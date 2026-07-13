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Jhomier Guerrero llegaría del Junior a Millonarios: este es el curioso ritual del lateral antes de cada partido

El lateral derecho de 25 años saldría del Junior de Barranquilla para convertirse en nuevo jugador del equipo azul, entre martes y miércoles presentaría exámenes médicos

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Jhomier Guerrero, posible nuevo jugador de Millonarios, reveló que tiene como ritual para antes de cada partido de fútbol orar junto al padre del culto al que asiste, él llama al sacerdote o este lo llama al jugador - crédito Hablemos de Fútbol 10

Jhomier Guerrero tiene como ritual para antes de cada partido de fútbol la oración y su devoción a Dios. El futbolista colombiano de 25 años confesó que llama al Padre del culto al que asiste, o en algunas ocasiones este lo llama a Jhomier, para hacer una oración en torno al equipo con el que vaya a disputar cada juego. Ese mismo ritual que implementaría en Bogotá, si se concreta su posible traspaso a Millonarios desde Junior de Barranquilla.

Así lo confesó el propio Jhomier Guerrero en entrevista con el podcast Hablemos del Fútbol, en donde contó desde cuándo realiza este ritual: “Desde que estaba en Patriotas, yo antes de cada juego hago una oración”, dijo Guerrero, que jugó en ese equipo boyacense en el segundo semestre de 2024.

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Jhomier Guerrero confesó que sus momentos más felices es cuando ve celebrar a la gente celebrar los goles en las tribunas - crédito Hablemos de Fútbol 10

Jhomier Guerrero: una historia de fe, perseverancia y fútbol

Jhomier Javier Guerrero González nació el 25 de marzo de 2001 en Barranquilla. Su historia comenzó en una cancha de barrio, persiguiendo un sueño que con los años se convertiría en una profesión. "Mis inicios comenzaron en una escuelita llamada Costa Brava“, recuerdó Guerrero en ese mismo diálogo con Hablemos de Fútbol.

Después llegó la oportunidad de vestir la camiseta de Nuevo Horizonte, un club que terminó convirtiéndose en el escenario donde vivió algunos de los momentos más felices de su infancia. "Ahí logré estar cinco años y quedé campeón tres veces de las Ligas del Atlántico“, contó.

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Entre tantos recuerdos hay uno que permanece intacto. No habla de un entrenamiento cualquiera ni de un campeonato más. Habla de una final. "Recuerdo una final que jugamos en San José, donde marqué un doblete“, dijo.

Su camino, sin embargo, no fue una línea recta. Después de esa etapa pasó a Atlético Colombia, donde vivió uno de los momentos más difíciles de su proceso. "Fui cedido a Atlético Colombia y tuve una pausa. Duré sin jugar como seis meses“, relató.

Lejos de renunciar, decidió empezar de nuevo. Regresó al fútbol aficionado, siguió entrenando y apareció una nueva oportunidad. "Luego regresé a una escuela y después me presenté con la Selección Atlántico“, explicó, agregando que ese terminó siendo el punto de partida de una nueva etapa.

El rendimiento con la selección departamental llamó la atención del Junior de Barranquilla. "Ahí me llamó la Sub-20 de Junior y luego de esa experiencia me hizo un llamado la ‘B’, el Barranquilla FC. Ahí comenzó mi carrera“, recuerdó.

jhomier Guerrero comenzó su carrera en el Junior de Barranquilla y después de quedar dos veces campeón sería nuevo jugador de Millonarios - crédito Dimayor
jhomier Guerrero comenzó su carrera en el Junior de Barranquilla y después de quedar dos veces campeón sería nuevo jugador de Millonarios - crédito Dimayor

Las lesiones que ha tenido Jhomier Guerrero

No todo ha sido alegría en su carrera. Las lesiones también han puesto a prueba su fortaleza mental. "He tenido tres lesiones de la misma rodilla, del colateral interno, tres veces en la rodilla derecha“, reveló.

Cada recuperación le dejó una enseñanza y reforzó la convicción de seguir adelante, incluso cuando el panorama parecía complicado. Entre tantos sacrificios, hay una sensación que hace que todo valga la pena. "Cuando meto un gol y veo cómo lo celebran, son los momentos más gratificantes para mí“, afirmó.

Y concluyó con un mensaje que resume su forma de vivir dentro y fuera de las canchas. "Entrenarse bien, cuidarse y nunca dejar de creer. Esas son las cosas que me han permitido seguir adelante“.

Jhomier Guerrero fue uno de los laterales titulares con el Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Jhomier Guerrero fue uno de los laterales titulares con el Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Jhomier Guerrero, posible nuevo jugador de Millonarios

El ritual de Jhomier Guerrero antes de cada partido de fútbol se recuerda en medio de los rumores que lo vinculan con Millonarios, equipo del fútbol profesional colombiano, proveniente desde el Junior de Barranquilla. La revelación la hizo el periodista especializado en mercado de pases, Julián Capera, quien a través de su cuenta de X expuso: “Principio de acuerdo entre Millonarios y Junior de Barranquilla para la llegada de Jhomier Guerrero al equipo albiazul. Solo resta un detalle sobre los plazos, pero ya se inició el cruce de documentación. El equipo capitalino compra sus derechos económicos y le tiene listo un contrato hasta junio de 2029″.

A esa información, Guillermo Arango, periodista especializado en los movimientos del mercado de pases efectuados por Millonarios, agregó: “Jhomier Guerrero viajaría entre martes y miércoles a Bogotá para realizarse los exámenes médicos, una vez Junior y Millonarios finiquiten el acuerdo definitivo”.

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