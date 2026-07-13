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Arturo Vidal sorprendió con su presencia en la sede de Santa Fe: esta fue la razón de la visita del futbolista chileno a Bogotá

El mediocampista chileno ya había estado en medio de rumores con su posible vinculación al fútbol colombiano, en esa oportunidad era con América de Cali, ahora el destino podría ser Bogotá

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Arturo Vidal entrenando en la sede de Tenjo, donde usualmente lo hace Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe
Arturo Vidal entrenando en la sede de Tenjo, donde usualmente lo hace Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

La presencia del chileno Arturo Vidal en la sede deportiva de Independiente Santa Fe, ubicada en Tenjo, Cundinamarca, llamó la atención de los aficionados al fútbol colombiano durante las últimas horas. Las imágenes compartidas por el conjunto cardenal en sus redes sociales mostraban al experimentado mediocampista junto a varios integrantes de Colo Colo, situación que desató especulaciones sobre un posible amistoso entre ambos clubes o, incluso, una negociación relacionada con el mercado de fichajes.

Sin embargo, la explicación fue mucho más sencilla. Colo Colo se encuentra de paso por Bogotá para disputar un partido amistoso frente a Millonarios y, mientras llega la fecha del compromiso, el equipo chileno solicitó utilizar las instalaciones de Santa Fe para realizar sus entrenamientos.

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Fernando de Paul, capitán de Colo Colo, hablando con el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe, encabezado por Pablo Repetto - crédito Independiente Santa Fe
Fernando de Paul, capitán de Colo Colo, hablando con el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe, encabezado por Pablo Repetto - crédito Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe: primer campeón de Colombia y el único del FPC que ha ganado la Copa Sudamericana

El club bogotano confirmó la visita a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente generó reacciones entre los seguidores del fútbol colombiano: “Bienvenido Colo Colo a la sede deportiva del primer y único campeón colombiano de la Sudamericana”.

En las fotografías difundidas también aparecieron otros integrantes del plantel albo, entre ellos el defensor uruguayo Joaquín Sosa, además de miembros del cuerpo técnico. La jornada transcurrió en un ambiente de cordialidad entre ambas instituciones, que compartieron espacios durante la práctica del conjunto chileno.

Según información conocida desde el entorno de Independiente Santa Fe, la presencia de Colo Colo en Tenjo obedeció exclusivamente a un acuerdo logístico. El conjunto chileno necesitaba un lugar para entrenar antes de enfrentar a Millonarios y encontró en la sede cardenal las condiciones ideales para preparar ese compromiso.

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Este tipo de colaboraciones son habituales entre clubes sudamericanos que participan con frecuencia en competencias internacionales. Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana en 2015 y con varias participaciones en la Copa Libertadores, mantiene buenas relaciones con diferentes instituciones del continente, facilitando escenarios deportivos cuando las circunstancias lo permiten.

Arturo Vidal vistiendo la camiseta de los dos equipos de la ciudad de Cali, América de Cali y Deportivo Cali - crédito @kingarturo23oficial/Instagram
Arturo Vidal vistiendo la camiseta de los dos equipos de la ciudad de Cali, América de Cali y Deportivo Cali - crédito @kingarturo23oficial/Instagram

Arturo Vidal ya tuvo negociaciones con un equipo del fútbol colombiano

La visita también volvió a poner el nombre de Arturo Vidal en la conversación del fútbol colombiano. No es la primera vez que el mediocampista chileno aparece vinculado al país. En mercados de pases anteriores surgieron versiones sobre un supuesto interés del América de Cali por contratar al experimentado volante, una posibilidad que generó expectativa entre los aficionados escarlatas.

Aunque nunca existió una negociación avanzada, distintos reportes señalaron que el conjunto vallecaucano exploró la viabilidad de la operación. El alto costo del fichaje y el salario del jugador terminaron alejando cualquier posibilidad. Vidal, finalmente, optó por regresar a Colo Colo, el club donde inició su carrera profesional y en el que continúa siendo una de las principales figuras.

El anuncio del posible traspaso de Kevin Balanta a Independiente Santa Fe - crédito @psierrar/X
El anuncio del posible traspaso de Kevin Balanta a Independiente Santa Fe - crédito @psierrar/X

El mercado de pases de Independiente Santa Fe

Mientras la visita del chileno acaparaba la atención, Santa Fe sigue enfocado en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026. Hasta el momento, el único nombre que ha sonado como posible incorporación es el del defensor Kevin Balanta, quien reforzaría la zona central de la defensa, aunque el club todavía no ha oficializado negociaciones.

Por ahora, la principal apuesta de la dirigencia ha sido conservar la base del equipo que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana. Futbolistas como Andrés Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y Hugo Rodallega continúan liderando un plantel que afrontará una exigente agenda entre la Liga BetPlay y el torneo continental.

En cuanto a las bajas, Santa Fe confirmó la salida de Yeicar Perlaza, quien regresó a Atlético Nacional tras finalizar el préstamo con el que disputó la última temporada en el conjunto bogotano.

El equipo dirigido por Pablo Repetto espera sumar nuevas incorporaciones antes del cierre del mercado para contar con una plantilla más amplia que le permita competir en ambos frentes. La expectativa entre los aficionados es alta, especialmente por el regreso del club a la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará recuperar protagonismo internacional.

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