llamado para los usuarios es a informarse y actuar con evidencia ante cualquier situación que consideren irregular.

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