Esta será la posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA, tras su eliminación del Mundial 2026

La Selección Colombia saldrá del 'Top 10' del ranking FIFA, después del Mundial 2026 - crédito AP Foto

La Selección Colombia quedará ubicada en la casilla 11 del ranking FIFA, una vez finalizada la Copa del Mundo 2026. Independientemente del descenlace del torneo, esa será la casilla que ocupe hasta la próxima fecha internacional.

Y es que la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 dejó un sabor amargo por las expectativas que existían alrededor del equipo de Néstor Lorenzo. Sin embargo, una vez concluyó la participación de los rivales directos en la clasificación mundial, el combinado nacional supo que finalizará el torneo en su mejor posición en los últimos años y muy cerca de ingresar al grupo de las diez mejores selecciones del planeta.

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James Rodríguez consuela a Cucho Hernández, su compañero de la selección de Colombia, tras la derrota por penales ante Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo, el martes 7 de julio de 2026 en Vancouver - crédito Lindsey Wasson/AP Foto

La Selección Colombia ascenderá dos posiciones en el ranking FIFA

El equipo colombiano inició la Copa del Mundo ubicado en la casilla 13 del escalafón, pero el rendimiento acumulado durante la competencia y los resultados de otras selecciones le permitieron ascender dos posiciones. La confirmación llegó después de la eliminación de Suiza frente a Argentina, resultado que impidió que el conjunto europeo superara a Colombia en la actualización de la clasificación.

De esta manera, la Selección Colombia cerrará el Mundial con 1.739,89 puntos, suficientes para mantenerse en el puesto 11 del ranking FIFA. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó muy cerca del top 10, objetivo que pudo haber alcanzado si avanzaba a los cuartos de final del campeonato.

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Esta fue la última actualización del ranking FIFA - crédito FIFA/x

La regularidad de los últimos partidos de la Selección Colombia

La ubicación también refleja la regularidad que ha mostrado el conjunto nacional durante el ciclo mundialista. En sus cinco compromisos más recientes, Colombia registró tres victorias, un empate y una derrota siendo el empate sin goles frente a Suiza su último partido antes de quedar eliminada del torneo.

El ascenso también le permitió mantenerse por delante de varias selecciones con amplio recorrido internacional. Colombia aparece por encima de Alemania, Croacia, Suiza, Italia y Estados Unidos, países que tradicionalmente han ocupado posiciones destacadas dentro del escalafón mundial.

Ranking FIFA después de la Copa del Mundo 2026

Alemania descendió dos lugares y quedó con 1.726,22 puntos, luego de cerrar su participación con un empate 1-1 frente a Paraguay y dos derrotas consecutivas en sus últimos compromisos. Croacia también perdió dos posiciones y ahora registra 1.723,05 unidades, tras caer 2-1 contra Portugal en su despedida del Mundial.

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El caso de Suiza era el que más preocupaba al entorno de la selección colombiana. El conjunto helvético llegó a escalar cinco posiciones durante la Copa del Mundo y acumuló cuatro victorias consecutivas, pero su derrota 3-1 frente a Argentina en la fase eliminatoria frenó su ascenso definitivo. Con 1.710,88 puntos, terminó ubicada en la casilla 14, sin opciones de desplazar a Colombia.

Italia, por su parte, descendió tres puestos y quedó con 1.704,73 unidades, permaneciendo también por debajo del combinado colombiano.

La Selección de Francia lidera el ranking FIFA actual, posición que conservará si gana la Copa del Mundo 2026 - crédito AP Foto

¿Cómo se calcula el ranking FIFA?

El ranking FIFA se calcula mediante un sistema de puntos conocido como SUM, implementado desde 2018. A diferencia del antiguo método, ya no se promedian resultados, sino que cada partido suma o resta puntos según distintos factores.

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La fórmula tiene en cuenta la importancia del encuentro (amistoso, eliminatorias, Copa Continental o Mundial), la fortaleza del rival según su posición en el ranking, el resultado obtenido (victoria, empate o derrota) y la expectativa previa de cada selección.

Vencer a un equipo mejor clasificado otorga más puntos que derrotar a uno de menor nivel, mientras que perder frente a un rival inferior genera una mayor penalización. Además, los partidos de la Copa del Mundo son los que más impacto tienen en la clasificación debido a su alta ponderación.

Tras cada fecha FIFA, el organismo actualiza el escalafón con los puntos ganados o perdidos por cada selección, reflejando así su rendimiento competitivo reciente.

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