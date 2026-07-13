Jhon Lucumi no seguiría en el Bologna: el colombiano llegaría a la Juventus, el AC Milan o equipos de la Premier League

El medio de comunicación italiano, Tutto Sports, reveló que Juventus sigue con atención al colombiano Jhon Lucumi. La evolución de la situación también está ligada a la cláusula de rescisión del defensor colombiano - crédito @@tuttosport/X

El futuro de Jhon Lucumí podría estar en el Nottinhgam Forest, Juventus, AC Millan, Bournmouth o en la continuidad con el Bologna. El defensor central de la Selección Colombia tiene contrato con su equipo actual hasta el 30 de junio de 2027, pero estaría pensando en salir del club en este mercado de pases. Su claúsula de recisión está tasada en 28 millones de euros.

Y es que la salidad e Jhon Lucumi del Bologna apunta a convertirse en uno de los temas más relevantes del mercado de fichajes europeo. Aunque el defensor colombiano continúa vinculado al Bologna, distintos reportes desde Italia e Inglaterra coinciden en que el club italiano podría negociar su salida durante las próximas semanas, con la Juventus como principal interesada y varios equipos de la Premier League atentos a cualquier movimiento.

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Jhon Lucumi no continuaría en Bologna de Italia y lo vinculan con el AC Milan y algunos equipos de la Premier League - crédito Reuters

¿En qué va la posible llegada de Jhon Lucumi a la Juventus de Italia?

La opción de la Juventus ha tomado fuerza nuevamente. El periodista italiano Alfredo Pedullà aseguró que la operación sigue abierta y que el nombre de Lucumí continúa encabezando la lista de prioridades del conjunto de Turín para reforzar su defensa. Sin embargo, la dirigencia esperará primero resolver la salida del bosnio Tarik Muharemovic antes de iniciar contactos formales con el Bologna, un escenario que se produciría después del 15 de julio.

Según la misma información, la Juventus prepararía una propuesta cercana a los 18 millones de euros, cifra ligeramente inferior a la cláusula de rescisión del colombiano, la cual está próxima a vencer. El diario Tuttosport también respaldó ese interés al señalar que Lucumí es el defensor preferido del entrenador Luciano Spalletti para fortalecer la última línea del equipo.

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El panorama en Turín depende, en buena parte, de la situación de Muharemovic. De acuerdo con versiones publicadas en Italia, la Juventus tiene prácticamente acordada una operación con el Sassuolo por el defensor bosnio, pero el cuerpo técnico considera que todavía no está listo para asumir un rol protagónico. Por esa razón, Lucumí aparece como el perfil ideal gracias a su experiencia en la Serie A, su conocimiento del campeonato italiano y la capacidad para convertirse en titular desde el primer día.

El posible vínculo de Jhon Lucumi con la Juventus de Italia, de acuerdo con el periodista de ese país Alfredo Pedulia - crédito @VecchiaSignoraFRA/X

La posible llegada de Jhon Lucumi a la Premier League

Mientras tanto, el interés por Lucumí sigue creciendo. En las últimas horas también fueron relacionados con el zaguero el AC Milán y el Nottingham Forest, ampliando la lista de equipos que siguen de cerca la evolución de su situación contractual con el Bologna.

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Sin embargo, el destino que más seduce al defensor de la Selección Colombia sería Inglaterra. Diversos medios europeos aseguran que la Premier League representa la prioridad del jugador y que varios clubes preparan movimientos para intentar convencer tanto al futbolista como al Bologna.

El Sunderland aparece nuevamente en el panorama. El club inglés ya había intentado fichar a Lucumí en una ventana de transferencias anterior mediante una oferta importante y estaría dispuesto a presentar una nueva propuesta.

El colombiano Jhon Lucumi se muestra abatido tras el partido, tras la eliminación de Colombia del Mundial - crédito Albert Gea/Reuters

Estadísticas de Jhon Lucumi

La expectativa alrededor del colombiano no es casualidad. Desde su llegada al Bologna en la temporada 2022-23, Lucumí se consolidó como uno de los jugadores más importantes del equipo. Su regularidad como titular, la seguridad defensiva y la salida limpia desde el fondo lo convirtieron en una pieza clave del proyecto deportivo del club italiano.

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Además, dejó un registro histórico al convertir el primer gol del Bologna en la UEFA Champions League. Su rendimiento también lo llevó a mantenerse como uno de los centrales de confianza de la Selección Colombia, con la que alcanza las 42 apariciones oficiales entre Eliminatorias, Copa América y la Copa Mundial de 2026.

A lo largo de su carrera profesional, Lucumí ha disputado más de 270 partidos entre Deportivo Cali, Genk y Bologna. En Bélgica conquistó la Liga, la Copa y la Supercopa con el Genk, mientras que en Italia celebró la obtención de la Copa Italia. Con la Selección Colombia también integró el equipo campeón del Torneo Preolímpico de 2020.

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Sus estadísticas respaldan el interés de los clubes europeos. El defensor zurdo mantiene un promedio de precisión de pase superior al 92%, según datos de Opta, y se ha destacado por su capacidad para iniciar la construcción del juego desde la defensa, una característica especialmente valorada por equipos que buscan centrales con buen manejo de balón.