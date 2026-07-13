Qué hacer con los dólares ahora que el precio alcanzó mínimos históricos en Colombia: expertos explican si es hora de comprar o vender

El dólar en Colombia se mantiene, en el mercado regulado, cerca de la línea de los $3.300 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El dólar en Colombia cerró la semana del 6 al 10 de julio de 2026 en niveles que no se veían desde hace años y reactivó una pregunta práctica para hogares y empresas: ¿qué hacer con una divisa que vale menos, pero que aún puede cambiar de rumbo?. Comprar o vender dólares en Colombia depende del uso que se les vaya a dar, no del precio por sí solo. Con una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.248,87, puede ser un momento para cubrir gastos concretos en moneda extranjera, pero no una señal suficiente para convertir los ahorros en una apuesta sobre una futura recuperación.

La TRM vigente este 13 de julio de 2026 quedó en $3.248,87, frente a los $3.350,68 del 7 de julio. La caída equivale a cerca de 3% en menos de una semana.

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Para el que necesita comprar USD5.000 ($16.500.000), el movimiento significa un ahorro cercano a $509.000. Parte de la explicación está en las tasas de interés. El Banco de la República elevó el tipo de intervención a 12% desde el 1 de julio, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantiene la suya entre 3,5% y 3,75%. La brecha, superior a 8 puntos porcentuales (pp), vuelve más atractivos los activos colombianos, favorece la entrada de capital y aumenta la oferta de dólares.

La tasa del Banco de la República está en 12%, luego de un aumento de 75 puntos básicps a partir del 1 de julio - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Aun así, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), Lorena Gutiérrez, advirtió que el momento exige cautela. “El dólar en estos niveles abre una oportunidad para quien va a necesitar la moneda, pero todavía no es una señal suficiente para apostar ahorros a una recuperación”, explicó.

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Por qué un dólar barato no elimina el riesgo

El fortalecimiento del peso convive con señales internas que pueden presionar otra vez la cotización. La inflación llegó a 6,14% en junio, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), frente a una meta de 3%. A eso se suma el frente externo. El déficit comercial de abril alcanzó USD1.760,8 millones y las importaciones crecieron 15,8%.

Dicha combinación puede elevar la demanda de divisas. Por eso, un precio bajo no garantiza estabilidad ni permanencia en estos niveles.

De igual manera, el calendario monetario también pesa en esa ecuación. La Reserva Federal se reunirá el 28 y 29 de julio y la Junta Directiva del Banco de la República volverá a decidir sobre tasas el 31.

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El peso colombiano es una de las monedas emergentes más revaluadas frente al dólar en 2026 - crédito Willy Kurniawan/Reuters

Cinco decisiones prácticas para comprar o vender dólares

Estas son cinco claves prácticas a la hora de comprar o vender dólares, según Lorena Gutiérrez:

Compre si ya tiene un gasto definido: si planea un viaje, estudios en el exterior, una matrícula, una deuda o una importación en los próximos meses, asegurar dólares puede reducir el riesgo de pagar más después. Por cada $100 de diferencia en la tasa, USD1.000 cambian de costo en $100.000. En una matrícula de 10.000 dólares, la diferencia llega a un millón de pesos. Esperar el “precio perfecto” puede resultar costoso. Divida la compra en partes: no es necesario adquirir dólares el mismo día. No porque se sepa que el dólar va a subir, sino precisamente porque nadie sabe si $3.248 es el piso. Comprar por etapas permite aprovechar el nivel y conservar margen si la divisa baja más. Si busca invertir, haga la cuenta completa: comprar dólares hoy supone que una futura subida compensará lo que ese dinero habría rentado en pesos y los costos de la operación. Además, la TRM es solo una referencia: bancos, plataformas y casas de cambio aplican márgenes propios. Se compra por encima de la tasa oficial y se vende por debajo. Antes de obtener una ganancia, el dólar debe superar esa diferencia. No venda todos sus dólares por miedo: si necesita pesos, puede convertir solo una parte. Pero si compró divisas para futuros gastos en el exterior, diversificar su patrimonio o protegerse a largo plazo, salir completamente puede ser difícil de revertir. Liquidar completamente la posición convierte una caída temporal en una decisión definitiva. Pague primero las deudas costosas: antes de usar excedentes para especular con el dólar, compare el beneficio. Reducir una deuda con tasa elevada genera un ahorro cierto en intereses; esperar que la divisa se valorice ofrece una posibilidad. Para muchos hogares, ese puede ser el mejor uso del dinero.

Qué pasa con el dólar barato

Para el gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda, German Cristancho, el precio ya entró en una zona baja. “El dólar está barato”, afirmó. Indicó que la divisa llegó a su nivel más bajo desde julio de 2019 y cerró el viernes 10 de julio en $3.239,75. También agregó que la caída no ha sido exclusiva de Colombia. Según el análisis, el dólar bajó en Colombia y en Latinoamérica durante el último año. Desde el 15 de mayo el descenso en el país se aceleró y se desvió casi 13% más.

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Germán Cristancho, gerente de Inversiones Económicas de Davivienda, dijo que desde mayo empezó a caer el precio del dólar en Colombia con más fuerza - crédito @GermanCrstancho/X

Señaló que mirar solo la tasa del día deja una foto incompleta. “El precio del dólar tiene varias miradas, pero debe tener por lo menos dos: la tasa nominal que vemos todos los días y la tasa de cambio real, que incluye la evolución de la inflación y las tasas de cambio de los principales socios comerciales del país; esta es la que realmente mide la competitividad de Colombia”, precisó.

Bajo esa idea, la tasa nominal está en su mínimo desde 2019. La tasa de cambio real, en cambio, se ubica en niveles de 2015, cuando el dólar era de $2.600. Cristancho sostuvo además que la desalineación frente a la tasa de cambio de equilibrio ya supera 12% y parecería más cerca de 15% a 17%. Según él, sería la más amplia en las últimas dos décadas. El experto añadió que esa sobrecorrección no impide nuevas bajas en el corto plazo. “Eso no quiere decir que no pueda estar algo más barato en las próximas semanas”, dijo.

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Al mencionar los factores que podrían influir, señaló dos posibles anuncios del Gobierno: la consecución de financiación externa a tasas bajas y una estrategia para promover grandes inversiones. También indicó que, aunque el entorno colombiano desde mitad de mayo impactó con fuerza la tasa de cambio, la caída regional y las presiones globales sobre el dólar hacen pensar que los impulsos al alza estarían limitados. Con ese panorama, la decisión se parece menos a un movimiento de todo o nada y más a un manejo gradual del riesgo. El precio actual puede servir para cubrir necesidades concretas, pero no ofrece una señal definitiva sobre el punto más bajo de la divisa.