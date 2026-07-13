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Isabella Ladera causó polémica con reclamo a su ex, Isander Pérez, por publicación con su hija Mía: “Qué dijimos”

Un comentario de la creadora de contenido en una publicación del puertorriqueño desató dudas entre sus seguidores, que de inmediato empezaron a preguntarse sobre los acuerdos relacionados con la pequeña

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Isabella Ladera le reclamó a su ex por una imagen de su hija - crédito Isabella Ladera - Isander Pérez / Instagram
Isabella Ladera le reclamó a su ex por una imagen de su hija - crédito Isabella Ladera - Isander Pérez / Instagram

Isabella Ladera, recordada por tener una mediática relación con el cantante barranquillero Beéle, sorprendió a sus seguidores al reclamarle a su expareja Isander Pérez por una foto de Mía, la hija de seis años que tienen en común, después de que el creador de contenido puertorriqueño la publicara en un carrusel de Instagram.

El famoso que fue muy cercano a Cara Rodríguez, también expareja de Beéle, decidió responder al comentario de la venezolana, lo que causó toda una conversación entre seguidores sobre si existía un acuerdo previo para publicar imágenes de la niña.

Y es que Isander Pérez subió las imágenes más recientes de su galería acompañadas con el siguiente texto: “Mi foto favorita es la última 😍 Ahh.. y confía en tu proceso, no le bajes. (Un poquito de lo último de mi galería)”. Y es que al final del carrusel, Mía apareció sonriendo detrás de un carrito de supermercado.

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Después de ver la publicación, la reacción de Isabella Ladera no se hizo esperar y se concentró en la imagen de su hija escribiendo: “Q dijimos de Míaaaaaaaaaaaaaaa”. Aunque no agregó nada más, la audiencia supuso que el reclamo era una referencia a una conversación previa sobre cómo mostrar a la menor en redes.

Todo apunta a que a Isabella no le gustaron detalles de la fotografía, pero eso no significa que le tenga prohibido a Isander compartirla, pues ella también lo hace - crédito Isander Pérez / Instagram
Todo apunta a que a Isabella no le gustaron detalles de la fotografía, pero eso no significa que le tenga prohibido a Isander compartirla, pues ella también lo hace - crédito Isander Pérez / Instagram

Aunque el corto texto no permitió confirmar si se trató de un reclamo serio, una broma entre ambos o una observación puntual sobre cómo lucía la niña en la imagen, aun así, la reacción sirvió como señal para que los usuarios empezaran a especular.

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La pregunta que quedó flotando entre los seguidores fue si los padres habían pactado algo sobre la publicación de fotografías de su hija. Sin embargo, otros concluyeron que esta hipótesis no tenía sentido, teniendo en cuenta que Ladera publica fotos con su pequeña en sus plataformas digitales.

La respuesta pública de Isander Pérez y la lectura de los seguidores

La expareja de la modelo le respondió también de forma pública: “Bella y hermosa como mamá y papá”, lo que acabó con parte de los rumores sobre una mala relación entre ambos y alimentó la interpretación de que el reclamo podía ser menos grave de lo que algunos pensaban.

Ante lo sucedido, los internautas dejaron comentarios como: “Que bonito ver padres presentes 😍 hermosa Mía!”, “A lo mejor ella le dice que la peine y los fanáticos sufriendo”, “Son recuerdos que el llevará siempre el quiere presumir a su hija cual es el problema de ella” y “Mía es tu copia sus ojos brillan de felicidad al estar con papá”.

El comentario de la famosa no pasó desapercibido - crédito Isander Pérez / Instagram
El comentario de la famosa no pasó desapercibido - crédito Isander Pérez / Instagram

Mía se convirtió en hermana mayor

Las imágenes del parto de Isabella Ladera, que fue compartido a través se sus plataformas digitales, demostraron su felicidad y la de su pareja, el peruano Hugo García. Aunque muchos se preguntaron por la reacción de Mía, que apareció en una de las fotografías acompañando a su madre y a su hermanito, lo que demuestra que está muy feliz por esta nueva etapa.

En una entrevista con ¡Hola!, antes del nacimiento del bebé, la famosa dijo: “Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto, porque yo soy una mami que siempre le está hablando, siempre conversa con ella, no importa la edad que tenga (...) Está emocionada y me da mucha felicidad y mucha tranquilidad eso, porque nunca pretendo que se sienta como excluida o como que la eche a un lado, sino que más bien esto es algo que compartimos, juntas”.

Mía recibió muy bien a su hermano menor - crédito Isabella Ladera / Instagram
Mía recibió muy bien a su hermano menor - crédito Isabella Ladera / Instagram

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Isabella compartió con sus seguidores su alegría por volver a ser madre: “Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”.

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