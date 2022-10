Shakira, cantante colombiana. Foto: Instagram @shakira

Es temporada de Halloween y cada quien presume su mejor disfraz por este tiempo, sea sobre famosos personajes de series, películas, cantantes, entre otros. En el caso de Shakira, la artista barranquillera no ha dado cuenta de que se haya disfrazado para la celebración de este año, sin embargo, desde sus redes sociales quiso presumir el look de una madre de un compañero de colegio de Milan, su hijo mayor, puesto que la mujer se disfrazó nada más y nada menos que de ella.

De este modo, el pasado viernes 28 de octubre la cantante colombiana compartió una fotografía de la mujer en cuestión, cuyo disfraz estuvo enfocado en el atuendo que Shakira lució en ‘Monotonía’, su más reciente video musical. El tema salió al mercado el pasado 19 de octubre y fue una colaboración con Ozuna, cantante urbano originario de Puerto Rico. Aunque se esperaba que su tema, en vista de que era un trabajo en conjunto con un reguetonero, fuera precisamente eso: un reguetón, en realidad resultó ser una bachata.

“Una mamá del cole de Milan”, fue lo redactado por la intérprete de ‘Inevitable’ en la leyenda de la publicación. Además de que la mujer vistiera el pantalón acampanado y la especie de kimono que la barranquillera lució en su video, también simuló el hueco en la mitad de su pecho, sostuvo en su mano derecha una canasta de supermercado y en la izquierda su corazón; tal como la cantante lo hizo en su videoclip.

Aquí lo compartido por la cantante colombiana :

Mujer se disfrazó de Shakira en el video de ‘Monotonía’ y la cantante presumió la foto en sus redes sociales. Foto: Instagram @shakira

Vale mencionar que ‘Monotonía’ es una canción dedicada a los corazones rotos, por lo tanto, en su video musical la también intérprete de ‘Sale el sol’ actúa de una mujer lastimada, a quien alguien la hirió hasta el punto de arrebatarle su corazón y, por lo tanto, ella lo llevó en su mano hasta encontrar una caja fuerte donde guardarlo y ponerlo a salvo.

En vista de su reciente separación de Gerard Piqué, futbolista español, hay quienes han interpretado que Shakira pudo haberse inspirado en su expareja para realizar este lanzamiento musical. Vale recordar que, la cantante y el deportista estuvieron juntos por doce años, en lo corrido de este tiempo tuvieron dos hijos, su primogénito -Milan- nació en 2013, mientras que Sasha lo hizo en 2015.

‘Monotonía’ ya tiene hasta parodia llena de frases directas contra Gerard Piqué:

Como se mencionó, a mediados de octubre Shakira le entregó esta nueva canción a sus fanáticos, en la que canta frases como:

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos... De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo...”

Además de los halagos que ha recibido el tema, tampoco han faltado las parodias al respecto. De hecho, una se hizo viral entre las redes sociales, la cual originalmente fue compartida en el perfil oficial de Instagram de El Flow de Miami. De este modo, desde dicha cuenta se publicó un video en el cual dos mujeres interpretan “La verdadera versión de Monotonía”, como redactaron sobre una de las imágenes del clip. Aquí el video completo de la parodia:

Monotonía, nueva canción de Shakira, ya tiene hasta parodia llena de frases contra Gerard Piqué

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: